“Hiệu ứng ếch luộc” và 3 bài học thâm sâu về sự thành công, áp dụng đúng sẽ làm nên đại sự

“Hiệu ứng ếch luộc” nói lên nguyên tắc “sinh ra trong đau khổ, chết trong an nhàn”. Khi có một cuộc sống thoải mái con người bắt đầu có xu hướng buông thả bản thân, sống an nhàn, ổn định qua ngày. Nhưng trên thực tế điều này lại ẩn chứa nguy cơ lớn nếu chẳng may xảy ra biến cố bất ngờ. Một môi trường khắc nghiệt có vẻ rất nguy hiểm, nhưng đó lại là cách tốt nhất để rèn luyện ý chí và khả năng vượt qua nghịch cảnh.

Trong xã hội phát triển ngày nay, nếu bạn không có cảm giác lo lắng, cạnh tranh, đổi mới mà cứ đắm chìm trong cuộc sống thoải mái và tận tưởng, hay chùn bước mỗi khi gặp khó khăn, chắc chắn bạn sẽ bị đào thải bởi thời đại này.

Để đạt được thành công, chắc chắn bạn cần phải sống trong môi trường khắc nghiệt, vượt qua sóng gió, nghịch cảnh, nhận ra bài học sau khi thất bại. Hãy để sự căng thẳng khai phá tiềm năng thực sự bên trong con người bạn, chỉ có công việc khó khăn mới tạo ra được những thành tựu phi thường.