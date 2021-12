Cuộc sống ấm áp của cặp vợ chồng "tí hon"

Thứ Năm, ngày 02/12/2021 08:00 AM (GMT+7)

Dù cả hai đều có khiếm khuyết về ngoại hình, chiều cao nhưng nghị lực phi thường và tình yêu họ dành cho nhau tạo động lực cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Cặp vợ chồng tí hon chụp hình kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc sau 2 năm ngày cưới của cặp vợ chồng “tí hon” khiến nhiều người xúc động. Cả chồng và vợ trong bộ ảnh đều có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng ai nấy đều hiểu tình cảm họ dành cho nhau lớn đến nhường nào.

Anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An) chỉ cao 1m20, nặng 20kg và vợ là chị Lê Thị Diễm My (33 tuổi, quê ở huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) cao 1m18, nặng 18kg. Dù vợ chồng anh cùng có khiếm khuyết về ngoại hình, nhưng nghị lực phi thường và tình yêu họ dành cho nhau khiến nhiều người cảm phục.

Cuối năm 2019, vợ chồng anh Hùng về chung một mái nhà. Hàng ngày, anh bận rộn với công việc giảng dạy tin học tại Trung tâm Nghị lực sống (Hà Nội), còn vợ làm công việc chỉnh sửa ảnh bất động sản tại một công ty thuộc trung tâm này. Công việc dẫu bận rộn, cặp đôi vẫn luôn dành thời gian bên nhau. Mỗi năm đến dịp kỷ niệm ngày cưới, 2 vợ chồng lại đi chụp ảnh để ôn lại kỷ niệm và tạo nên không khí ấm cúng cho gia đình.

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, không đi dạy được, vợ chồng anh ở nhà hoạt động online, tập trung phát triển thương hiệu kênh “Thầy giáo tí hon” trên YouTube và Facebook. “Lúc đầu hai vợ chồng đăng video lên mạng xã hội gọi là đăng cho vui, nào ngờ trong thời gian ngắn đã nhận được rất nhiều lượt xem, nên mình nói với vợ đầu tư làm công phu luôn”, anh Hùng nói.

Giây phút hạnh phúc của vợ chồng .

Chỉ sau một thời gian ngắn, kênh YouTube của “thầy giáo tí hon” đã thu hút hơn nửa triệu người theo dõi. Các video chủ yếu xoay quanh cuộc sống của 2 vợ chồng anh Hùng như: “Vợ chồng tí hon về quê”, “Vợ chồng tí hon đi ăn bị học sinh gọi bằng em”, “Bí mật quà tặng 20 tháng 11”…, cả 2 cũng thay nhau làm người dẫn chuyện trong video của mình.

Theo anh Hùng, do cả hai vợ chồng đều bận công việc riêng nên chỉ tranh thủ khi rảnh rỗi hay ngày nghỉ mới làm được video. “Thông qua mạng xã hội, vợ chồng em muốn chuyển tải đến mọi người thông điệp yêu thương, để mọi người xung quanh hiểu rõ hơn về cuộc sống của người khuyết tật. Dù ở trong hoàn cảnh nào họ vẫn lạc quan để vươn lên trong cuộc sống”, anh Hùng chia sẻ.

Tấm gương về nghị lực phi thường của những người khuyết tật.

Mỗi ngày, sau khi tan làm trở về tổ ấm của mình, chị My là người “chịu trách nhiệm” nấu nướng, anh Hùng sẽ phụ giúp vợ dọn dẹp nhà cửa. Cứ thế, công việc nhà luôn được cả hai san sẻ với nhau. “Em thấy em rất may mắn khi là vợ anh Hùng. Em đã có được những thứ mà em không bao giờ dám nghĩ là mình sẽ có, đã làm được những việc mà em nghĩ mình không bao giờ làm được. Hồi xưa, em khá nhút nhát và tự ti, nhưng giờ em đã thay đổi rất nhiều, mạnh dạn tự tin và ăn nói cũng tốt hơn”, chị My tâm sự.

Theo chị My, sau một thời gian dài tích cóp, hiện 2 vợ chồng đã mua được một căn hộ chung cư ở gần chỗ làm để tiện cho công việc. Đây là mơ ước lớn của cả hai, dù vẫn còn phải vay mượn nhiều người để mua nhà song đây là động lực để cặp đôi tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới.

Nguồn: https://tienphong.vn/cuoc-song-am-ap-cua-cap-vo-chong-ti-hon-post1397355.tpo