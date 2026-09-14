KOL bị “bóc phốt” quyên góp 150.000 USD cứu trợ lũ, Hội Chữ thập đỏ chỉ ghi nhận khoản... 0,15 USD

Từ tháng 7, những trận mưa lớn do bão gây ra đã tàn phá khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, khiến 159 người thiệt mạng, theo truyền thông địa phương.

Ngày 7/9, cộng đồng mạng cáo buộc một influencer trên nền tảng RedNote có tên Anlan đã làm giả thông tin quyên góp cứu trợ lũ lụt tại Quảng Tây. Nhiều người chia sẻ ảnh chụp màn hình biên nhận được cho là bằng chứng về khoản quyên góp này trong các phần bình luận.

Anlan, người chưa công khai giới tính và danh tính thật, từng đăng một hình ảnh được cho là biên nhận khoản quyên góp 1 triệu nhân dân tệ cho Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây vào ngày 17/7. Bài đăng kèm dòng chú thích: “Đóng góp chút sức mọn cho công cuộc tái thiết sau thiên tai".

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt thích cùng nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng dành cho “hành động tử tế” của Anlan. Chỉ trong vài ngày, tài khoản này đã thu hút hơn 31.000 người theo dõi.

Tuy nhiên, khi liên hệ với Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây, tổ chức này cho biết không hề nhận được bất kỳ khoản quyên góp cá nhân nào trị giá 1 triệu nhân dân tệ vào ngày 17/7.

Trái lại, hồ sơ của tổ chức cho thấy trong ngày hôm đó có một số khoản quyên góp chỉ trị giá 1 nhân dân tệ (khoảng 0,15 USD). Tên riêng của một người quyên góp trùng với tên xuất hiện trong ảnh chụp màn hình do Anlan đăng tải, nhưng thông tin tài khoản ngân hàng lại không khớp với dữ liệu mà Anlan công khai. Vì vậy, Hội Chữ thập đỏ không thể xác nhận liệu Anlan có phải là người thực hiện bất kỳ khoản quyên góp 1 nhân dân tệ nào hay không.

Một influencer Trung Quốc tuyên bố đã quyên góp 1 triệu nhân dân tệ (150.000 USD) để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Quảng Tây, nhưng Hội Chữ thập đỏ chỉ ghi nhận một khoản ủng hộ 1 nhân dân tệ. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây cũng nhấn mạnh rằng toàn bộ thông tin về các khoản quyên góp đều được công khai trên trang web chính thức của tổ chức.

Sau đó, nền tảng mạng xã hội đã đình chỉ tài khoản của Anlan. Tính đến thời điểm bài viết được đăng tải, Anlan vẫn chưa phản hồi.

Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây cho biết với SCMP rằng tổ chức này vẫn đang tiếp tục theo dõi vụ việc và chưa có thêm bình luận vào thời điểm hiện tại.

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng việc làm giả hồ sơ quyên góp hoặc đưa ra tuyên bố sai sự thật về các khoản đóng góp từ thiện có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.

Luật sư Ma Junzhe, thuộc Công ty Luật Zheqing ở Quảng Đông, cho biết những cam kết quyên góp được công khai có thể làm phát sinh nghĩa vụ pháp lý, thậm chí người cam kết có thể bị yêu cầu thực hiện lời hứa thông qua các thủ tục pháp lý.

Những vụ việc tương tự từng xảy ra tại Trung Quốc. Năm 2023, doanh nhân Wu You bị chính trường cũ khởi kiện vì không thực hiện cam kết quyên góp 11 triệu nhân dân tệ cho quỹ của trường. Sau đó, Wu bị liệt vào danh sách người mắc nợ không trung thực và phải chịu các hạn chế đối với những khoản chi tiêu có giá trị lớn.

Luật sư Ma cho biết thêm, nếu hành vi của Anlan được xác định là lợi dụng một hoạt động phúc lợi công cộng để tự quảng bá bản thân hoặc làm giả chứng từ quyên góp có đóng dấu chính thức, cảnh sát có thể áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính, trong đó có phạt tiền và thậm chí tạm giữ.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại vụ việc có thể ảnh hưởng rộng hơn đến niềm tin của công chúng đối với hoạt động từ thiện. Một người dùng cảnh báo những sự việc như vậy có thể khiến cộng đồng ngày càng hoài nghi ngay cả với những chương trình thiện nguyện chân chính.

“Xã hội cần khiến cái giá phải trả cho hành vi gian dối trở nên đắt hơn. Chỉ khóa tài khoản là chưa đủ, Anlan cần phải chịu hậu quả”, một người dùng mạng viết.

Một người khác chia sẻ: “Tôi vẫn còn là sinh viên, thu nhập duy nhất đến từ việc dạy thêm, nhưng mỗi tháng tôi vẫn quyên góp 50 nhân dân tệ cho một quỹ hỗ trợ trẻ em nông thôn. Lòng tốt thực sự không cần phải phô bày".