Không biết mình mang thai, nữ y tá Anh bất ngờ sinh con sau 12 tiếng làm việc

Thứ Hai, ngày 11/05/2020 11:00 AM (GMT+7)

Theo Daily Mail, một nữ y tá đến từ thành phố Sunderland thuộc hạt Tyne and Wear của Anh đã sinh một bé gái ngay sau ca làm việc kéo dài 12 giờ, mà hoàn toàn không biết gì về việc mình mang thai.

Y tá người Anh bên con gái mới sinh. Ảnh: Facebook Daniel Hindmarsh.

Cụ thể, Emma Hindmarsh 31 tuổi, là y tá điều trị cho các bệnh nhân tâm thần, kể rằng gần đây do quá bận rộn với công việc nên khi thấy bụng có vẻ to tròn ra cô nghĩ là mình đã tăng cân do ăn uống quá nhiều.

Vào ngày 2/5, trong một ca làm việc dài trong bệnh viện, Hindmarsh trở về nhà, cô phàn nàn về những cơn đau bụng khủng khiếp và không thể tìm thấy lời giải thích cho việc này. Sau đó, Hindmarsh đi tắm và uống 2 viên thuốc paracetamol để giảm đau.

Tuy nhiên, thuốc không có tác dụng và tình trạng chỉ xấu đi. Đến nửa đêm, Hindmarsh và bạn cùng phòng của cô là Daniel đã gọi xe cứu thương. Hai giờ sau, ngay cả trước khi các nhân viên y tế đến, Hindmarsh đã sinh ra một cô con gái với sự giúp đỡ của Daniel và mẹ của cô, người giám sát toàn bộ quá trình qua điện thoại. Bé sơ sinh nặng 2,5 kg, được đặt tên là Isabelle.

“Tôi không có triệu chứng mang thai. Tôi đã không cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng, không có cảm giác thèm ăn một số loại thực phẩm. Tôi thường mặc quần áo bó sát người hơn bình thường một chút. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là do ăn quá nhiều trong chế độ tự cách ly do dịch Covid-19”, Hindmarsh nói.

Ngoài bé gái mới sinh, Hindmarsh còn có một cậu con trai ba tuổi tên là Oliver. Cô nhấn mạnh rằng, cô rất vui mừng khi được làm mẹ lần thứ hai, ngay cả khi với hoàn cảnh không tưởng này xảy ra. Hindmarsh và cô con gái mới sinh đã được kiểm tra y tế trong bệnh viện và hiện đã được xuất viện về nhà.

Trước đó, một tình huống hi hữu khác xảy ra khi một người phụ nữ ở thành phố Buffalo, New York, Mỹ đã không biết mình đã mang thai đến tháng thứ 7. Dự kiến người phụ nữ sẽ sinh vào ngày 20/6.

Mới đây, tại Bỉ, một phụ nữ mang thai được chẩn đoán mắc Covid-19 đã sinh hạ một bé gái khỏe mạnh. Tuy nhiên, bà mẹ này đang phải học cách chăm sóc em bé mới sinh trong điều kiện phải đeo khẩu trang ngay cả khi ngủ. Bé Mahaut chào đời hôm 23/4 tại Brussels bằng phương pháp đẻ mổ và xét nghiệm trước sinh cho thấy, mẹ bé nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 dù không có bất kì triệu chứng nào.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các bà mẹ dương tính với SARS-CoV-2 vẫn được khuyến khích chăm sóc con và cho con bú sữa như bình thường nhưng phải có các biện pháp đảm bảo an toàn.

