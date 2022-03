Lời chúc 8/3 cho vợ ngọt ngào, tình cảm và ý nghĩa nhất

Nếu như bạn đang chưa biết nên gửi những lời chúc 8/3 cho vợ thế nào, hãy tham khảo bài viết ngay sau đây để có thể tự mình chuẩn bị những lời chúc ngọt ngào, ý nghĩa nhất dành cho người bạn đời của mình nhé.

Lời chúc 8/3 cho vợ ngọt ngào, tình cảm nhất

1. Ngày 8/3 đã đến rồi, chúc cho vợ yêu của anh luôn khỏe mạnh, hạnh phúc,. Vợ sẽ mãi mãi là người phụ nữ của anh và là người mẹ tuyệt vời cho các con chúng mình noi theo. Tình cảm của anh sẽ không bao giờ phai nhạt mà chỉ có đậm đà và đậm thêm hương vị của tình yêu mà thôi.

2. Được ở bên cạnh vợ trong ngày lễ đặc biệt này là anh đã cảm thấy mình được sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất. Chúc em ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 được vui vẻ và hạnh phúc. Anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho em, cùng với anh chúng ta sẽ xây dựng tổ ấm của mình thật hạnh phúc nhé em.

3. Cảm ơn vợ vì đã luôn ở bên cạnh anh những lúc khó khăn nhất. Cảm ơn vợ vì đã là hậu phương vững chắc cho anh, cùng anh chăm lo cho các con và lo toan mọi thứ trong nhà mình. Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, anh gửi đến vợ yêu những lời chúc tốt đẹp nhất cùng với bó hoa rực rỡ dành cho em.

4. Suốt 365 ngày trong năm vừa qua, không lúc nào là anh không nghĩ về vợ yêu cả. Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh, cùng anh xây dựng tổ ấm và giúp anh hiểu được ý nghĩa lớn lao về một gia đình hạnh phúc là gì. Chúc vợ có được ngày 8/3 thật vui vẻ, luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé em.

5. Lại một ngày 8/3 nữa đã đến rồi, anh thật hạnh phúc vì đã có được em làm vợ, để chúng ta được cùng nhau sống những ngày tháng tuyệt vời nhất. Chúc vợ ngày Quốc tế Phụ nữ thật vui vẻ, hạnh phúc, để anh cùng với vợ đón thêm thật nhiều ngày 8/3 vui vẻ và ý nghĩa nữa vợ nhé.

6. Cách mà em lắng nghe anh, cách mà em quan tâm anh, cách mà em chia sẻ nỗi đau với anh, cách mà sự lương thiện của em truyền đi hạnh phúc trong anh, anh chẳng tìm được lời nào để diễn tả lời cảm ơn đến em. Chỉ mong sao em sẽ mãi là bông hoa trong khu vườn ngát hương của cuộc đời anh. Chúc em ngày 8/3 thật hạnh phúc!

7. Thế giới của anh sẽ luôn thật tươi đẹp bởi vì có em ở bên. Và anh chỉ muốn dùng quãng đời còn lại để yêu em mà thôi vợ yêu! Mãi yêu em, vợ yêu của anh!

8. Em không chỉ là người vợ, người mẹ của các con anh mà còn là người bạn đời luôn đồng hành với anh trong suốt cuộc đời này. Chúng ta hãy cùng vun đắp để mang đến mái ấm gia đình thật là hạnh phúc nhé. Happy Women's Day!

9. Anh chỉ muốn em biết rằng, anh cảm thấy thật đặc biệt và may mắn như thế nào, khi được chung sống cùng với người phụ nữ luôn hết lòng yêu thương, chăm sóc cho gia đình như em. Happy Women's Day!

10. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là một ngày thật đặc biệt của cả hai vợ chồng mình. Vì anh lại có thêm được một ngày để yêu thương và chăm sóc em. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh những lúc khó khăn nhất. Anh chúc vợ yêu luôn xinh đẹp và trẻ trung để anh còn được tận hưởng giây phút ngọt ngào và hạnh phúc mỗi khi được bên em.

