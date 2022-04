Hot TikToker An Đen kể chuyện "bỏ phố về quê", dù nổi tiếng vẫn ở nhà sửa từ chuồng bò

Thứ Hai, ngày 25/04/2022 11:05 AM (GMT+7) Chia sẻ

TikToker Nguyễn Thúy An (hay còn được gọi An Đen) được cư dân mạng nhớ đến qua các clip chia sẻ về cuộc sống vùng quê Đắk Lắk một cách chân thật, bình dị, yên ả. Hiện tại, cô sở hữu kênh TikTok đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi, gần 20 triệu lượt thích.

Xuất hiện tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, những bí mật hay ho An Đen tiết lộ khiến MC Quốc Thuận và Ngọc Lan không khỏi bất ngờ. Là một hot YouTuber, TikToker nhưng An Đen hiện vẫn đang ngủ cùng mẹ trong một cái chuồng bò được tu sửa lại vẫn chưa có cửa để tiện làm việc. Căn nhà chính nằm kế bên theo An Đen chia sẻ được ba cô xây từ một cái chòi, xây từng vách một sau vài năm thì được cái nhà hoàn chỉnh.

Giống như bao bạn trẻ khác, An Đen từng theo đuổi giấc mơ lập nghiệp nơi thành thị. Cô có 4 năm học tại trường Đại học Mở, tốt nghiệp ra làm cô giáo trong lớp học tình thương. Nhưng môi trường làm việc khiến cô quá áp lực, nhiều khi đi làm về quá mệt phải ra cầu đứng cười, hét để giải tỏa tâm lý.

"Ở TP.HCM có rất nhiều cơ hội để phát triển, bạn bè mình ở đó rất giỏi và thành công. Có nhiều bạn hỏi tại sao học tốn cơm cha mẹ mà lại về như thế. Nhưng khi mình ở đó, mức lương trung bình cũng chỉ 5 - 8 triệu vừa đủ trang trải. Mỗi lần đi làm về, ở trong căn phòng trọ mình thấy ngột ngạt. Mình không còn tìm thấy niềm vui ở thành phố nữa, quyết định về quê ở, lo cho má và tìm công việc khác. Mình vẫn nghĩ khi học 4 năm như vậy vẫn áp dụng cho cuộc sống sau này.” - An Đen chia sẻ.

Để trở thành YouTuber, TikToker, An Đen bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Các câu chuyện An Đen trải lòng kể về tuổi thơ đều tự viết, đôi khi sẽ có thêm sự góp ý và góp chuyện của nhà "đồng biên tập" - má ruột. Cái giá đỡ điện thoại đầu tiên là cái chân để biển quảng cáo người ta bỏ được má nhặt về, cô mang đi quay bị nhiều người bảo điên.

Mẹ ruột của An tiết lộ với MC Quốc Thuận, đã từng rất buồn và tiếc cho nhiều năm đi học của con gái. Nhưng nhìn An vui vẻ, ăn ngon ngủ yên cũng yên lòng mà cũng không mong con gái quay lại thành phố. “Mới đầu An làm YouTube thì không đủ sống, một tháng được có 2 triệu. Tôi chăn thêm bò, gà, gói thêm bánh tét để bán. Bây giờ An làm TikTok cũng được nên tôi không làm nữa. Món quà gần đây nhất của An là bộ răng của tôi, An vẫn rất hay mua quà về cho mẹ.”

An Đen tiết lộ thêm: “Ngày nhỏ nhà làm nghề truyền thống là làm bỏng ngô, ngay từ lớp 1 đã phụ ba nổ nếp, má trồng cà phê, nội trợ. Có thời gian ba chở đi học về trên cái sọt buôn cái cây. Nhưng mình không thấy khổ và buồn. Bây giờ cuộc sống hiện tại đã đỡ hơn thì mình quý khoảng thời gian khó khăn đó. Đó cũng là nguồn cảm xúc để kể chuyện cho các video của mình.”

Nhân cơ hội tại Gõ cửa thăm nhà, anh chị em An Đen bí mật tổ chức sinh nhật cho mẹ. Theo cô tiết lộ, mẹ đã trải qua 62 năm không có ngày sinh nhật. Lần gần đây đi làm căn cước công dân, mẹ An Đen mới được Công an lấy ngày 1/1 để làm ngày sinh. Trong không khí ấm cúng, anh chị em An Đen thổ lộ được những lời yêu thương xúc động khiến MC Ngọc Lan nghẹn ngào rơi nước mắt.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hot-tiktoker-an-den-ke-chuyen-bo-pho-ve-que-du-noi-tieng-van-o-nh...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hot-tiktoker-an-den-ke-chuyen-bo-pho-ve-que-du-noi-tieng-van-o-nha-sua-tu-chuong-bo-post1433122.tpo