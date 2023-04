Cú "lột xác" ngoạn mục của cô vợ bị gã chồng ngoại tình gọi là "heo nái"

Lisseth Exposito (25 tuổi), sống tại Northfleet, Kent (Anh) đã từng nghĩ không có gì có thể xen vào giữa tình yêu của cô và người bạn đời của mình, cho tới khi cô nhận ra đời không như là mơ. Mà nguyên nhân đổ vỡ thậm chí còn hết sức tầm thường: Ngoại hình.

Được biết khi bắt đầu quen người chồng tên Jose của mình vào năm 2005, Lisseth chỉ mặc quần áo size 12. Cặp đôi này có điểm chung là tình yêu ăn uống, đặc biệt là những loại thức ăn nhanh và đồ ngọt.

Cô bắt đầu tăng cân trong khi Jose thuộc tạng người ăn bao nhiêu cũng vẫn không thể béo. Đỉnh điểm là sau khi sinh con gái đầu lòng, Lisseth đã tăng vọt lên tận size 26, lúc này cô nặng tới 150kg, trong khi cơ địa của Jose lại giúp anh ăn uống thoải mái mà không tăng cân.

Lisseth Exposito tăng cân không kiểm soát

Sau khi Lisseth phát hiện chồng ngoại tình với người phụ nữ khác, cô đã li dị với Jose và lao đầu vào tập luyện thể thao, đi kèm 1 chế độ ăn kiêng lành mạnh.

Quá trình giảm béo vô cùng gian khổ nhưng vì có động lực to lớn nên trong vòng 10 tháng, Lisseth từ 140kg đã giảm xuống còn 80kg.

Cô cho biết: "Không ai có quyền lừa dối bạn chỉ vì bạn béo, hãy để bạn được gọi với đúng cái tên của bạn, thể hiện giá trị con người bạn, chứ không phải bị gọi bằng những cái tên khiếm nhã mô tả thân hình bạn.

Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vời cho một sự thay đổi. Tôi vào phòng tập thể dục và luôn bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng cuối cùng tôi đã lấy lại sự tự tin của bản thân. Tôi đã giảm 60kg. Tất cả quần áo cũ đã trở nên rộng thùng thình và tôi phải mua lại tất cả quần áo mới. Bây giờ, tôi đã có thể tự tin trong một bộ cánh bó sát."

Lisseth Exposito sau khi giảm cân thành công

Không uổng công sức đã bỏ ra của Lisseth, Jose hiện giờ đã cảm thấy hối hận và mong muốn quay lại. Nhưng cô gái mạnh mẽ cho biết cô đã đóng sầm cửa trước mặt anh ta. "Tôi muốn mình là hình mẫu cho con gái của tôi sau này, và tôi đã chứng minh được rằng anh ta đã sai. Không một cô gái nào xứng đáng bị lừa dối chỉ vì ngoại hình không ưa nhìn cả."

Jose thừa nhận anh đã sai khi vụng trộm bên ngoài và coi thường Lisseth chỉ vì cô quá béo. Hiện tại anh đang vô cùng hối hận, không phải chỉ vì thân hình hiện tại của Lisseth, mà còn vì chia tay rồi anh mới nhận ra Lisseth là người phụ nữ tốt nhất.

Đàn ông ngoại tình: Vui vẻ vài giờ, cả đời trả giá bằng 4 thứ 'đắt đỏ' này

Mất vợ

Đàn ông một lần dối trá, đàn bà cả đời không quên! Dù phản bội có ở mức nào, thì đó vẫn là phản bội, đàn ông có trăm ngàn cái miệng, trăm ngàn lý do cũng không thể biện minh cho sai lầm của mình trước mặt vợ.

Nhưng đánh mất người vợ này, đàn ông sẽ chưa cảm thấy hối hận lập tức. Có thể anh ta sẽ thấy thoải mái, vui vẻ, tự do. Nhưng sớm thôi, anh ta sẽ nhận ra chỉ có vợ mới là người duy nhất sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng mình, là người bên mình lúc đau ốm, khốn khó nhất, là người vì mình mà hi sinh tất cả, chưa một lần toan tính, than phiền.

Nhân tình xinh đẹp đấy, cho anh cảm giác hưng phấn, mới mẻ, thỏa mãn đấy, nhưng chỉ khi đàn ông sức cùng lực kiệt, lâm vào con đường ốm đau, nghèo khổ mới biết ai là quý giá.

Ảnh minh hoạ

Mất sĩ diện, tự trọng

Với đàn ông, sĩ diện, danh dự chính là thứ quan trọng vô cùng. Đó là lớp áo khoác đáng giá hơn cả bộ comple bóng bẩy, là lượt, đắt tiền. Họ có thể để mất thứ gì chứ tuyệt đối không thể để mất tự tôn, bằng không đó chính là nỗi đau, nỗi nhục cả đời đàn ông không thể gột rửa.

Thế nên, đàn ông gian dối vợ con, ăn nằm cùng người đàn bà khác cũng rất sợ bị phát hiện. Họ bằng mọi giá tìm cách che giấu, chối đây đẩy. Chỉ khi có bằng chứng sờ sờ, bắt tận tay tận mặt mới cuống quýt xin lỗi, nhận sai, mới "Anh chỉ yêu mình vợ, anh với cô ta chỉ là qua đường, không có tình cảm gì hết".

Thật ra, mọi lời biện minh của đàn ông chính là để vớt vát danh dự. Nhưng muộn rồi, phút lạc thú sung sướng kia cũng chính là giây phút đàn ông vứt bỏ vợ con, danh dự của chính mình.

Lấy phải người không tiết hạnh

Đàn ông ngoại tình dù may mắn tìm được người nên duyên vợ chồng sau này, nhưng chắc chắn người bạn đời sẽ lăng loàn, không tiết hạnh. Đây chính là cái giá họ phải trả cho ác nghiệp mình tạo nên.

Ngoại tình làm tan nát cửa nhà

Đàn ông ngoại tình sẽ lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, sự nghiệp lụn bại, bị người đời khinh miệt. Dù có nhận được sự tha thứ của gia đình, họ cũng không bao giờ thoát khỏi sự dị nghị của người đời.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cu-lot-xac-ngoan-muc-cua-co-vo-bi-ga-chong-ngoai-tinh-goi-la-heo-nai-172230331151621467.htm