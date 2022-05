Giả vờ xin đi vệ sinh nhờ, shipper lập mưu xâm hại gái xinh

Dù đã dứt khoát từ chối cho đi vệ sinh nhờ nhưng cô Chu vẫn bị shipper đẩy vào trong nhà, hất mạnh vào tường để khống chế, ý đồ cưỡng bức rõ ràng.

Theo thông tin đăng tải, cô Chu, ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc, vào 12h trưa ngày 15/4 vừa qua, do gọi đồ ăn trên mạng, cô Chu không mấy cảnh giác khi thấy có shipper đến giao hàng.

Vừa vặn lúc đó đang lau chùi cửa, cô Chu bắt gặp shipper mang đồ ăn đến cho mình. Vui vẻ nhận đồ, thanh toán nhưng cô Chu lại thấy lạ lùng khi shipper đứng ở lối vào thang máy mãi không chịu đi.

Lúc này, shipper đột nhiên tiến gần nhà cô Chu và xin được đi vệ sinh nhờ. Nghi ngờ nam shipper có ý đồ khác, cô Chu từ chối, không cho vào nhà. Nào ngờ, dù đã dứt khoát từ chối nhưng cô Chu vẫn bị shipper đẩy vào trong nhà, hất mạnh vào tường để khống chế, ý đồ cưỡng bức rõ ràng.

Sợ hãi tột độ, cô Chu cố hết sức phản kháng và la hét, doạ rằng sẽ gọi điện báo cảnh sát. Nghe được câu này, nam shipper biến thái mới xoay người bỏ chạy.

Không may cho hắn, cô Chu lập tức tỉnh táo, báo cho an ninh toà nhà. Ngay sau khi xuống đến tầng 1, an ninh toà nhà đã chặn nam shipper lại và đưa về đồn cảnh sát.

Cô Chu sau đó đã liên hệ với nền tảng giao đồ ăn "Meituan Take-away" để báo cáo. Nhưng theo cô, nền tảng "Meituan Take-away" đã dùng lời lẽ ngụy biện để trốn tránh trách nhiệm.

Cực chẳng đã, cô Chu công khai mọi chuyện trên mạng xã hội. Ngay lập tức, bộ phận truyền thông của "Meituan Take-away" đã liên hệ với cô, tuy nhiên hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận sau khi thương lượng. Cô Chu hy vọng "Meituan Take-away" sẽ chịu trách nhiệm và có chính sách bảo vệ quyền an toàn cá nhân của khách hàng.

