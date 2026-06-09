Cưới chị đồng nghiệp, đêm tân hôn tôi ngã ngửa biết được sự thật nhưng không phanh kịp rồi

Tôi năm nay 25 tuổi. Nếu có ai hỏi tôi 1 năm trước rằng “bao giờ lấy vợ”, tôi sẽ cười hề hề: “Tầm 30 đã, giờ lo sự nghiệp”. Ai ngờ đời vả cho phát, 25 tuổi đã có vợ, có con, có cả bố mẹ chồng cưng con dâu hơn cả con đẻ. Mà vợ tôi hơn tôi đúng 7 tuổi, lại là chị Lê đồng nghiệp cùng phòng.

Chuyện bắt đầu từ cái đêm liên hoan phòng cạm bẫy ấy. Cuối quý, sếp khao, cả phòng kéo nhau đi nhậu. Tôi tửu lượng không tồi nhưng không thắng được sự "ưu ái" của cả phòng. Từ chỗ ăn đến chỗ hát karaoke tôi đã chếnh choáng, thêm vài cốc nữa là đổ gục.

Tỉnh dậy thấy trần nhà lạ hoắc. Đầu đau như búa bổ. Quay sang, tôi cứng đờ. Trên người tôi mỗi cái quần cộc. Bên cạnh, chị Lê mặc váy ngủ, nằm nép cạnh sườn tôi, tay gác chân lên bụng tôi. Sau vài chục giây tìm lại não, tôi bật dậy như lò xo, tim rớt xuống dạ dày.

Tỉnh dậy thấy trần nhà lạ hoắc. Đầu đau như búa bổ.

Động tĩnh làm chị Lê cũng tỉnh, chị đỏ bừng mặt, kéo chăn che người, ánh mắt mở to cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Im lặng 5 phút. Thời gian dài như 5 năm. Cuối cùng tôi cắn răng: “Em… em sẽ chịu trách nhiệm”. Nói xong chính tôi cũng không tin nổi mình vừa thốt ra câu đó. 25 tuổi, sự nghiệp chưa đâu vào đâu, yêu còn chưa dám yêu ai tử tế, giờ mở mắt ra đòi làm chồng người ta.

Chị Lê không trách móc gì, chỉ gật đầu rất khẽ: “Ừ”.

Đám cưới diễn ra sau 2 tháng. Gọn, không rình rang. Bố mẹ tôi lúc đầu phản đối kịch liệt. “Nó hơn mày 7 tuổi, mày còn trẻ con, sau này nó già trước thì sao?”. Tôi không cãi được, vì chính tôi cũng hoang mang. Nhưng nhìn chị Lê lén chấm nước mắt, tự nhiên tôi thấy mình khốn nạn nếu bỏ chạy.

Đêm tân hôn mới phát hiện mình bị lừa

Đêm tân hôn, vợ mặc váy hai dây màu đỏ, từ phòng tắm bước ra khiến tôi đỏ mắt. Vợ tôi tưởng gày nhưng hóa ra lại rất nóng bỏng, đầy đặn. Sau tối liên hoan sai lầm ấy, chúng tôi còn xấu hổ lại bận rộn lo đám cưới nên cũng chưa "làm lại" lần nào.

Đêm tân hôn, lần đầu nghiêm túc ngắm vợ, tôi cảm thấy mình vớ được vàng. Vợ tôi bị cận, hàng ngày đeo cặp kính đen khiến cô ấy hơi khô khan, buồn tẻ, nhưng giờ cô ấy bỏ kính, đôi mắt ngơ ngác, long lanh nước khiến cô ấy trẻ ra 5-7 tuổi.

Tôi vốn ghét phụ nữ son phấn dày cộp, nước hoa nồng nặc nên làn da trắng như sứ, sạch sẽ, trong trẻo, mùi thơm hoa nhài thoang thoảng càng hợp "ăn uống" của tôi. Sức trai 25 tuổi của tôi không chống lại được sự quyến rũ.

Nhưng đang "ngon trớn", tôi bỗng giật mình, sững người. Tôi phát hiện vợ tôi vẫn "còn nguyên". Nhưng lúc đó "tên đã rời cung", “đạn đã lên nòng”, tôi muốn phanh cũng không kịp nữa.

Đến khi mọi sự xong xuôi, tôi lại cứng đờ. Trong đầu cả nghìn câu hỏi: “Ủa là sao? Không phải hôm liên hoan…?”.

Đêm tân hôn, tôi bật đèn, nhìn thẳng vào mắt vợ, cũng không nói gì. Cuối cùng, em đỏ mắt thú nhận: "Em thích anh nhưng em hơn anh 32 tuổi, cũng biết mình khó có cơ hội nếu theo đuổi yêu đương. Nhân lúc anh say nên em đã đưa anh lên giường. Hôm đó, chúng mình không có chuyện gì cả".

Vợ dừng lại một chút rồi lí nhí: "Nhưng đêm tân hôn thì xảy ra thật rồi mà!. Cũng là lần đầu tiên của em". Tôi tức đến bật cười.

