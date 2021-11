Khi Gen Z làm giáo viên: Thích "bay nhảy" nhưng "dòng đời đưa đẩy"

Một số thành tích nổi bật: - 1 trong 5 bạn trẻ Việt Nam được nhận học bổng trao đổi của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho những nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI Academic Fellowship 2021), chủ đề “Thúc đẩy tinh thần công dân tích cực” tại trường Kennesaw State University. - Thành viên cốt lõi, Ban truyền thông dự án “Vietnam Youth for Peace and Development”, dự án được tài trợ bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ và có đại sứ truyền thông là Hoa hậu H’hen Niê và Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng những người có tầm ảnh hưởng khác. - Từng là thực tập sinh Phòng Văn hóa Thông tin - Đại sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. - Đồng sáng lập dự án cộng đồng "Thấu", dự án được tài trợ bởi Future Leaders Program (tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ). - Sáng lập blog "Go with Henry" với gần 4000 followers trên Facebook. - Từng tham dự chương trình huấn luyện kỹ năng lãnh đạo "Future Leaders Program" tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. - Đại sứ Việt Nam tại ISFit21, festival dành cho sinh viên quốc tế lớn nhất thế giới. - Ban tổ chức lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020, chương trình được tổ chức bởi các tổ chức lớn như Oxfam và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. - Đại biểu hội nghị mô phỏng "U.S. Embassy Model East Asia Summit", tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. - Nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập và giấy khen cho Sinh viên Xuất sắc - Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. - Sinh viên tiêu biểu của tháng - Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội