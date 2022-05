Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn sẽ chọn trốn tránh hay đối mặt?

Vốn dĩ khó khăn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống nhưng mỗi người lại có sự lựa chọn khác nhau, bạn sẽ chọn trốn tránh hay đối mặt?

Tôi đang lướt mạng thì thấy một video thú vị. Có một cậu bé trạc 4 hoặc 5 tuổi bị một con gà trống xòe cánh tấn công. Thế nhưng, cậu bé này lại bình tĩnh không hề sợ hãi, còn chạy đi kiếm cái cây đánh lại con gà. Con gà chắc chưa gặp cảnh tượng này, thường thì khi nó dương oai với bọn trẻ con như vậy, đứa con nít nào chẳng sợ.

Rất nhiều cư dân mạng đã bình luận dưới video này, họ còn kể rằng khi còn nhỏ, mình từng bị gà, ngỗng, chó dí theo, sợ xanh mặt. Những con vật này có lẽ là cơn ác mộng của một số người trong suốt thời thơ ấu.

Khi trưởng thành rồi, họ cũng không biết lý giải như thế nào, chỉ biết cảm giác lúc đó sợ hãi vô cùng. Thậm chí, nỗi sợ hãi này còn đeo bám một số người cho tới lớn, chỉ cần nhìn thấy các con vật này, họ lại nhớ về ký ức kinh hoàng năm xưa.

Những con vật này cũng thật kỳ lạ, chúng không bắt nạt người lớn đâu, chỉ nhắm vào mấy đứa bé xíu xiu vài ba tuổi, hoặc đuổi theo những ai cố tình tránh chúng.

Khi ngẫm câu chuyện này về cuộc đời của một người, tôi nhận thấy có sự tương quan rất lớn. Bạn có thấy rằng, cuộc đời này giống như một chuyến phiêu lưu không? Nếu bạn sợ hãi không dám tiến về phía trước, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời sao cứ thích làm khó mình thế.

Khó khăn trong cuộc sống giống như cái lũ gà vịt kia, bạn càng sợ thì chúng càng đuổi theo. Trong thế giới của người lớn, cuộc sống vốn chẳng có màu hồng, lại muôn trùng khó khăn. Thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, bản thân vẫn nên ít nhất một lần dũng cảm đối diện với nó, bởi trốn tránh sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ càng khiến rắc rối xảy ra nhiều và khó khăn càng chồng chất.

Có một người từng nói: “Thực ra, cuộc sống của ta cũng đã là một thế giới rồi. Ngay cả một người bình thường nhất cũng phải đấu tranh cho thế giới mình đang sống”.

Cuộc sống là một phòng thi, chúng ta phải đối mặt với những bài thi trong đó

Giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của một người không phải là lúc không có ai giúp đỡ, mà thực ra do bạn không tự tin vào chính mình. Nói một cách chính xác hơn, là do bạn không dám can đảm, không dám vượt qua những khó khăn đó.

Khi đối mặt với những khó khăn và thất bại, mỗi người sẽ có những cách đối phó của riêng mình. Bạn có thể chọn cách đứng yên hoặc can đảm tiến về phía trước. Đằng sau mỗi sự lựa chọn đều có giá trị riêng của nó.

Ban đầu, chẳng phải tất cả chúng ta đều giống nhau đó sao? Khi một em bé chào đời, chúng như một tờ giấy trắng nhưng tờ giấy ấy được vẽ gì bên trên lại phụ thuộc nhiều vào môi trường sống và sự lựa chọn của chúng.

Ai cũng mong mình có một đời an nhiên, êm ấm nhưng khó khăn xảy đến sẽ như một lẽ thường tình.

Khi khó khăn xảy ra, có thể với người khác họ dễ dàng vượt qua nhưng đối với bạn lại là một thử thách khủng khiếp.

Có vô số những vấn đề khác nhau trong cuộc sống, cứ tưởng rằng mình đến một giai đoạn nào đó là ổn định, là bình yên. Bỗng đột nhiên vào một ngày, khó khăn tự dưng từ trên trời rớt xuống. Có thể bạn sẽ không ngừng than trách tại sao số mình lại đen thế, tại sao điều đó lại xảy ra với mình và vô số những câu hỏi oán trách khác. Thế nhưng, những vấn đề đó sẽ chẳng thể tự biến mất đi nếu bạn không là người đứng ra giải quyết nó.

Bạn định chạy trốn sự sợ hãi này đến bao giờ?

Mạnh mẽ là tính cách không phải bẩm sinh mà có, nó được trui rèn thông qua vô số khó khăn. Đến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, mạnh mẽ chính là cảm giác an toàn lớn nhất trong cuộc đời này.

Tỷ phú Richard Feynman từng nói: “Điều quan trọng nhất của một con người là đừng bao giờ lừa dối bản thân. Thế nhưng chính bạn lại là người giỏi dối lừa nhất”.

Việc tự lừa dối bản thân sẽ chỉ mang lại cho bạn cảm giác yên tâm tạm thời. Nếu bạn muốn hoàn toàn yên tâm, hãy trực tiếp giải quyết vấn đề. Rốt cuộc cuộc sống này là của bạn, chẳng ai có thể sống thay được. Dù người khác khen ngợi hay chỉ trích bạn, họ chỉ đang biểu hiện cảm xúc của bản thân mà thôi. Bạn quan tâm, để ý tới những lời nói đó làm gì?

Người ta thường nói “thật thà thường thua thiệt”, bạn có đồng tình với câu nói này không? Đối với tôi, hãy cứ là chính mình, lương tâm trong sáng, sống tích cực, không sợ hãi, không làm điều xấu. Bởi suy cho cùng, quả báo thường đến muộn chứ không phải không đến.

Thử thách của cuộc sống không bao giờ dừng lại, khó khăn trong cuộc sống cũng không thể lay chuyển được, chỉ cần dám sống và dám tiến về phía trước, thử thách của cuộc đời sẽ không xô ngã được bạn.

Vì vậy, khi có khó khăn xảy ra, bạn hãy đón nhận nó như một phần của cuộc sống, chỉ cần dũng cảm đối diện, đừng chạy trốn, từng bước gỡ rối, mọi thứ sẽ dần tốt đẹp hơn.

Đối với tất cả mọi người, khó khăn trong cuộc sống cũng giống như việc cày xới đất hoang, chỉ cần nỗ lực hết mình thì chúng ta mới có được mảnh đất màu mỡ.

Cuộc sống là chuyển động, cuộc sống là tung hoành ngang dọc, đừng sợ khó khăn, nó chỉ xuất hiện để mang lại hạnh phúc cho người can đảm nhất.

Nguồn: http://danviet.vn/khi-gap-kho-khan-trong-cuoc-song-ban-se-chon-tron-tranh-hay-doi-mat-5020229504...Nguồn: http://danviet.vn/khi-gap-kho-khan-trong-cuoc-song-ban-se-chon-tron-tranh-hay-doi-mat-502022950419926.htm