11. Không có từ ngữ nào trên thế giới này có thể diễn tả được hết những gì mà vợ chồng chúng ta đã trải qua cùng nhau. Tất cả những gì anh muốn nói, đó là anh luôn luôn yêu em nhiều như bây giờ và cả cho đến tận mãi về sau này. Happy Women's Day!

12. Ngày 8/3, sau khi đi làm về, em hãy nghỉ ngơi hoặc đi mua sắm gì đó đi vợ yêu nhé. Tất cả công việc từ việc nấu ăn, rửa chén, đi chợ, chăm con cứ để cho chồng lo. Anh chúc vợ ngày 8/3 hôm nay sẽ thật vui vẻ, vợ sẽ luôn xinh đẹp và là điểm tựa tinh thần vững chắc cho bố con anh nhé.

13. Vợ à, những bông hoa là thứ làm nên vẻ đẹp của thế giới này. Còn nụ cười của vợ lại là thứ làm nên vẻ đẹp cho cuộc đời của anh. Vì thế vợ hãy luôn tươi cười và truyền hạnh phúc của vợ đến cho anh nhé! Happy Women's Day!

14. Vợ yêu ơi! Chúng mình đã là vợ chồng trong suốt hơn 10 năm rồi nhỉ. Suốt 10 năm qua, ngày 8/3 không khi nào là anh được ở bên cạnh em do tính chất công việc. Thế nhưng em đừng buồn vợ nhé, dù ở xa nhưng lúc nào trái tim của chồng cũng luôn ở bên cạnh vợ. Vợ là người đẹp nhất và tuyệt vời nhất trong trái tim chồng, không một ai có thể thay thế được. Anh yêu vợ nhiều lắm!

15. Em có biết không, những lúc được ở bên cạnh em là những lúc anh cảm thấy thật là ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau vun đắp cho tổ ấm gia đình nhé. Chúc vợ yêu sẽ có được một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Lời chúc 8/3 cho vợ ngắn gọn nhưng ý nghĩa

1. Cảm ơn em vì em đã trở thành người vợ tuyệt vời của anh. Chúc em có được ngày 8/3 hạnh phúc, vui vẻ và thành công trong mọi thứ.

2. Hạnh phúc là thứ ở trong tầm tay, do chính chúng ta là người quyết định. Anh có được em cũng là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Vào ngày ý nghĩa này, anh không biết nói gì hơn, chỉ mong em thật vui vẻ, rạng ngời và tươi cười.

3. Anh chỉ muốn em biết rằng, anh cảm thấy anh thật đặc biệt và may mắn như thế nào khi có em làm vợ, được em quan tâm, chăm sóc và yêu thương. Happy Women's Day!

4. Chúc em sẽ có được một ngày lễ 8/3 thật tươi vui và hạnh phúc hơn những ngày khác. Ở bên cạnh em trong suốt 365 ngày một năm đều là những ngày thật ngọt ngào với anh. Anh yêu em nhiều!

5. Nụ cười chính là đường cong đẹp nhất trên cơ thể của người phụ nữ. Đối với anh, vợ mãi là người phụ nữ đẹp nhất với nụ cười tuyệt vời. Chúc em ngày 8/3 vui vẻ.

6. Hôm nay là ngày đặc biệt không chỉ đối với em mà còn cả đối với anh nữa. Đây chính là ngày mà anh có thể nói với em rằng: Anh cảm ơn em và yêu thương em thật nhiều. Happy Women's Day!

7. Ngày 8/3 đã đến nhắc anh nhớ một điều. Đó là từng ngày qua đi, em khiến cho cuộc sống của anh ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Cuộc đời anh trở nên trọn vẹn hơn kể từ khi em trở thành vợ của anh. Happy Women’s Day!

8. Vợ yêu thích thứ gì thì cứ việc bảo chồng, chồng sẽ làm tất cả cho vợ vào ngày 8/3 này. Bởi vì vợ là cả thế giới đối với chồng!

