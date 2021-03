Đứng hình trước cô giáo xinh đẹp, anh chàng xin bố mẹ đàng gái cho về nhà ở cùng

Thứ Hai, ngày 01/03/2021 13:00 PM (GMT+7)

Được mai mối cùng cô giáo mầm non dễ thương, chàng trai Long An không ngần ngại đưa ra yêu cầu táo bạo khi vừa mở rào.

Bạn muốn hẹn hò tập 698 cùng ông bà mối Quyền Linh – Hồng Vân gặp gỡ nàng giáo viên mầm non Bích Thảo (24 tuổi, An Giang) và chàng thống kê viên tại chi cục thống kê Bảo Trung (28 tuổi, Long An).

Bích Thảo là người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần nhưng thẳng thắn và nóng tính. Cô có hai mối tình, mối tình thứ nhất thời đi học chia tay vì bạn trai đòi cưới nhưng cô không chịu, mối tình thứ hai do yêu xa và mai mối nên không hợp ý nhau.

Bảo Trung nhiệt tình trong công việc, thích thể thao. Anh chàng có điểm yếu ít nói trải qua 3 mối tình, mối dài nhất được 1 năm chia tay do bạn gái tìm hướng đi mới.

Tham gia chương trình, đàng gái mong muốn bạn trai là người thấu hiểu, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Đàng trai yêu cầu bạn gái có ngoại hình cao trên 1m60, hiền, biết kính trên nhường dưới, da trắng.

Mở rào gặp gỡ, chàng trai Long An ít nói “đứng hình” trước cô giáo mầm non xinh đẹp đã bối rối thả thính rằng “Nhà em có bán rượu không? Anh nhìn em anh say quá!”.

Sau giây phút ngại ngùng, Bảo Trung đã tới nắm tay Bích Thảo hát bài hát tỏ tình và hứa cuối tuần sắp xếp thời gian về An Giang thăm cô. Tiếp đó, anh chàng không ngần ngại hỏi bố mẹ bạn gái rằng “Thưa hai bác, nếu con có dịp về thăm bé Thảo thì con có thể ở nhà của hai bác được không?”.

Được sự gật đầu đồng ý của bố mẹ đàng gái, cả hai đã cùng bấm nút và trao nhau nụ hôn đầu gặp gỡ trong niềm vui của ông bà mối.

