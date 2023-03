Lời bố dặn con gái mới lớn, càng đọc càng thấy thấm

Để nuôi dạy con gái, cha mẹ cần phải giáo dục đúng đắn từ sớm. Cha mẹ cần trao cho con gái tình yêu thương khác biệt trong giai đoạn thời niên thiếu, nó sẽ là nền tảng để cô ấy đủ tỉnh táo để đối mặt với sự phức tạp của cuộc sống khi trưởng thành. Dưới đây là lá thư của một người bố ở Trung Quốc muốn gửi tới con gái mình khiến ai cũng suy ngẫm.

Ảnh minh họa.

“Gửi con gái yêu!

Đêm qua, nghe con tâm sự về đủ thứ rắc rối lớn nhỏ trong học tập và cuộc sống trong khoảng thời gian này, bố cảm thấy thật chua chát.

Bố vẫn luôn nghĩ con vẫn còn là một cô bé hay nghịch ngợm, thích cười. Không biết từ khi nào, con đã có nhiều vướng bận trong lòng đến vậy. Thấy con thất vọng vì điểm kém, dở khóc dở cười trong các mối quan hệ bạn bè và đủ kiểu nổi loạn nho nhỏ hết lần này đến lần khác, bố biết rằng, con đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời. Ở đây, bố muốn nói với con vài lời từ trái tim, bố hy vọng khi con gặp phải vấn đề, những điều này có thể giúp con nhìn tỏ mọi điều.

1. Cái gì không hạ gục được con sẽ khiến con mạnh mẽ hơn

Con đã từng hỏi bố: "Sao cuộc sống khó khăn thế?"

Khi đó, con được cô giáo chọn làm người múa chính ở trường. Nhưng mấy ngày liên tiếp, con không thực hiện động tác nào vì cô giáo đã đổi các động tác cũ. Con buồn tới mức muốn bỏ tập múa.

Khi đó, bố không nói nhiều mà chỉ là một thí nghiệm cho con thấy. Một mảnh giấy trắng không thể dựng đứng được, nhưng nếu gấp lại nó không chỉ đứng được mà còn có thể chịu được rất nhiều áp lực.

Kỳ thực quá trình gấp giấy cũng giống như người ta chịu đòn, chỉ có trải qua thất bại mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Cũng giống như con sau này, nếu chịu khó biểu diễn ở sân khấu nhỏ của trường, bố tin có ngày con sẽ có cơ hội đặt chân lên sân khấu lớn trong thành phố.

2. Mỗi thất bại là một phép thử trong cuộc sống

Con gái, bố mong con hãy nhớ rằng dù gặp bao nhiêu sóng gió, khó khăn cũng đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, hãy ngẩng cao đầu bước tiếp. Hiện tại, con có thể chịu được bao nhiêu nỗi đau thì đó chính là bấy nhiêu thành công con xứng đáng có được trong tương lai.

Bất luận lúc nào, chỗ dựa an toàn nhất vẫn là chính mình. 2 ngày trước, mẹ con nói sẽ dạy con nấu ăn. Thế nhưng, con nằm trên sofa với vẻ mặt không đồng tình: “Con không biết nấu ăn cũng chẳng sao. Dù sao thì sau này con sẽ tìm việc gần nhà, cơm tối mỗi ngày sẽ có mẹ lo”.

Cha mẹ đương nhiên sẵn sàng làm chỗ dựa cả đời cho con, nhưng bố không muốn con nảy sinh tâm lý dựa dẫm vào người khác trong mọi việc.

Ngày thường, việc lớn nhỏ đã quen gọi bố mẹ, vậy đến bao giờ con mới biết tự nghĩ tự làm. Giống như những chú chim nhỏ đứng trên cây, chúng dường như không bao giờ sợ cành cây bị gãy. Thực ra không phải loài chim tin vào cành cây, mà vì chúng có đôi cánh có thể tự bay.

Cho nên con phải nhớ, làm cây chứ không phải dây leo, phải tự mình làm được thì đừng nương nhờ người khác.

3. Hào nhoáng bên ngoài chỉ là nhất thời, tri thức mới là vĩnh cửu

Con gái, bố để ý gần đây con thường về nhà muộn, thường soi gương rất lâu vào buổi sáng. Không biết từ lúc nào, bàn học của con đã trở thành bàn trang điểm, trên đó chất đầy chai lọ, những cuốn sách nổi tiếng mà con thích đọc cũng trở thành kệ đựng đồ.

Trẻ vị thành niên bắt đầu chú ý đến ngoại hình và hình ảnh bản thân, dần dần trở nên xinh đẹp hơn, đây là điều hết sức bình thường. Nhưng bố muốn nói với con rằng: Con trang điểm có đẹp đến đâu thì người ta cũng chỉ nhìn con nhiều hơn thôi, chỉ khi con tô điểm vẻ đẹp của mình bằng trí thức thì cả đời người ta sẽ nể con.

