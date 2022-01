MC Khánh Vy Olympia: Là con út nên bản thân cần có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ tốt hơn

Bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội với đoạn clip nói 7 thứ tiếng, Khánh Vy (tên thật là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999, quê Nghệ An, hiện đang học tập và sinh sống tại Hà Nội) lập tức được mọi người nhắc đến với danh hiệu "hot girl 7 thứ tiếng". Khánh Vy cũng là một trong những nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Khánh Vy tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Và ngay từ khi bắt đầu học đại học, Khánh Vy đã nhận được nhiều lời mời dẫn chương trình, đặc biệt là các chương trình tiếng Anh trên kênh VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us, Crack'em up, English in a minute, 8 IELTS. Mới đây, Khánh Vy trở thành nữ MC của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22. Cô nàng cũng lọt Top 5 bình chọn cho hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng tại giải thưởng VTV Awards 2020.