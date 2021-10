Không phải tình yêu, đây mới chính là lý do thực sự khiến phụ nữ ngoại tình

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 11:00 AM (GMT+7)

Biết những lý do khiến phụ nữ phản bội hôn nhân dưới đây nhiều đàn ông sẽ không tin nổi, thậm chí cho đó là sự kỳ lạ của phụ nữ. Nhưng đó lại là sự thực.

Đàn ông ngoại tình khiến gia đình đổ vỡ, phụ nữ ngoại tình vì trong lòng đã đổ vỡ - (Ảnh minh họa)

Phụ nữ ngoại tình chỉ vì tình yêu - Đàn ông thường khẳng định như vậy và họ tin một cô gái đi ngoại tình có nghĩa là họ đã yêu người đàn ông đó. Tuy nhiên, nhận định này chưa hẳn đã đúng khi họ biết những lý do chính dưới đây khiến phụ nữ sa chân vào một mối quan hệ ngoài hôn nhân:

1. Muốn trả thù

Đôi khi phụ nữ bị phản bội bởi người bạn đời của mình (thường bắt nguồn từ chuyện tài chính, các mối quan hệ chăn gối ngoài luồng), và chọn việc ngoại tình như cách để trả thù. Trong trường hợp này, phụ nữ không che giấu điều đang làm để trả đũa những lỗi lầm mà chồng đã gây ra.

2. Tuyệt vọng với thực tại

Một trong những lý do khởi nguồn cho một cuộc ngoại tình ở phụ nữ là cảm giác tuyệt vọng. Họ tuyệt vọng với cuộc hôn nhân hiện tại. Khi đàn ông không cho phụ nữ đủ cảm giác an toàn trong hôn nhân, họ thường tìm một người khác để lắng nghe và thấu hiểu. Vì phụ nữ luôn có nhu cầu được sẻ chia nhiều hơn đàn ông. Dần dà, người đàn ông xa lạ có thể đem đến cảm giác an toàn, họ sẽ dễ ngã vào lòng anh ta lúc nào không hay.

3. Sự mới mẻ

Phụ nữ và đàn ông đều có những cảm xúc và ham muốn giống nhau, nhưng sự thể hiện của phụ nữ không bằng đàn ông. Một khi mối quan hệ 2 bên đã quá lạnh nhạt, cạn kiệt tình cảm, quá nhàm chán, mất đi sự bao dung dành cho đối phương, hay có những cuộc cãi vã không hồi kết… thì chuyện ngoại tình cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, yêu nhau bao lâu đi chăng nữa thì sự tươi mới như một gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Việc liên tục tạo ra sự tươi mới trong một mối quan hệ có lẽ không phải là điều dễ dàng gì, nhưng nếu bỏ bê không coi trọng thì nó chính là nguyên nhân khiến cho nhiều cặp đôi sớm tan vỡ.

4. Không vượt qua được cảm xúc cá nhân

Những phụ nữ mắc chứng trầm cảm, ám ảnh từ trải nghiệm ấu thơ hoặc thiếu các mối quan hệ lãng mạn, nghĩ tình dục ngoài luồng sẽ khiến họ cảm thấy xứng đáng. Trước một người theo đuổi, họ thấy được chăm sóc, lôi cuốn, đáng được ngưỡng mộ, khao khát và đáng được yêu. Từ đó, họ dễ sa đà vào mối quan hệ này và khó lòng dứt ra.

5. Cảm thấy cô đơn

Đôi khi phụ nữ cảm thấy mình giống như vú em trong nhà, là một người giữ hòm chìa khóa và chi tiền chứ không phải vợ của người đàn ông mình yêu thương. Khi đó, họ thường tìm kiếm các mối quan hệ ngoài hôn nhân để bù lấp vào khoảng trống cảm xúc trong lòng.

6. Nàng muốn "đá" bạn

Thêm một lý do để phụ nữ "ăn nem" đó là vì: Nàng muốn "đá" bạn. Không chung thủy có thể gây tan vỡ hôn nhân, vì thế, nàng phản bội nhằm mục đích dễ dàng chấm dứt với bạn.

Một số người phụ nữ khá hèn nhát không dám nói lời chia tay. Vì thế thay vì thẳng thắn đối thoại, cô ấy chọn cách ngoại tình để giải thoát cho cả 2. Có người sợ cô đơn, cô ấy còn lựa chọn 1 mối mới trước khi chia tay bạn để tránh sự cô đơn.

David Buss, một giáo sư về tâm lý học tại ĐH Texas (Mỹ) đã hỏi 100 nam giới và phụ nữ về "chiêu" họ sử dụng khi muốn kết thúc một mối quan hệ tồi tệ và câu trả lời phổ biến nhất ông nhận được là: bắt đầu cặp bồ.

7. Mong muốn tìm kiếm một sự kết nối về cảm xúc

Phụ nữ luôn mong muốn tìm kiếm sự chất lượng hơn là về số lượng. Vì vậy, về mặt cảm xúc phụ nữ cần có sự kết nối với đối phương nhiều hơn. Nếu sự kết nối này không thật sự hoàn hảo sẽ khiến nữ giới cảm thấy cô đơn và nhiều khả năng có thể đưa đến ngoại tình.

Bên cạnh đó, phụ nữ thường cảm thấy không hài lòng về mối quan hệ mà họ đang có, trong khi đàn ông có thể cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn trong những mối quan hệ của mình. Nghiên cứu cho thấy chỉ có 34% phụ nữ cảm thấy hạnh phúc hoặc rất hạnh phúc trong hôn nhân. Tỉ lệ này thấp hơn nhiều so với nam giới là 56% cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ hôn nhân đang có.

