Làm thế nào để "hâm nóng" lại tình yêu sau khi bị phát hiện ngoại tình?

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 10:00 AM (GMT+7)

Với 10 quy tắc sau đây, bạn có thể hy vọng mình sẽ cải thiện được mối quan hệ vợ chồng, tránh dẫn tới hôn nhân tan vỡ.

Ngoại tình - "liều thuốc độc" dễ dàng giết chết hôn nhân. (Ảnh minh họa)

Ngoại tình - "liều thuốc độc" dễ dàng giết chết ngay một mối quan hệ vợ chồng. Nếu bạn thực sự cảm thấy "ăn năn hối hận" với nửa kia vì một phút bốc đồng không kìm chế được dục vọng của bản thân, bạn cần nỗ lực rất nhiều để cải thiện mối quan hệ đang trên bờ vực tan vỡ. Quá trình "hâm nóng" lại tình yêu này có thể mất nhiều thời gian, đòi hỏi nỗ lực từ cả 2 phía và bạn cần tuân thủ 10 quy tắc sau đây:

1. Chấm dứt hành vi ngoại tình ngay lập tức

Nếu bạn là người ngoại tình, lừa dối người bạn đời của mình thì bạn cần chấm dứt ngay lập tức mối quan hệ với người kia. Không có sự thỏa hiệp nào cả vào lúc này.

2. Thực hiện tất cả các bước để giữ khoảng cách với người mình đã ngoại tình

Nếu bạn đang ngoại tình với đồng nghiệp, bạn hãy suy nghĩ về việc cần phải chuyển sang bộ phận khác hoặc thậm chí là tìm một công việc mới. Nếu việc ngoại tình liên quan tới một số nơi như chỗ tập gym, quán nhậu... bạn cần phải thay đổi thói quen của mình.

3. Trung thực với người bạn đời của mình

Hãy nói với người bạn đời của mình những gì xảy ra và tại sao bản thân lại sa vào lưới tình như thế. Thành thật khai báo thì bạn mới có con đường "hoàn lương" dễ dàng. Chắc chắn vào lúc này sẽ xảy ra nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, bạn có thể được tha thứ hoặc không, nhưng ít ra bạn cũng tỏ ra mình có thiện chí "quay đầu là bờ". Trên tất cả, những cuộc tình chớp nhoáng vẫn không thể bằng 2 chữ "gia đình".

4. Thành thật với chính mình

Dành ra thời gian suy nghĩ lại những hành vi sai trái của bản thân. Nguyên nhân bắt nguồn từ đâu? Là do men rượu, do áp lực công việc, do sinh lý không được thỏa mãn, do cảm xúc với người bạn đời không còn mặn nồng... Dù bất kể lý do là gì đi chăng nữa, đừng đổ lỗi cho người khác về những gì bạn đã làm. Thực tế là khi bạn cảm thấy thiếu một điều gì đó trong mối quan hệ của mình, bạn đã chọn cách lừa dối thay vì cố gắng giải quyết vấn đề với người bạn đời.

5. Để cho người bạn đời có thời gian chấp nhận sự thật

Thật khó để người bạn đời của bạn có thể tha thứ ngay cho việc ngoại tình. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để phục hồi mối quan hệ sau khi 1 trong 2 người ngoại tình. Nhưng hãy lưu ý rằng, quá trình này có thể mất khá lâu từ 1 - 2 năm.

6. Ngồi lại với nhau và chia sẻ chân thành về tương lai cả 2

Nếu có bất kỳ hy vọng nào trong tương lai, bạn cần phải làm đến cùng để khôi phục lại niềm tin của đối phương. Hãy nghĩ về tương lai của mối quan hệ vợ chồng, về cảm xúc của những người bị ảnh hưởng như con cái, cha mẹ nội ngoại 2 bên... Đừng đưa ra bất kỳ quyết định nào vội vàng nếu cả 2 chưa tìm được tiếng nói chung, tốt nhất bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi lên tiếng.

7. Tham khảo ý kiến của nhà trị liệu tâm lý hoặc bạn thân

Những người tư vấn sẽ hỗ trợ một cách khách quan, không thiên vị, giúp bạn gỡ rối và biết được những gì mình nên làm. Hoặc bạn có thể nhờ một người bạn của mình làm bên thứ 3 đứng ra làm người trung gian hòa giải cuộc tranh luận của 2 vợ chồng.

8. Bản thân phải đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm

Bạn cần phải nỗ lực hết sức để người bạn đời có thể tin tưởng lại một lần nữa. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng không phải cứ đưa hết toàn bộ mật khẩu điện thoại, laptop... là khiến cho người bạn đời yên tâm. Nhầm rồi, điều này nhiều lúc còn khiến cho họ hoài nghi hơn là tin tưởng bạn lại.

9. Dành thời gian cho người bạn đời bằng những việc làm mới mẻ

Bạn có thể làm những điều mà trước đây mình hiếm khi làm, đó có thể là dành thời gian để cả 2 đi du lịch cùng nhau, rủ nhau tham gia một khóa học nào đó hoặc bộ môn thể thao như chạy bộ chẳng hạn. Nếu có thể, hãy chia sẻ nhiều hơn với người bạn đời những mục tiêu mà mình đang muốn hướng tới.

10. Cải thiện sự thân mật

Nếu nguyên nhân của việc ngoại tình là do tình dục thì điều đầu tiên là bạn cần phải chắc chắn bản thân không bị lây truyền bệnh tình dục nào cả. Tiếp theo, bạn cần trao đổi chân thành với người bạn đời mình về những khó khăn trong chuyện "chăn gối" của 2 vợ chồng, từ đó tìm ra cách giải quyết cụ thể.

