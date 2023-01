Điều gì xảy ra với cơ thể của chúng ta khi quan hệ tình dục?

Năm 1966, các nhà nghiên cứu tình dục William Masters, MD và Virginia Johnson đã đưa ra thuật ngữ này. Họ đã xác định bốn giai đoạn, hoặc các giai đoạn, của chu kỳ quan hệ tình dục gồm:

Giai đoạn 1: Hứng thú. Khi bạn phấn khích, tim bạn đập nhanh hơn và hơi thở nặng nề hơn. Da của bạn có thể đỏ lên. Máu chảy nhiều hơn đến bộ phận sinh dục của bạn. Cơ bắp trên khắp cơ thể của bạn căng lên, thúc đẩy sự căng thẳng trong tình dục.

Giai đoạn 2: Cao trào. Những thay đổi trong cơ thể của bạn ngày càng gia tăng. Nhịp thở, nhịp tim và huyết áp tăng. Sự căng cơ thậm chí còn tăng lên nhiều hơn. Âm đạo sưng lên và thành của nó chuyển sang màu sẫm hơn. Âm vật trở nên nhạy cảm khi chạm vào.

Giai đoạn 3: Cực khoái. Sự hưng phấn tình dục đạt đến đỉnh điểm. Bạn cảm thấy một loạt các cơn co thắt cơ dữ dội khi cơ thể giải phóng sự căng thẳng. Các cơ của âm đạo và tử cung co lại. Cơ bắp ở gốc dương vật co thắt và giải phóng tinh dịch trong một lần xuất tinh.

Giai đoạn 4: Phân giải. Bây giờ đã tiêu hết năng lượng bị dồn nén, cơ thể bạn sẽ trở lại trạng thái trước khi quan hệ tình dục. Hơi thở của bạn dịu lại. Cơ bắp thư giãn. Dương vật và âm đạo trở lại kích thước và màu sắc ban đầu. Bạn có thể cảm thấy bình tĩnh, hài lòng hoặc mệt mỏi.

Chu kỳ bốn pha này là một cách khá đơn giản để mô tả phản ứng tình dục của con người. Trên thực tế, cơ thể (và tâm trí) của con người là duy nhất. Cách chúng ta phản ứng với tình dục không phải lúc nào cũng nằm gọn trong bốn giai đoạn theo thứ tự này.

Quan điểm mới hơn về phản ứng tình dục

Có điều, không phải mọi hành vi quan hệ tình dục đều dẫn đến cực khoái. Một số người quan hệ tình dục mà không có cảm giác hưng phấn. Những người khác có nhiều lần đạt cực khoái liên tiếp và chúng không đạt được phân giải.

Mô hình chu kỳ phản ứng tình dục đã có một số cập nhật trong những năm qua. Vào cuối những năm 1970, nhà trị liệu tình dục Helen Singer Kaplan, MD, PhD, đã thêm ham muốn vào chu kỳ. Theo quan điểm của cô, mọi người cần có tâm trạng và cảm xúc sẵn sàng cho tình dục để được kích thích và đạt cực khoái.

Năm 2001, Rosemary Basson, MD, một giáo sư y học tình dục tại Đại học British Columbia, đã cho toàn bộ mô hình thành một vòng lặp - theo đúng nghĩa đen. Cô ấy đã tạo ra một mô hình phản ứng tình dục vòng tròn. Ý tưởng chính của nó là mọi người quan hệ tình dục vì nhiều lý do khác nhau, không chỉ vì sự phấn khích. Và mỗi phần của chu kỳ không nhất thiết phải diễn ra theo bất kỳ thứ tự đặc biệt nào. Ví dụ, ham muốn có thể đến muộn trong quá trình này.

Cực khoái không phải là phần thưởng duy nhất cho việc quan hệ tình dục. Bạn có thể làm điều đó vì nhiều lý do khác, như để tăng sự thân mật hoặc làm cho đối tác của bạn hạnh phúc. Mark nói: “Chỉ vì ai đó không đạt cực khoái không có nghĩa là họ không cảm thấy thỏa mãn ở một mức độ nào đó”.

Chu kỳ đáp ứng tình dục của bạn độc đáo như thế nào?

Mark nói, chu kỳ phản ứng tình dục không khác nhau nhiều theo giới tính hoặc xu hướng tình dục. Nhưng nó có thể thay đổi từ cuộc gặp gỡ này sang cuộc gặp gỡ khác. "Nó siêu cá nhân hóa và thực sự độc đáo cho từng trải nghiệm tình dục".

Ví dụ, nếu bạn đã mong muốn một ai đó trong một thời gian dài và cuối cùng bạn đã quan hệ tình dục, giai đoạn kích thích có thể nhanh hơn. Đầu mối quan hệ, khi người bạn hẹn hò mới quen, ham muốn có thể xuất hiện trước khi bạn khơi dậy. Khi đã ở bên nhau nhiều năm, bạn có thể bị kích thích trước khi cảm thấy ham muốn.

Những khó khăn khi quan hệ tình dục

Các vấn đề có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của chu kỳ phản ứng tình dục. Ham muốn có thể ít đi, bạn có thể gặp khó khăn trong việc kích thích, hoặc bạn không thể đạt được cực khoái.

Đôi khi, một vấn đề thể chất dẫn đến khó khăn. Ví dụ, các vấn đề về cương dương hoặc khô âm đạo có thể làm cho việc quan hệ tình dục trở nên khó khăn hơn hoặc đau đớn hơn. Ngược lại, một vấn đề về thể chất có thể kích hoạt phản ứng cảm xúc khi bạn không còn ham muốn tình dục nữa, Mark nói.

Ngay cả khi bạn không bao giờ bị kích thích, bạn có thể vẫn ổn với đời sống tình dục của mình.

Nếu bạn không hài lòng về đời sống tình dục của mình, hãy nói với bác sĩ. Bạn có thể mắc một vấn đề y tế có thể điều trị được, chẳng hạn như khô âm đạo hoặc rối loạn cương dương. Một số loại thuốc cũng có thể cản trở ham muốn. Thay đổi liều lượng hoặc chuyển đổi đơn thuốc có thể hữu ích.

