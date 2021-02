Học người phụ nữ mẹo biến tiền lẻ thành 750 triệu

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 08:06 AM (GMT+7)

Bắt đầu từ những đồng 5 đô, sau 12 năm, người phụ nữ này đã có trong tay 30.000 USD (khoảng 750 triệu đồng).

Thói quen tiết kiệm tiền lẻ sẽ nhân bội số tiền bạn sẽ có trong tương lai. (Ảnh minh họa)

Marie C. Franklin, giáo sư báo chí tại trường Lasell College, bang Massachusetts, Mỹ đã chia sẻ với The New York Times về câu chuyện tiết kiệm khó tin có thật của mình. Chiến lược được đưa ra là bà sẽ tiết kiệm tất cả những tờ 5 USD bà nhận lại khi thanh toán các hóa đơn.

"Điều tuyệt vời nhất trong cách tiết kiệm của tôi là tất cả mọi người đều có thể thực hiện nó. Chỉ cần bạn ra quyết tâm sẽ giữ lại những tờ 5 đô", bà Marie nói.

Bà Marie cho rằng, lý do mọi người không để dành những tờ 5 đô là vì họ không có một kế hoạch tiết kiệm cụ thể. Thế nhưng, mỗi sáng thức dậy, làm cách nào để có 5 USD, thay vì trả bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, bà Marie chi tiêu bằng tiền mặt, như vậy sẽ có được tờ 5 USD từ tiền trả lại.

Bà Marie đồng ý với quan niệm đầu tư của Warren Buffett, tỷ phú nổi tiếng người Mỹ, rằng chúng ta nên đầu tư vào bản thân trước khi nghĩ đến những điều khác.

Trước tiên, bạn phải "cai nghiện" được các loại thẻ thanh toán và chăm chỉ sử dụng tiền mặt để nhận lại tiền thừa.

Thứ 2 là mục tiêu và sự quyết tâm. Sự bền bỉ chính là chìa khóa tốt nhất để duy trì thói quen tiết kiệm.

Thứ 3 là sự lạc quan "Tôi phải tiết kiệm". Vậy điều gì giúp bạn thực hiện tiết kiệm một cách thoải mái, hạnh phúc? Điều gì khiến bạn tin rằng mình là người giỏi tiết kiệm? Đó chính là suy nghĩ tích cực, lạc quan.

Thứ 4 là tránh xa áp lực tiền bạc. Đừng quá sợ hãi khi bạn chưa có nhiều tiền, áp lực về chuyện tiền bạc sẽ khiến bạn bị đồng tiền kiểm soát, bạn sẽ có thói quen chi tiêu sao cho đủ và quên mất rằng đôi khi những điều "đủ" là sự thừa thãi.

Cuối cùng, nghe có vẻ buồn cười, nhưng bạn hãy đếm tiền của mình bất cứ lúc nào có thể. Bà Marie thường xuyên đếm số tiền mình đã tiết kiệm để biết rằng mình đang thành công với cách này. 5, 10, 15, 20…bạn sẽ thấy phấn khích và tin tưởng vào cách tiết kiệm của mình khi thấy số tiền lớn lên mỗi ngày.