9. Chúc vợ yêu có được ngày 8/3 thật nhiều vui vẻ, xinh đẹp, hạnh phúc bên cạnh chồng nhé, yêu vợ nhiều nhiều!

10. Nếu như việc yêu vợ là một tội ác, thì chắc anh sẽ là người bị tử hình nhiều nhất trên thế giới này mất. Mùng 8/3 đã đến rồi, anh xin chúc vợ yêu luôn gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, hãy mãi yêu anh nhiều như bây giờ nhé.

11. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Độc lập tự do hạnh phúc - Nhân ngày 8/3, chồng xin được chúc vợ luôn được hạnh phúc, trẻ trung, xinh đẹp, rạng ngời. Chúc vợ luôn công tác tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

12. Nhân ngày 8/3, anh xin được tự nguyện làm việc: Quét nhà, rửa bát, giặt quần áo và chăm con thay cho vợ yêu. Tuy nhiên kỳ hạn cho sự tự nguyện này của anh chỉ có trong vòng 24 giờ thôi, vậy nên vợ hãy tranh thủ tận hưởng ngày nghỉ của mình đi nhé, yêu vợ nhiều.

13. Cho dù nhìn em ở bất kỳ góc độ nào thì em vẫn luôn là thiên thần trong mắt của anh. Ngày Quốc tế Phụ nữ này chính là thời điểm hoàn hảo để anh nói với em một câu mà anh vẫn luôn ấp ủ: Anh thật may mắn khi đã có em trong cuộc đời.

14. Vợ xinh đẹp của anh ơi! Hoa hồng hay món quà nhỏ anh tặng cho em cũng khó có thể nói được hết về tình yêu của anh dành cho em. Nhân ngày 8/3, anh chúc em mọi may mắn và niềm vui trong cuộc sống.

15. Mọi điều nhỏ bé mà em làm đều có ý nghĩa rất to lớn đối với anh. Cảm ơn em và chúc em sẽ có được ngày 8/3 hạnh phúc nhé, vợ yêu!

Lời chúc 8/3 cho vợ hài hước, độc đáo bằng thơ

1. Mừng ngày mùng tám tháng ba

Chúc mẹ cô bác gần xa vui vầy

Chị em cháu chắt thơm lây

Vợ con bè bạn hây hây má hồng!

Tất cả phụ nữ tình nồng

Dáng duyên tươi thắm được chồng mến yêu

Suôn sẻ công việc thuận chiều

An khang thịnh vượng như diều bay cao.

Luôn luôn vui vẻ tự hào

Trăm năm hạnh phúc ngọt ngào mến thương

Khỏe mạnh đoàn kết kiên cường

Quan tâm chăm sóc yêu thương mẹ hiền.

Bởi mẹ như một con thuyền

Chở con tới bến bình yên cả đời

Dâu con rạng rỡ sáng ngời

Khắc ghi trong dạ suốt đời không quên!

Mẹ là khúc nhạc êm đềm

Động viên con cháu tình thêm đậm đà

Mẹ thơm như những bông hoa

Phụ nữ là mẹ bao la nhất đời!

2. Hôm nay mùng tám tháng ba

Chúc toàn phụ nữ mặn mà dễ thương..

Như bông hoa đẹp tỏa hương

Để cho ai đó vấn vương cõi lòng...

Siêng năng chịu khó cần cù..

Tham gia, học tập không ngừng nâng cao

Không ngừng ta quyết không ngừng..

Không ngừng ta quyết không ngừng tiến lên..

Tiến lên ta quyết tiến lên

Tiến lên ta quyết tiến lên không ngừng..hihi..

Vui say ca hát tưng bừng...

Thêm bao thi vị vui mừng..hân hoan....

3. Hôm nay mùng tám tháng ba

Buông câu lục bát làm quà cho em.

Lưa thưa gió rớt bên rèm

Nhặt đôi câu chữ trên thềm trao tay.

Mùa xuân hoa nắng ngất ngây

Tặng em cả biển hương bay ngát trời.

Mơn man gió lướt bờ môi

Anh tặng em cả nụ cười còn xanh.

