Cùng vợ vào phòng sinh, chồng 3 năm không thể sinh hoạt vợ chồng

Thứ Bảy, ngày 27/03/2021 13:00 PM (GMT+7)

Kể từ khi vào phòng sinh cùng vợ đã gần 3 năm, con trai đã đi học lớp mẫu giáo bé, hai vợ chồng vẫn chưa thân mật. Chồng cô thừa nhận, anh không còn chút hứng thú gì.

Quan niệm về sinh nở trong xã hội hiện đại không còn giống như trước, hầu hết các ông chồng sẽ cùng vợ vào phòng sinh và cùng đón giây phút đứa con chào đời, họ cũng cổ vũ cho người vợ đã rất vất vả để sinh nở. Thế nhưng, không phải người chồng nào cũng có tố chất tâm lý mạnh mẽ để cùng vợ vượt qua chuyện này.

Cùng vợ vào phòng sinh, người đàn ông ám ảnh. - Ảnh minh họa.

Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã lên mạng kể khổ về quyết định sai lầm khi để chồng vào phòng sinh cùng mình. Theo cô, kể từ khi cùng vợ vào phòng sinh, chồng cô không còn muốn sinh hoạt vợ chồng nữa.

Theo người phụ nữ, ngày chuyển dạ, cô và chồng ngây ngốc làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Chồng cô theo cô vào phòng sinh. Trong quá trình này, chồng cô nghe thấy tiếng dao kéo, nghe thấy âm thanh tầng sinh môn của vợ bị rạch ra, khâu vào tạo nên ám ảnh kinh sợ.

Kể từ đó đến nay, tính ra cũng được gần 3 năm, con trai cô đã đi học lớp mẫu giáo bé, hai vợ chồng vẫn chưa thân mật. Chồng cô thừa nhận, anh không còn chút hứng thú gì.

Về phía người phụ nữ, cô đã đề nghị chồng đi khám cả thể chất và tâm lý nhưng chồng cô nhất định không chịu vì cảm thấy điều đó làm tổn thương lòng tự trọng.

Đồng thời, chồng cô cũng thường xuyên đi qua đêm, lương không đưa cho vợ, không đoái hoài gì chuyện nuôi con. Cô nghi ngờ chồng đã có nhân tình nhưng không biết làm thế nào để nắm được bằng chứng.

Thêm vào đó, mẹ chồng càng ngày càng khó khăn, luôn tìm cớ gây chuyện với con dâu khiến người phụ nữ vô cùng mệt mỏi. Tìm về nhà mẹ đẻ than thở, tố khổ thì chỉ nhận được một câu: "Chồng là do con chọn, con là do con sinh", khiến cô vô cùng suy sụp, không biết phải làm sao.

Sau khi tâm sự của người phụ nữ được đăng tải đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. Đa số mọi người đều cho rằng chuyện chồng người phụ nữ bị ám ảnh trong phòng sinh là lý do để anh ta ngoại tình.

Có người đàn ông bức xúc quá bình luận: "Không tin nổi, tôi vào phòng sinh cùng vợ hai lần, chỉ có cảm động và thương vợ mình, không hề bị ám ảnh. Chồng cô chắc chắn ngoại tình rồi, đây là lời thật của một người đàn ông".

Cũng có người cho biết, họ thực sự đã bị sợ hãi, hoảng loạn khi theo vợ vào phòng sinh, tuy nhiên không có chuyện không chịu về nhà mà đi qua đêm thường xuyên, chắc chắn chuyện này có gì đó mờ ám, khuyên người phụ nữ nên tỉnh táo, tìm lối thoát cho mình.