Đêm tân hôn, vợ chồng tôi không chỉ lần đầu làm chuyện ấy mà còn lần đầu cảm thấy tâm hồn và trái tim gần nhau thêm một chút.

Tôi bất lực nhìn “bà chị” hơn 7 tuổi. Giận không? Giận chứ. Hụt hẫng không? Có. Nhưng tự nhiên thấy thương. Tôi 25 tuổi sợ trách nhiệm, còn em 32 tuổi sợ cô độc. Ai cũng có nỗi sợ riêng.

Tôi thở dài, đưa tay ôm vợ vào lòng: “Đúng là làm thật rồi. Giờ chắc là anh cũng không chạy được rồi. Chúng mình từ từ tới. Bà xã, anh cũng là lần đầu làm chồng. Thời gian tới xin em chỉ giáo".

Đêm tân hôn, vợ chồng tôi không chỉ lần đầu làm chuyện ấy mà còn lần đầu cảm thấy tâm hồn và trái tim gần nhau thêm một chút. Vợ tôi kể lể chuyện đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên thế nào rồi, hàng ngày đã lén nhét cà phê, bánh ngọt vào ngăn bàn cho tôi ra sao. Thế mà trước đây, tôi lại tưởng đã ra sức tưởng tượng là bánh tình yêu của mấy em thực tập.

Nhưng đêm tân hôn ngắn, tôi lập tức kéo vợ quay lại với chuyện chính. Tôi đã bị lừa, phải tặc lưỡi cưới vợ vì tưởng mình đã "chiếm đoạt" người ta, giờ tôi danh chính ngôn thuận đòi lại quyền lợi của mình.

Sau đêm tân hôn, cuộc sống của tôi giống như rơi vào hũ mật.

Về sống chung, tôi mới biết vợ đảm đến mức nào. Đi làm về là có cơm canh nóng. Quần áo tôi đi đá bóng về hôi rình, sáng hôm sau đã thơm tho gấp gọn. Ốm một trận, chị thức cả đêm chườm khăn, nấu cháo, bắt uống thuốc. Tiền lương mới đi làm của tôi còn thấp, chị cũng không yêu cầu đưa lại quá nhiều.

Dự án tôi phụ trách, vợ cũng bớt thời gian xem, cho tôi những góp ý "chí mạng", giúp tôi dành được nhiều hợp đồng quan trọng, ngày càng được sếp đánh giá cao.

Còn tôi, từ thằng tối ngày chơi game, làm về là nằm, giờ tự giác về sớm phụ vợ nấu cơm. Chúng tôi không nói yêu đương sến súa. Nhưng ngày mưa, tôi biết nghiêng ô che về phía vợ. Vợ đi khảo sát thị trường về muộn, tôi biết phần cơm, bật nước nóng nhà tắm chờ vợ.

Anh em công ty toàn trêu: “Lái máy bay có khác, giờ ngon trai hẳn ra”. Tôi chỉ cười. Ừ thì “máy bay”. Nhưng “máy bay” của tôi biết lái tôi từ thằng nhóc vô tâm thành thằng đàn ông biết lo cho gia đình.

3 tháng sau cưới, chị về quê, đón bố mẹ tôi lên thành phố ở cùng: “Nhà neo người, bố mẹ lên đây con tiện chăm, Nam cũng đỡ đi lại”.

Hơn 1 năm sau ngày cưới, thằng cu Bi ra đời, 3.6kg, trộm vía bụ bẫm, bố mẹ tôi càng vui, mỗi ngày đều như Tết.

Mẹ tôi lúc đầu khó chịu “dâu hơn tuổi”, nhưng ở được 1 tuần thì đổi giọng: “Cái Lê nó chu đáo, tao đau lưng nó xoa bóp, đêm dậy tắt quạt cho tao”. Bố tôi vốn ít cảm xúc, nhưng con dâu mua về cho bộ ấm trà tử sa và hộp trà ngon, hàng ngày cầm tách trà đều tủm tỉm.

Hơn 1 năm sau ngày cưới, thằng cu Bi ra đời, 3.6kg, trộm vía bụ bẫm, bố mẹ tôi càng vui, mỗi ngày đều như Tết.

Nhiều đêm Bi ngủ, tôi ôm vợ từ sau lưng, thì thầm: “Cảm ơn chị vì ngày đó đã ‘giăng bẫy’ em”. Chị cắn tôi một cái: “Ai thèm giăng bẫy. Là anh tự đổ đấy”.

25 tuổi tôi từng nghĩ mình xui, bị úp sọt. Nhưng nhiều năm sau, tôi đều hiểu có những cú “lỡ” lại là may mắn lớn nhất đời. Hôn nhân không phải cứ “xứng đôi vừa lứa” mới hạnh phúc. Mà là hai người vì nhau, hạ cái tôi xuống, học cách thương nhau mỗi ngày.