Ngoài vườn ríu rít yến oanh

Tặng em yêu nhé, trong lành tiếng chim!

Thương nhau câu hát đi tìm...

Anh tặng em cả con tim dại khờ.

Tặng em tất cả giấc mơ

Hình em hư ảo, thẫn thờ trong anh.

Hái về một nụ trăng thanh

Cài lên mái tóc, chân thành tặng em!

4. Chúc mừng ngày 8 tháng 3

Vui lòng phụ nữ - chết quà đàn ông

Chị nào tốt số, có chồng

Ngày này thong thả vì ông đã làm

Chị nào vất vả gian nan

Ngày này thui thủi vì chàng có đâu

Nhưng mà đừng có vội rầu

Diễn đàn luôn có mày râu tặng quà.

5. Hôm nay mồng 8 tháng 3

Chị em hừng hực đi ra đi vào

Anh em trong bếp phều phào

Bây giờ em muốn anh vào hay ra

Chị em tủm tỉm xuýt xoa

Em thì chẳng thích anh ra tí nào

Anh em khí thế dâng trào

Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô

Mây vờn, chớp giật, hô hô

Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ

Bỗng nhiên trời đất tối mừ

Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà

Chị em tức tối kêu la

Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng…

6. Chả có quà gì tặng em đây

Chỉ có tình yêu với đêm dài

Đã bao năm rồi anh vẫn thế

Đến ngày này sao lại nhớ cánh hồng xưa

Có thể người ta có món quà

Gói tình yêu thương trong gói nhỏ

Nhưng với anh - chồng em thì lại khác

Tình yêu thương lại gói trọn trong tim

Chắc chắn rồi, vợ sẽ là người luôn hiểu

Tại vì sao, chồng chả giống người ta

Ừ thế đấy! chồng là người thế đấy

Giống người ta chắc chẳng phải là Mon

Trời vừa chuyển canh sao chả thấy

Chỉ thấy trong lòng một tình yêu

Ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đen đặc

Không lấp được ngọn lửa tình trong anh

Mãi nhé em, ngọn lửa tình không tắt

Trọn đời yêu, ôi vợ của anh

Cùng vượt qua mọi khó khăn cuộc sống

Sống trọn đời chỉ với một tình yêu!!!!!

7. Hôm nay mùng 8 tháng 3

Giá hoa thì đắt, giá quà thì cao

Tiền lương tiêu hết hồi nào

Thù lao, tiền thưởng chẳng trao lễ này.

Lễ này ai nghĩ cũng hay,

đây là dịp để giải bày khó khăn.

Ai đem quà cáp kềng càng,

riêng tôi dâng tặng cho nàng thơ thôi

Hoa hồng mấy bữa héo rồi

Còn thơ, thơ mãi tuyệt vời là thơ.

Tới rồi mùng 8 tháng 3.

Chị em hớn hở chờ hoa với quà

Anh em méo mặt về nhà.

Đón con đi chợ cùng là nấu cơm

Chị em xực nước hoa thơm.

Hét chồng: sao chẳng bơm xe cho bà

Trông nhà cho vợ chơi xa.

Về nhà bừa bộn thì là biết tay

Thôi thì chịu phận không may.

Một năm hai ngày ráng chịu cho qua.

8. Hôm nay mùng tám tháng ba

Buông câu lục bát làm quà cho em.

Lưa thưa gió rớt bên rèm

Nhặt đôi câu chữ trên thềm trao tay.

Mùa xuân hoa nắng ngất ngây

Tặng em cả biển hương bay ngát trời.

Mơn man gió lướt bờ môi

Anh tặng em cả nụ cười còn xanh.

Ngoài vườn ríu rít yến oanh

Tặng em yêu nhé, trong lành tiếng chim!

Thương nhau câu hát đi tìm…

Anh tặng em cả con tim dại khờ.

Tặng em tất cả giấc mơ

Hình em hư ảo, thẫn thờ trong anh.

Hái về một nụ trăng thanh

Cài lên mái tóc, chân thành tặng em!

