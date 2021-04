Đừng bao giờ làm 10 điều này với tiền của bạn

Thứ Năm, ngày 08/04/2021 15:00 PM (GMT+7)

Những thói quen xấu, quyết định sai lầm về tiền bạc có thể khiến bạn phải trả giá.

Dưới đây là những lời khuyên tiền bạc được các chuyên gia tài chính đưa ra nhằm giúp bạn tránh được những quyết định sai lầm.

Sống trên khả năng của mình

Một trong những nguyên lý của việc xây dựng sự giàu có là sống dưới khả năng của bạn. Cathy Curtis, nhà lập kế hoạch tài chính và là tác giả của cuốn “The Happiness Spreadsheet: How To Create A Budget Aligned with Your Values, Beliefs and Ideals” (tạm dịch: “Bảng tính hạnh phúc: Cách tạo ngân sách phù hợp với giá trị, niềm tin và ý tưởng của bạn) cho biết: "Tiết kiệm và đầu tư nên là ưu tiên của bạn để có thể đạt được tự do tài chính, không phải vật lộn với những năm tháng khi về hưu hay khoản tiền học đại học của con cái".

Mua sắm để giải tỏa tâm trạng

Tốt nhất bạn nên tránh mua sắm khi cảm thấy chán nản vì bạn có thể bị cám dỗ chi tiêu nhiều hơn để đổi lại cảm giác tốt hơn. Bạn cũng nên tránh xa những người bán hàng quá khéo miệng, luôn rót những lời mật ngọt để bạn tin rằng mình có đủ khả năng chi trả cho sản phẩm đó dù sự thật không phải vậy. Có thể bạn đang tìm kiếm sự ủng hộ tích cực, nhất là khi tâm trạng tệ song sự ủng hộ đó đến từ nhân viên bán hàng để đổi lại việc bạn chi tiền thì không nên. Bạn có rất nhiều cách khác để có được sự ủng hộ tinh thần mà không tốn kém.

Hãy đưa ra quyết định dựa trên nhu cầu và ngân sách của bạn. Có rất nhiều cách giúp bạn giải tỏa tâm trạng như trò chuyện với bạn bè, hoạt động ngoài trời hay đi dạo...

Không biết tiền của mình đi đâu

Làm ngơ trước những khoản chi tiêu và thu nhập của bạn chắc chắn không phải là điều nên làm. Bạn phải luôn biết mình đang tiêu bao nhiêu tiền, tiêu vào các khoản nào và mục tiêu tài chính của mình là gì.

Theo dõi chi tiêu, bao gồm cả chi tiêu và thu nhập của bạn chính là cách tuyệt vời để bạn hiểu những gì đang xảy ra. Bạn có thể lựa chọn theo dõi qua các ứng dụng hiện đại hoặc ghi chép bằng sổ sách.

Mua quá nhiều cổ phiếu của một công ty

Không bao giờ bỏ trứng vào cùng một cái giỏ là nguyên tắc đầu tư mà bạn luôn phải nhớ. Sở hữu cổ phiếu có thể là một kênh đầu tư của bạn song đừng đặt quá nhiều tiền vào một khoản đầu tư như vậy. Sẽ ra sao khi công ty mà bạn đặt niềm tin vào trải qua thời kỳ suy thoái? Hãy đa dạng danh mục đầu tư để đảm bảo tài sản trong mọi hoàn cảnh.

Đăng thông tin tài chính lên mạng xã hội

Cho dù bạn là triệu phú hay thuộc tầng lớp lao động trung lưu, tình trạng tài chính của bạn không nên được chia sẻ cho tất cả mọi người trên mạng xã hội. Điều này có thể dẫn bạn đến việc gặp phải những rủi ro bị trộm cắp hay có những mối quan hệ đến với bạn chỉ vì tiền.

Cho vay tiền vì cả nể

Ai cũng có lúc khó khăn và cần đến sự giúp đỡ của người khác. Giúp đỡ mọi người là điều nên làm song hãy thực hiện điều đó với sự suy nghĩ cẩn trọng. Khi có ai đó hỏi vay tiền bạn, hãy suy nghĩ xem liệu họ có thể trả bạn đúng hạn, bạn có ổn nếu cho vay số tiền đó và mối quan hệ của cả hai sẽ ảnh hưởng thế nào khi khoản nợ đó không được trả.

