Cuộc sống của bảo mẫu Bắc Kinh: Bao ăn ở, thu nhập hơn 35 triệu/tháng

Trước đây, nhiều người chê nghề bảo mẫu, người giúp việc thấp kém nhưng trong những năm gần đây, khi cuộc sống và kinh tế của các gia đình cải thiện, quan niệm về nghề này đã thay đổi hoàn toàn. Ngày càng có nhiều người giàu có sẵn sàng chi trả một số tiền lớn cho bảo mẫu. Thậm chí, bảo mẫu còn phải là người có trình độ cao, thông thạo ngoại ngữ, mức lương họ nhận được cao hơn nhiều lần so với nhân viên văn phòng.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, thu nhập hằng tháng của một bảo mẫu ở thủ đô Bắc Kinh tối thiểu là 10.000 tệ (35 triệu đồng). Họ sống trong biệt thự cùng với chủ, có cả phòng riêng, một số người chủ tốt bụng còn coi họ như người thân, cho phép họ đi du lịch, tận hưởng các dịch vụ xa xỉ cùng mình. Có vẻ như họ bước vào tầng lớp thượng lưu chỉ nhờ vào công việc bảo mẫu.

Trên mạng xã hội Trung Quốc từng lan truyền một câu chuyện kể rằng, có một cặp vợ chồng giàu có ngày nào cũng đi sớm về muộn, họ mua một căn biệt thự biển sang trọng, không con cái và có nuôi một chút chó. Họ thuê một bảo mẫu trông nhà và trông chó. Hằng ngày, bảo mẫu ôm chó ngắm biển, cuối tháng nhận lương, cuộc sống thật đáng ao ước.

Tuy câu chuyện này có phần cường điệu nhưng nó cũng phản ánh sự thay đổi đối với nghề bảo mẫu. Thu nhập của bảo mẫu ngày càng cao, được bao ăn ở, có thêm tiền làm thêm cho những ngày nghỉ.

Ví dụ: Ở Bắc Kinh, thu nhập hằng tháng của các bảo mẫu cao cấp thường vượt quá 10.000 tệ. Một số người còn kiếm được 20.000 – 30.000 tệ, vượt quá 65% so với nhân viên văn phòng bình thường ở Bắc Kinh.

Những bảo mẫu làm việc trong các gia đình giàu có ở Bắc Kinh thường có phòng riêng, nhà của chủ nằm trong các khu dân cư cao cấp. Ở những gia đình có điều kiện hơn, phòng của các bảo mẫu còn có phòng tắm và khu vực sinh hoạt riêng, tách biệt với khu vực sinh hoạt chung của chủ nhân.

Đặc biệt hơn nữa, nhiều bảo mẫu trong các nhà giàu còn có xe riêng, những ngày nghỉ họ tới các trung tâm mua sắm cao cấp vui chơi, tiêu tiền không tiếc tay. Khi nấu nướng, tẩm bổ cho trẻ con trong nhà như tổ yến, họ cũng có phần cho mình.

Mặc dù các ngành công nghiệp tương tự như trông trẻ đã có từ lâu nhưng nghề bảo mẫu ở Trung Quốc mới bắt đầu phát triển vào đầu thế kỷ 20. Trường Trung học Sư phạm Nữ Bắc Kinh đã thành lập Khoa Kinh tế Hộ gia đình đầu tiên ở Trung Quốc, đào tạo ra những bảo mẫu chất lượng cao cung cấp cho các gia đình giàu có ở xứ sở tỷ dân này.

Sự phát triển của ngành bảo mẫu ngày càng lớn mạnh, ngày nay được chia thành 4 cấp độ: sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đặc biệt, có sự phân loại về kiến ​​thức chuyên môn, kỹ năng và chất lượng tổng thể của các bảo mẫu trong ngành này.

Các bảo mẫu cấp dưới thường là những người làm việc bán thời gian, họ không có yêu cầu cao về trình độ học vấn, công việc chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa.

