Hẹn hò chưa đầy 24 tiếng, cặp đôi rủ nhau đi đăng ký kết hôn

Cặp đôi đi đăng ký kết hôn chỉ sau một buổi tối nói chuyện.

Mới đây, tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, có một câu chuyện tình yêu thần tốc của một cặp đôi khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả.

Được biết, cặp đôi này sinh năm 1995, họ quyết định đi đăng ký kết hôn sau khi hẹn hò chưa đầy 24 tiếng. Hôm trước, cả 2 cùng ăn tối với nhau, sau một cuộc trò chuyện, ngay hôm sau đã rủ nhau đến Cục Dân chính lấy giấy chứng nhận kết hôn. Lúc đó, những người trong bàn ăn cứ tưởng 2 người nói chuyện phiếm với nhau, không ngờ họ lại quyết định chuyện hôn nhân chóng vánh đến vậy.

Hiện cả 2 đã chính thức nên duyên vợ chồng. Mặc dù nói rằng, 2 người chính thức hẹn họ chưa đầy 24 tiếng nhưng trên thực tế cả 2 đã quen biết nhau từ lâu. Ngoài đời, họ là bạn bè với nhau nên việc đưa ra quyết định như vậy không phải quá vội vàng.

Giấy chứng nhận kết hôn của cặp đôi này.

Điều đáng nói nhất là quyết định này được đưa ra sau lần tình cờ gặp gỡ tại một quán ăn vặt lúc nửa đêm. Họ xem đây là định mệnh và có duyên với nhau.

Khi câu chuyện này được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng để lại bình luận trái chiều.

“Dù có quen biết nhau trước đó đi chăng nữa nhưng việc kết hôn rất hệ trọng, việc này có phải quá vội vàng lắm không? Tình yêu và tình bạn rõ ràng không giống nhau. Một khi trở thành người yêu của nhau, bây giờ là vợ chồng, mọi thứ không còn tự nhiên và thân thiết được như xưa nữa, thậm chí có những thứ sẽ xấu đi”.

“Tôi cảm thấy hôn nhân giống như trò may rủi. Đôi khi việc nên duyên vợ chồng không phải do quen lâu mà do trong một khoảnh khắc nào đó họ nhận ra mình thuộc về nhau. Đây chẳng phải là định mệnh đó sao”.

“Bạn nên nghiêm túc hơn về hôn nhân. Kết hôn không phải trò đùa để rồi phải hối hận. Chẳng trách giới trẻ ngày nay dễ dàng ly hôn đến vậy. Yêu nhanh cưới vội rồi đưa nhau ra tòa”.

Phần lớn các bình luận đều cho rằng, hôn nhân không phải trò chơi của trẻ con, kết hôn, yêu, làm bạn đều rất khác biệt. Khi bạn kết hôn, bạn phải gánh thêm một trách nhiệm mới về 2 bên gia đình. Bạn cần có sự chuẩn bị về mặt tâm lý trong các mối quan hệ sau hôn nhân, quyết định nên được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ, thay vì vội vàng nhận tờ giấy chứng nhận hôn thú như vậy.