Kirk Chisholm, một nhà quản lý tài sản cho biết: “Thật khó để nói không với những lời đề nghị vay tiền của bạn bè và người thân trong gia đình. Tuy nhiên sự cả nể đó có thể khiến bạn tự đẩy mình vào sự khó khăn về tài chính. Hãy giúp đỡ người khác khi bạn có khả năng và sẵn sàng làm điều đó".

Chi tiền cho những thứ bản thân không thực sự sử dụng

Bạn có thể bị cám dỗ để mua những món hàng hứa hẹn giúp bạn tiết kiệm tiền hoặc khiến việc nào đó trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên hãy suy nghĩ một cách chính chắn trước khi quyết định chi tiền bởi nếu cuối cùng bạn không sử dụng những món đồ đó thì chúng chính là sự lãng phí tiền bạc.

Thực hiện ghi chép chi tiêu trong 1 tháng hay thống kê những món đồ đang có trong nhà, bạn sẽ thấy kinh ngạc về số tiền mà mình đã lãng phí vào những thứ không cần hoặc không sử dụng. Đó có thể là những thứ đồ bạn thấy hay hay nhưng cuối cùng lại không để làm gì hay chiếc thẻ phòng tập 1 năm vứt xó sau khi tập được vài buổi. Tất cả đều là chi tiêu lãng phí.

Thay vào đó, hãy hướng đến những thứ mình thực sự cần và có nhu cầu sử dụng hàng ngày. Tiết kiệm không có nghĩa là dừng chi tiêu, sống một cách kham khổ mà là chi tiêu thông minh cho những thứ thực sự cần thiết.

Đầu tư số tiền mà bạn không thể đối diện với khả năng xấu nhất

Hầu hết các chiến lược thông minh để xây dựng sự giàu có đều bao gồm đầu tư. Đây là con đường giúp tiền của bạn ngày một tăng lên song đi kèm với đó là rủi ro mà bạn phải chấp nhận. Hãy chắc chắn rằng bạn đã có sự hiểu biết nhất định trước đầu tư.

Pauline Paquin, một blogger tài chính cá nhân cho biết: “Mọi khoản đầu tư đều đi kèm với một mức độ rủi ro và bạn nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối mặt với tình huống xấu nhất. Đừng đầu tư số tiền làm tổn hại đến tài chính của bạn, khiến bạn kiệt quệ nếu mất nó. Đó sẽ là sai lầm tài chính có thể gây tổn hại nghiêm trọng”.

Đầu tư vào những thứ “nghe đã thấy quá tốt”

Joseph Carbone, nhà sáng lập và cố vấn tài sản tại Focus Planning Group, cho biết rằng hãy cẩn thận với những khoản đầu tư đi kèm lời hứa mật ngọt. “Nếu nó nghe có vẻ nhàm chán thì đó có lẽ là một khoản đầu tư tốt.”

Thông thường, các khoản đầu tư đi kèm với những lời hứa hẹn quá tốt thường chứa đựng tính rủi ro cao hoặc thanh khoản kém. Hãy đặt dấu hỏi, sự nghi ngờ và tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định.

Mua xe mới

Mùi của chiếc xe mới có thể khiến bạn say lòng, bị hấp dẫn song cảm giác đó sẽ nhanh chóng qua đi còn khoản nợ sẽ ở lại với bạn.

Đừng bao giờ cố mua một chiếc xe mới chỉ vì quảng cáo bắt mắt hay để thể hiện với bạn bè. Ngân hàng có thể cung cấp cho bạn khoản vay với lãi suất ưu đãi song điều đó không có nghĩa là bạn nên chi tiền cho khoản chi đó. Bạn sẽ phải mất nhiều năm mới có thể trả hết nợ và không thể đạt được tự do tài chính.

Trước khi mua một chiếc ô tô mới hoặc thực hiện bất kỳ hình thức mua sản phẩm giá trị nào, hãy luôn đánh giá tài chính của mình đầu tiên. Hãy tự hỏi bản thân: “Mình có thực sự đủ khả năng chi trả không?” Nếu câu trả lời là không, bạn có thể so sánh giữa giá cả các nhà cung cấp khác nhau hay xe đã qua sử dụng hay đơn giản là sửa chiếc xe đang dùng.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/dung-bao-gio-lam-12-dieu-nay-voi-tien-cua-ban-d270921.htmlNguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/dung-bao-gio-lam-12-dieu-nay-voi-tien-cua-ban-d270921.html