Kiến thức là thứ mỹ phẩm tốt nhất của một người. Kiến thức sâu rộng có thể khiến con tự tin hơn, kinh nghiệm phong phú có thể khiến con xuất sắc hơn, tích lũy văn hóa có thể khiến con trở nên khác biệt. Vẻ đẹp thực sự không bao giờ là bên ngoài, mà là khí chất và phẩm chất thể hiện trong những bài thơ và cuốn sách.

Vì vậy, bố hy vọng con sẽ đọc nhiều sách hơn, tự tô điểm cho mình bằng vẻ đẹp của trí thức.

4. Đừng coi thường từng chút kiên trì

Ở Tứ Xuyên có một loại tre đặc biệt, trong vòng 5 năm đầu tiên sẽ không có măng tre mọc. Nhưng tới năm thứ 6, sau một trận mưa sẽ có nhiều măng mọc, sau đó tre lớn nhanh như thổi, nửa năm đã phát triển thành một rừng tre.

Tại sao đến năm thứ 6 những cây tre này mới mọc nhanh như vậy?

Điều này là do trong 5 năm đầu sinh trưởng, loại tre này đã đâm rễ xuống dưới, rễ đâm sâu xuống đất vài mét. Hệ thống rễ khổng lồ và ổn định này không chỉ cho phép cây tre hấp thụ đủ chất dinh dưỡng mà còn cho phép cây đứng thẳng trước gió mưa.

Cho nên con gái, đừng tưởng rằng con mỗi ngày học bài, đọc sách, luyện thư pháp, chạy nhảy, lặp đi lặp lại, những việc nhỏ không coi thường này sẽ có ngày mang đến cho con sự thay đổi về chất. Cuộc sống luôn vậy, con càng làm việc chăm chỉ, con càng nhận được nhiều may mắn.

5. Đừng quan tâm quá nhiều đến người khác nghĩ gì, hãy cứ là chính mình

Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những lời nói chỉ trích, phê phán, giễu cợt… Nếu chỉ vì 1, 2 lời nói của người khác mà khiến bản thân trở nên tiêu cực thì chỉ tự rước rắc rối vào mình.

Chỉ bằng cách không sống trong miệng của người khác, sống theo cách mình muốn, con mới có thể tận hưởng được hạnh phúc cho riêng mình.

6. Bạn bè mang tính giai đoạn

Bố biết con là đứa biết quan tâm đến bạn bè và coi trọng tình bạn. Ngày thường, con luôn cố gắng duy trì mọi mối quan hệ vì sợ người khác không thích mình. Nhưng bố muốn nói với con một sự thật đau lòng: Tình bạn thời học trò thường quá mỏng manh, gió thoảng mây bay. Giống như hiện tại, con đã cắt đứt liên lạc với rất nhiều bạn từ thời tiểu học.

Bạn bè mang tính giai đoạn, con không cần phải buồn. Bạn bè phải là người có cùng tính cách, cùng quan điểm, cùng tham vọng thì mới có thể ở bên cạnh nhau và kéo dài lâu tình bạn ấy.

7. Nếu có thể cười, đừng để bản thân phải đối diện với nước mắt

Nhà tâm lý học James Laird đã tiến hành một thí nghiệm: Các tình nguyện viên được chia thành hai nhóm, một nhóm yêu cầu họ cau mày khi tiếp xúc với các điện cực, và nhóm còn lại yêu cầu họ mỉm cười. Hóa ra những người cau mày chỉ cảm thấy tức giận, nhưng những người mỉm cười cảm thấy hạnh phúc, và trạng thái tâm trí này có thể kéo dài trong một thời gian.

Đó là bởi vì bất cứ khi nào chúng ta cười, các dây thần kinh và cơ bắp sẽ gửi thông điệp để kích hoạt các trung tâm khoái cảm của não bộ. Con gái à, tâm thái đối nhân xử thế của con thường quyết định vận thế của cuộc đời con.

Nếu con mù quáng sa vào rắc rối, bi quan sẽ giống như xiềng xích nặng nề, nhốt chặt con trong bóng tối của sự thất vọng. Nhưng nếu con cố gắng mỉm cười, sự lạc quan sẽ như tia nắng ấm áp, giúp con xua đi mọi muộn phiền.

Vì vậy, dù cuộc đời có cho con cả trăm lý do để khóc, con cũng phải tìm ra một lý do để cười. Hãy để sự lạc quan trở thành một chuẩn mực, sự ấm áp và may mắn trong cuộc sống chắc chắn sẽ đến với con”.

