Cưới chồng giàu có hơn 20 tuổi, biết thân phận thật của giúp việc nhà anh mà tôi choáng váng

Năm 20 tuổi, tôi gặp anh Bình, một doanh nhân thành đạt ở địa phương, thường xuyên phải lên thành phố công tác. Anh nói anh đã ly hôn được 5 năm và không có con.

Lúc đó tôi vẫn đang học đại học ở thành phố, kinh tế gia đình cũng không khá giả lắm, bố kinh doanh bị phá sản và mẹ tôi đã ly hôn với ông. Ban đầu tôi tưởng mình sẽ phải nghỉ học vì không có kinh tế, không ngờ anh Bình đã tài trợ học phí cho tôi suốt mấy năm trời và ở bên khi tôi chán nản.

Thấy anh hết lòng vì mình, đối xử chân thành như vậy nên tôi đã nghe theo lời anh chuyển ra ngoài sống, không ở chung phòng trọ với bạn nữa. Có như vậy thì mỗi khi anh tới thành phố công tác, chúng tôi sẽ thoải mái ở bên nhau hơn. Tới khi tốt nghiệp đại học, anh đã cầu hôn tôi. Cùng lúc đó, tôi có thai.

Anh vui lắm, vội vàng đưa tôi về ra mắt hai bên gia đình và xin cưới. Tất nhiên, bố không thích anh Bình vì anh hơn tôi những 20 tuổi, nhưng vì tôi đã có thai rồi nên ông không phản đối được gì. Ngoài ra, bạn trai cũng rất hào phóng, tặng sính lễ 100 triệu và nói rằng sẵn sàng giúp bố tôi mở một cửa hàng nếu ông muốn.

Tôi và Bình tổ chức một đám cưới hoành tráng ở quê. Sau đó, chúng tôi sống trong căn biệt thự rộng 1000m2 của anh. Trong nhà còn có một người giúp việc, chị ấy tên là Đồng. Chồng tôi giới thiệu, chị Đồng đã làm giúp việc trong nhà được hơn 10 năm.

Công việc của chồng bận rộn nên tôi cảm thấy rất trống rỗng và buồn chán, vì thế tôi thường bám lấy chị Đồng bảo chị đi chợ hoặc công viên cùng. Lúc đầu chị ấy phớt lờ tôi, nhưng thời gian trôi qua chị dần dần đối xử với tôi tốt hơn. Vì thế, hàng ngày tôi đều cùng chị đi chợ.

Có điều lạ là thỉnh thoảng gặp người quen, nhưng chị Đồng rất lạnh lùng với họ. Nếu họ chào, chị cũng chào hỏi qua loa rồi kéo tôi đi. Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra bí mật của chị.

Hôm đó, tôi đang ngủ mê man thì chồng về nhà. Thấy tôi đang ngủ anh liền đi tìm chị giúp việc. Sau đó, tôi nghe thấy chị Đông hét lớn nên giật mình tỉnh giấc. Vội vàng đi xem thì tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng và chị giúp việc:

- Em bé cái miệng thôi, không bí mật bị lộ tẩy hết bây giờ?

- Anh nói em sao có thể bình tĩnh trước chuyện này? Chẳng phải ban đầu anh nói khi đứa trẻ sinh ra sẽ ly hôn, giành quyền nuôi con rồi chúng ta sẽ tái hôn ư?

Tôi hóa đá khi nghe điều này. Hóa ra chị Đồng là vợ cũ của chồng tôi. Họ ly hôn mới hơn nửa năm vì không có con, tức chỉ ly hôn khi tôi có thai.

Tức giận, tôi lao ra ba mặt một lời với họ. Biết không thể giấu được nữa, họ thẳng thắn thú nhận mọi việc. Biết mình bị lừa, tôi uất nghẹn tới mức sinh non khi con mới được 8 tháng. Cũng may hai mẹ con vẫn bình an vô sự.

Sau khi con trai chào đời, chị Đồng đưa ra điều kiện. Hoặc là tôi ly hôn với anh Bình, để con trai cho họ và nhận bồi thường một căn nhà. Hoặc là anh Bình cùng tôi và con trai rời khỏi nhà, vì căn nhà này và tài sản đều đứng tên chị Đồng.

Nhưng tôi không muốn ly hôn, vì tôi yêu anh Bình. Khi chỉ còn mình tôi và anh Bình, anh khuyên tôi nên để con lại, đợi anh lừa chị Đồng, chiếm đoạt tài sản của chị rồi sẽ quay lại tìm tôi. Chứ bây giờ rời đi cả hai sẽ tay trắng rồi lấy gì nuôi con.

Tôi thật sự rối trí. Nuôi một đứa trẻ quả thực không dễ dàng gì, tôi sợ không nuôi được con. Nhưng nếu để con ở lại, tôi sợ sẽ không được gặp lại con nữa…

