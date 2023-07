Đi qua nhà bạn thân vô tình thấy chồng ở đó, lời trần tình của chồng khiến tôi bất ngờ

Tôi kết hôn được 6 năm, quãng thời gian chung sống với nhau, nhất là từ khi có con, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất và tôi luôn nỗ lực để cuộc sống gia đình tốt lên. Những gì đã làm được, tự tôi thấy bản thân đã chăm lo cho cuộc sống của gia đình nhỏ khá đầy đủ. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi đều cố gắng làm việc thật tốt các công việc nhà.

Nhìn chung, tôi khá hài lòng với hôn nhân của mình và nghĩ rằng hai vợ chồng đã trải qua bao khó khăn, vất vả mới có được ngày hôm nay nên rất tin tưởng ở nhau. Đời sống gia đình tôi tương đối bình yên, ít khi xảy ra xung đột, cãi vã, nếu có cũng chỉ là lúc giận dỗi nhau chút ít rồi sau đó tôi hoặc chồng chủ động làm lành.

Trong đời sống vợ chồng anh ấy rất chỉn chu, nghiêm túc và chăm lo tốt cho gia đình. Hàng ngày, ngoài đi làm, chồng tôi cũng quan tâm, chia sẻ công việc nhà với vợ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được người chồng thương yêu vợ con, sống hòa nhã với những người xung quanh.

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình có đôi chút khó khăn, tôi phải cố gắng để chi tiêu tiết kiệm vì thu nhập của hai vợ chồng không cao. Gần nửa năm nay tôi sống cảnh thất nghiệp vì công ty tôi đứng trên bờ vực phá sản, họ thu hẹp quy mô nhân lực để hoạt động cầm chừng, vì thế tôi dù vẫn chờ việc công ty nhưng thực chất là thất nghiệp. Tôi cũng định tìm kiếm công việc ở vài nơi, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý, ngoài 30 cũng khó mà đi xin việc.

Chồng nói đi làm tăng ca, nhưng thực chất là đi làm thêm để có thu nhập cho gia đình. Ảnh minh họa

Cố gắng làm những công việc tạm như làm thuê ở cửa hàng, bán hàng online, nhận việc về nhà làm… Nhưng cũng không được là bao, mọi chi tiêu trong gia đình đều do chồng gánh vác. Tôi rất thương chồng, lo cho sức khỏe anh ấy nên không bao giờ than vãn, cố gắng đảm bảo ăn uống trong nhà đầy đủ, tôi không muốn chồng bận tâm đến những chuyện do thiếu thốn.

Thời gian gần đây, chồng tôi cũng có một số biểu hiện khác với trước, thường xuyên đi sớm, về muộn. Tôi cũng quan tâm hỏi han thì anh ấy nói là công ty có nhiều việc phải tăng cường làm thêm, hoàn thành các công việc đó sẽ được tăng lương, thưởng cao.

Không chỉ về muộn, anh ấy còn xuất hiện thói quen thức khuya, tôi cứ nghĩ anh ấy còn nhiều việc giải quyết nên khó ngủ, hoặc tranh thủ làm thêm ban đêm. Tôi cũng chỉ biết động viên chồng cố gắng làm việc tốt, giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, tôi đã rất bất ngờ khi phát hiện ra chồng đã nói dối, anh ấy không đi làm ở công ty như đã nói với vợ con.

Cách đây 3 hôm, khi tôi ra ngoài có chút việc vào buổi tối, có qua nhà cô bạn thân nên tôi tranh thủ vào chơi với bạn, đã mấy tháng nay tôi và bạn chưa gặp nhau. Khi vào nhà, tôi bất ngờ với sự có mặt của chồng tôi ở đấy. Anh ấy và một người khác đang cặm cụi bảo dưỡng điều hòa của nhà cô bạn tôi.

Thấy vợ, chồng tôi có chút lúng túng rồi kéo tôi ra một chỗ để giải thích: "Anh tranh thủ hết giờ làm công ty để đi sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa. Mùa này nhu cầu nhiều, anh làm thêm để có thu nhập. Anh chưa nói cho em vì sợ em không cho làm vì lo cho sức khỏe của chồng".

Nghe lời giải thích của chồng, tôi vừa giận nhưng cũng vừa xúc động thương chồng. Anh ấy đi làm cả ngày vất vả, tối đến còn tranh thủ làm thêm để có thu nhập cho gia đình. Hôm đó về nhà tôi buồn vì cảm thấy không có thu nhập tốt, để chồng phải vất vả. Lo cho sức khỏe của chồng, không biết tôi có nên ngăn cản anh ấy làm thêm không?

