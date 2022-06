Một thiếu niên trở thành triệu phú ở tuổi 11 với công việc kinh doanh nước chanh

Nhiều người mơ ước trở thành triệu phú nhưng một cô gái đã trở thành giám đốc điều hành của doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô la của riêng mình khi mới 11 tuổi.

Mikaila Ulmer đã tạo ra loại nước chanh của riêng mình trị giá 11 triệu đô la với Whole Foods

Dù còn rất trẻ nhưng Mikaila Ulmer ở Texas (Mỹ), đã tạo ra thương hiệu nước chanh của riêng mình và thu được một hợp đồng trị giá 11 triệu đô la từ Whole Foods vào năm 2016.

Mikaila, năm nay 17 tuổi, lần đầu tiên nghĩ ra ý tưởng cho công ty của mình khi cô mới 4 tuổi và nhận được một cuốn sách dạy nấu ăn cũ từ bà cố của mình. Mặc dù cuốn sách đã cũ nát, cô gái trẻ đã tìm ra công thức pha nước chanh hạt lanh từ những năm 1940 và quyết định thử.

Cô bắt đầu bán nó trên một gian hàng bên ngoài ngôi nhà của mình. Nguồn cảm hứng xuất hiện sau khi cô bị ong đốt hai lần và khiến cô vô cùng kinh hãi.

Sau khi cùng mẹ thực hiện một số nghiên cứu về loài ong, Mikaila sớm biết được tầm quan trọng của chúng và tác động của chúng nếu bị tuyệt chủng. Cô quyết định thêm mật ong vào công thức năm 1940 của mình và đồng thời thúc đẩy việc bảo vệ loài ong.

Trên trang web cửa hàng, cô viết: “Tôi quyết định mang đến cho người yêu nước chanh một sự thay đổi mới bằng cách thêm mật ong, thay vì chỉ có đường. Đó là cách Be Sweet Lemonade ra đời! Tuy nhiên, vì vấn đề bản quyền nên chúng tôi quyết định gọi nó là Me & the Bees Lemonade. Lợi nhuận thu được, chúng tôi trích ra phần trăm doanh thu để cứu loài ong”.

Vào năm 2015, Mikaila đã gọi vốn được 60.000 đô la trong chương trình truyền hình Shark Tank, và sau đó công ty cô đã phục vụ đồ uống cho Tổng thống Barack Obama.

Sau khi ký hợp đồng với Whole Foods, đồ uống của cô đã được bày bán tại 55 cửa hàng ở Texas, Oklahoma, Arkansas và Louisiana.

Đối với mỗi đồ uống được bán ra, doanh nhân trẻ này sẽ chia 10% lợi nhuận của mình cho các tổ chức cứu hộ ong.

Năm 2017, nước chanh của cô đã được bán ở 500 cửa hàng và họ sản xuất 500.000 chai mỗi năm.

Con số này đã lên đến hơn 1.500 cửa hàng trên toàn quốc và Mikaila cũng đã mở rộng sang các dự án kinh doanh khác.

Ngoài ra, cô còn có dòng son dưỡng môi của riêng mình, viết sách riêng và thường xuyên nói chuyện về việc cứu ong... và hiện cô vẫn tới trường học tập như bao bạn cùng trang lứa.

