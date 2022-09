Mẹ cấm cản lấy chồng xa, cô gái khóc lóc bám theo xe bạn trai khiến dân mạng tranh cãi

Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng là quy luật tất nhiên, hầu hết ai cũng đều trải qua. Đặc biệt là đối với những người con gái, họ sẽ phải theo chồng, chuyển đến một nơi ở mới, xa rời vòng tay của bố mẹ. Bởi vậy mà hầu hết các gia đình có con gái đều mong con có thể xuất giá gần nhà, điển hình như bà mẹ trong câu chuyện dưới đây.

Theo đó, mạng xã mội đã liên lục lan truyền câu chuyện cô gái không ngừng không ngừng giằng co, tranh cãi với mẹ giữa đường vì bị cấm cản tình yêu do vấn đề khoảng cách. Được biết, sự việc diễn ra tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Cụ thể, cô gái đã yêu đương với chàng trai đến từ Quý Châu một khoảng thời gian dài. Cả hai là đồng nghiệp trong công ty, từ đó cảm mến và quyết định hẹn hò.

Vào ngày xảy ra sự việc, cô gái đã đưa người yêu về nhà ra mắt bố mẹ. Ban đầu, người mẹ rất vui vẻ đón tiếp, thế nhưng biểu cảm của bà ngay lập tức thay đổi khi biết chàng trai đến từ Quý Châu, nơi cách xa hàng ngàn cây số.

Bà nói rằng Quý Châu ở quá xa, nếu gả con gái đến đó sau này khó gặp được con cháu. Người mẹ kiên quyết phản đối mối quan hệ này dù cặp đôi ra sức thuyết phục, thậm chí dù người bạn trai đã mua xe để chở bạn gái đi lại cũng không làm lay động được phụ huynh.

Trước sự cương quyết của mẹ vợ tương lai, chàng trai không biết làm gì hơn, chỉ đành quay người bỏ đi. Thấy vậy, cô gái liền lập tức đuổi theo, không ngừng khóc lóc nói: "Con không muốn mẹ quan tâm, con chỉ muốn đi cùng anh ấy". Ngay cả khi mẹ kéo lại, cô vẫn không chịu buông ra.

Sự việc chỉ được êm xuôi khi chàng trai thuyết phục bạn gái bĩnh tĩnh, tôn trọng ý kiến của mẹ và khuyên cô về nhà cùng mẹ trước.

Ngay khi đăng tải, câu chuyện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía dân tình. Nhiều người cho rằng bà mẹ này quá cực đoan và nghiêm trọng hóa việc lấy chồng xa, chỉ cần tìm được người phù hợp thì dù khoảng cách xa đến mấy cũng chẳng quan trọng.

Số khác lại không đồng tình với cách làm của cô gái. Dù có yêu đến mấy thì cũng nên cố gắng thuyết phục bố mẹ thay vì làm hành động xấu hổ như vậy, suy cho cùng, người mẹ làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô.