Những bảo mẫu có thu nhập hằng tháng trên 10.000 tệ thường là những bảo mẫu cao cấp thậm chí là siêu cấp. Bảo mẫu cao cấp có yêu cầu tương đối cao đối với trình độ học vấn, năng lực chuyên môn và phẩm chất cá nhân. Họ cần có chứng chỉ chuyên môn trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, tâm lý trẻ em…

Nhiều bảo mẫu cao cấp là sinh viên đại học, nghiên cứu sinh và nhiều có trình độ học vấn cao khác. Họ không chỉ có năng lực đảm đương công việc của một bảo mẫu bình thường mà còn kèm cặp trẻ em học tập, hoặc giúp chủ nhà chỉnh sửa một số tài liệu, đồng thời có nhiều kỹ năng chuyên môn hơn.

Trước đây các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng, Liu Shuang, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu Quốc tế Tây An đã chọn làm bảo mẫu ở Hàng Châu. Trong sơ yếu lý lịch của cô có ghi giao tiếp được tiếng Anh và tiếng Pháp, có bằng giáo dục mầm non, là người gọn gàng, sạch sẽ. Cô có kinh nghiệm làm việc trong một công ty đa quốc gia, từng được cử đến châu Phi trong 2 năm và làm việc trong một cơ sở giáo dục mầm non sau khi trở về Trung Quốc.

Một bảo mẫu có trình độ học vấn cao và chất lượng cao như Liu Shuang đòi hỏi mức lương hằng tháng là 20.000 tệ. Nhiều chủ nhà muốn tìm một bảo mẫu có thể giao tiếp được 2 ngôn ngữ trở lên để có thể kèm cặp con mình.

Một số bảo mẫu có thể kiếm được mức lương cao vì họ có thể dạy kèm con cái của chủ nhân trong việc học tập. Một số có thể có kỹ năng nấu ăn ngon và có thể đáp ứng nhu cầu về khẩu vị khác nhau của các thành viên trong gia đình, cả đồ ăn Trung Quốc và phương Tây, đáp ứng yêu cầu của chủ nhân.

Nói cách khác, nếu chỉ là một người trông trẻ bình thường hoặc nhân viên bán thời gian thì khó có được mức lương cao.

Nhiều người nhìn thấy cuộc sống hào nhoáng của các bảo mẫu cao cấp, thậm chí hằng ngày họ tiếp xúc với giới thượng lưu, cảm thấy mình được đổi đời nhưng thực chất đây chẳng qua là sự hiểu lầm của mọi người về ngành bảo mẫu.

Ngày nay, mặc dù địa vị của người bảo mẫu gia đình không ngừng được cải thiện nhưng về bản chất đây vẫn là một ngành bình thường dựa vào sức lao động để kiếm tiền.

Công việc bảo mẫu cao cấp cũng có mặt trái của nó, dù họ có không gian riêng trong nhà chủ nhân nhưng đó không phải là nhà của họ. Họ luôn chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình hằng ngày, tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận trước đó.

Mặc dù hầu hết các bảo mẫu không thực sự làm việc 24/24 nhưng họ luôn trong tình trạng chờ đợi bất cứ công việc chủ yêu cầu lúc nào. Nếu trẻ con trong nhà quấy khóc vào ban đêm, họ phải dậy ngay lập tức dỗ dành.

Hơn nữa, công việc và cuộc sống của bảo mẫu phần lớn phụ thuộc vào người chủ, nếu gặp được người chủ tốt bụng thì công việc của bảo mẫu có thể tương đối dễ dàng. Ngược lại, nếu gặp một số chủ khó tính thì áp lực công việc rất lớn.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/cuoc-song-cua-bao-mau-bac-kinh-bao-an-o-thu-nhap-hon-35-trieu/thang...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/cuoc-song-cua-bao-mau-bac-kinh-bao-an-o-thu-nhap-hon-35-trieu/thang-c47a27378.html