9. Ngày mai là 8. Tháng 3.

Hôm nay mua quà để tặng vợ yêu.

Biết rằng tiền chẳng có nhiều.

Vì lương với thưởng vợ yêu giữ rồi.

Ái chà, căng quá vợ ơi.

Ngày mai hổng có vợ tôi sẽ buồn.

Thôi thì tình cảm vẫn hơn.

Hoa tai tuy nhỏ có còn hơn không.

Vợ anh chắc cũng hiểu lòng.

Vì tiền vợ giữ chồng không có gì.

Thương vợ anh thương quá đi.

Tháng 3 ngày 8 quà thì phải mua.

10. Mùng 8 tháng 3

Chúc chị em ta

Tay ôm nhiều hoa

Giỏ đựng đầy quà

Khỏi lo việc nhà

Được đi chơi xa

Ăn uống thả ga

Tiền không phải trả

Nói năng rôm rả

Cười tươi như hoa

Mùng 8 tháng 3

Chúc chị em ta

Áo quần thướt tha

Da phấn, mặt hoa

Đẹp như bức họa

Mở điện thoại ra

Ngập lời tụng ca…

Tối đến về nhà

Được chồng mát-xa

Thật là Ô… lá… la!

Lời chúc 8/3 cho vợ bằng tiếng Anh

1. This is just my way of saying that you are a very special woman in my life! Thanks!

- Tạm dịch: Anh chỉ muốn nói rằng em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Cảm ơn em!

2. Happy Women’s Day to the one who has stolen my heart!

- Tạm dịch: Chúc người đã đánh cắp trái tim tôi một ngày 8/3 thật hạnh phúc!

3. My world is beautiful because of you and I wish to spend the rest of my life loving you. I love you forever!

- Tạm dịch: Thế giới của anh thật tươi đẹp vì có em và anh muốn dành phần đời còn lại để yêu em. Anh yêu em mãi mãi!

4. Your love is like a flame that lights up my world! Sweetheart, I want your love to shine in my life forever…

- Tạm dịch: Tình yêu của em giống như ngọn lửa thắp sáng thế giới của anh. Em yêu, anh muốn tình yêu của em soi sáng cuộc đời anh mãi mãi…

5. As you lock your love in kisses… Let me wish you a Happy ever after!

- Tạm dịch: Em đã khóa chặt tình yêu của chúng ta bằng những nụ hôn… Chúc em hạnh phúc bên anh mãi mãi

6. All you need to do is to smile and then everything in the world changes. What a wonderful creature you are. Happy Women’s Day!

- Tạm dịch: Tất cả những gì em cần làm là mỉm cười, và rồi mọi thứ trên thế giới thay đổi. Em chính là một tạo vật tuyệt vời. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ!

7. On International Women’s Day, I want to tell you that I respect you more than I love you because you have made such a remarkable difference to me and my life. I love you.

- Tạm dịch: Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, anh muốn nói cho em biết rằng anh tôn trọng em nhiều hơn là anh yêu em bởi vì em đã mang đến sự khác biệt lớn cho anh cũng như cuộc sống của anh. Anh yêu em.

8. You have not only been an impressive wife but also the best mother to our children and that makes me the happiest man…. Best wishes on International Women’s Day from me and our children.

- Tạm dịch: Em không chỉ là một người vợ trắc ẩn mà còn là người mẹ tuyệt vời của các con anh và điều ấy thực sự khiến anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc. Anh và con gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến em trong ngày Quốc tế Phụ nữ.

9. Life is full of challenges but you have faced them all with grace and dignity and today you are a woman of substance… Happy Women’s Day to my dearest wife.

- Tạm dịch: Cuộc sống này đầy những thử thách nhưng em đã đối mặt với rất cả bằng sự duyên dáng và đức hạnh của mình. Hôm nay là ngày của em, chúc em vui vẻ nhé người vợ tuyệt vời nhất của anh.

10. I just want to say that you are the best woman in my life. Thank you so much!

- Tạm dịch: Anh chỉ muốn nói em là người phụ nữ tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Cảm ơn em rất nhiều!

