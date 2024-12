Đối thủ gây áp lực cho Tiến Linh, chia sẻ của Hải Quế bất ngờ gây sốt trở lại

Phút bù giờ 90+8 trong trận Bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore tối 26/12, trọng tài chính chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống cầu thủ số 11 của đội chủ nhà để bóng chạm tay trong pha tranh chấp với Nguyễn Xuân Son. Từ chấm 11m, Nguyễn Tiến Linh thực hiện cú đá bình tĩnh, đưa bóng vào góc xa bên trái, đánh lừa thủ môn ĐT Singapore, ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Việt Nam ở phút 90+11.

Trong lúc chờ đá penalty, cầu thủ mang áo số 15 của ĐT Singapore, Lionel Tan, đứng trò chuyện sau lưng Tiến Linh. Khoảnh khắc này nhanh chóng được dân mạng chụp lại và chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Trước khi thực hiện quả penalty, cầu thủ số 15 của Singapore, Lionel Tan, đứng phía sau Tiến Linh trò chuyện, dường như cố gắng gây áp lực tâm lý. Tuy nhiên, biểu cảm hờ hững của Tiến Linh cho thấy nỗ lực này không mấy hiệu quả.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội, kèm theo nhiều bình luận hài hước từ dân mạng. Một người viết: "Số 15 thực sự nghĩ rằng anh ấy có thể gây áp lực cho Tiến Linh bằng tiếng Anh mà không biết rằng tiếng Việt anh tôi còn viết sai lên sai xuống". Dòng bình luận cũng khiến những người hâm mộ ĐT Việt Nam nói chung và fan của Tiến Linh nói riêng nhớ lại dòng trạng thái trên mạng xã hội của nam cầu thủ vào tháng 1 vừa qua, tiền đạo sinh năm 1997 từng vô tình "tạo trend" vì câu chữ nhầm lẫn.

Từ tình huống này, câu chuyện của Quế Ngọc Hải tại trận đấu gặp ĐT Malaysia vào năm 2021 bỗng dưng "gây sốt" trở lại. Cụ thể, trong một tình huống phạt đền ở phút cuối cùng của trận đấu năm ấy, cầu thủ mang áo số 15 bên Malaysia là De Paula cũng đã nói nhỏ điều gì đó vào tai Quế Ngọc Hải trước khi anh thực hiện quả đá 11m.

Dân mạng chế ảnh De Paula chỉ Quế Ngọc Hải đá penalty.

Sau trận đấu, Quế Ngọc Hải chia sẻ với báo Tuổi Trẻ: "Paula khiêu khích em nhiều lắm mà em có hiểu gì đâu. Coi như ổng động viên mình thôi. Cái em nghe rõ nhất là ổng bảo em sút 'right, right'. Vậy nên em đá vào góc trái. Ai ngờ, hỏi lại Xuân Trường mới biết ổng nói 'just wide' - tức bảo mình đá ra ngoài. Cũng may em tập sút nhiều, sút lực đó thì thủ môn bay đúng hướng cũng chịu".