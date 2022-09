Gái xinh miền Tây vừa gặp bạn trai đã táo bạo hỏi việc 'ở rể'

Ghép đôi thần tốc tập 75 cùng Cát Tường – Hứa Minh Đạt trò chuyện với cặp đôi ở TP.HCM là Hoàng Nhân (26 tuổi, Sóc Trăng) – người dẫn chương trình (MC) và Hồng Thắm (22 tuổi, Long An) – lễ tân khách sạn.

Hoàng Nhân là người hoạt bát, vui vẻ, dễ giao tiếp; điểm yếu “muốn đi đến chỗ đông người nhưng lại sợ người lạ”.

“Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu thời đi học, lúc đi thi em không nhớ bài đã cầu cứu bạn ngồi kế bên và hết lớp 10 sang lớp 11 quen nhau. Cả hai chấm dứt do không có định hướng chung, em lên TP.HCM còn bạn ở Sóc Trăng. Hiện bạn đã lấy chồng, em còn là MC dẫn cưới cho bạn đó. Chú rể cũng biết em là bồ cũ nên em giữ khoảng cách tối đa để không có chuyện gì xảy ra. Mối tình thứ 2, em quen một bạn nữ qua một buổi tiệc khi cả hai được ghép đôi, sau đó trò chuyện tìm hiểu. Thời điểm đó giữa công việc và tình yêu thì em chọn công việc. Đối với em hình mẫu lớn nhất là không có hình mẫu nào, chỉ cần thấy phù hợp với mình thì quen. Em sợ nhất con gái mè nheo, nhõng nhẽo kiểu như đang đi làm lại anh ơi mua cái này cho em… Dạ thôi! Em không chịu được điều đó”, chàng MC điển trai tâm sự.

Hồng Thắm có điểm mạnh hòa đồng, vui vẻ, nhiều năng lượng tích cực; điểm yếu nóng tính, lâu lâu “bị đơ” không nói gì.

Cô có 2 mối tình. Mối tình đầu được 2 tháng chia tay do mẹ bạn trai không đồng ý yêu xa. Mối tình thứ 2, “dính thính” một anh nhạc công cùng quê được 3 tháng, sau đó cô đi thực tập xa ít nhắn tin gọi điện cho bạn trai khiến mối quan hệ có trục trặc. Lúc đó, cô nàng “quên mất tiêu là có bồ ở nhà” nên đã nhắn tin làm lành với bạn trai. Cuối cùng vì khoảng cách yêu xa khiến bạn trai chủ động nói lời chia tay.

Tham gia chương trình, gái xinh chỉ cần tìm “bạn trai cao hơn em cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”.

Mở cửa trái tim, cặp đôi có giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tim đều khiến đối phương loạn nhịp.

Cùng trò chuyện, Hồng Thắm đã táo bạo hỏi bạn trai: “Anh có ngại về làm rể Long An không?”. Chàng MC khéo léo cho biết: “Anh là con lớn trong nhà sẽ không phải lo chuyện thờ cúng sau này nên em yên tâm. Anh không ngại đi Long An, anh chỉ cần có lý do thôi!”.

Sau khi nắm tay trao cảm xúc, cặp trai tài gái sắc đã cùng nhau bấm nút hẹn hò trong niềm vui của ông bà mối.

