"Có phải mình đã bị lừa sau khi lấy chồng"? Phụ nữ nào đọc xong cũng thấy mình trong đó!

Thứ Tư, ngày 26/05/2021 11:00 AM (GMT+7)

"Tự dưng nghĩ lại những khoảnh khắc trước khi lấy chồng cảm thấy mình như bị lừa", cô vợ chia sẻ.

"Có phải mình đã bị lừa sau khi lấy chồng?" - Bao nhiêu người cùng câu hỏi này khi bước vào cuộc sống hôn nhân? Hay đây là tâm trạng chung của rất nhiều phụ nữ đã từng kì vọng để rồi phải thất vọng quá nhiều?

Tâm sự chát đắng của cô vợ là "tấm chiếu mới" trong "canh bạc hôn nhân"

Trên 1 diễn đàn, bài đăng của 1 cô vợ được rất nhiều người đồng cảm. Nội dung là tâm sự của 1 người nhưng như chiếc gương phản chiếu tâm tư của rất nhiều người từng làm vợ, làm dâu:

"Tự dưng nghĩ lại những khoảnh khắc trước khi lấy chồng cảm thấy mình như bị lừa.

Trước khi lấy chồng, mình muốn sau này cưới ở riêng, chồng bảo ở riêng cũng được nhưng ở với bố mẹ chồng thì bố mẹ chồng còn đỡ đần việc nhà, cơm nước cho… lấy chồng xong thì lại ngược lại, mình mới là người phải cơm nước, dọn dẹp.

Chưa cưới, mình về nhà chồng chơi, lúc rửa bát, nấu cơm mình vào giúp thì mẹ chồng bảo là không phải làm gì đâu, sau này cũng vậy, chỉ cần giúp qua là được. Lấy chồng về thì hôm nào cũng đi chợ, nấu cơm, rửa bát thông luôn, ngày nào cũng vậy.

Chưa cưới, mình ngủ đến 8, 9h, mẹ chồng không gọi, lúc dậy còn hỏi mình ăn gì đi mua cho. Giờ lấy chồng vào, sáng phải dậy sớm là quần áo, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, có khi là cho bố mẹ chồng.

Chưa cưới, mình thấy bố mẹ chồng dọn dẹp, mình cũng lao vào dọn thì bố mẹ chồng bảo không phải dọn đâu. Lấy chồng về rồi thì thấy cái gì khó chịu y như rằng mình bị nói, sao cái này để đây, sao cái kia lại để đấy…

Chưa cưới, chồng bảo sau này đưa tiền cho. Cưới xong rồi, đưa tiền cho thật, nhưng chỉ đưa đủ tiền đi chợ, có những lần hết phải xin, còn lại chồng giữ hết, tiêu hết lương mình đến khi phải xin thêm của chồng, chồng còn hỏi: “Em mua sắm, tiêu pha gì nhiều thế?”.

Chưa cưới, chồng, bố mẹ chồng rất hay hỏi mình thích ăn gì, ăn này ăn kia cho có sức khỏe. Lấy chồng về rồi thì ăn gì, uống gì phải xem bố mẹ chồng có thích không… không là lại hỏi: “Sao lại mua cái này ăn, bổ báu gì?”.

Chưa cưới, mệt mỏi thì bố mẹ chồng hỏi là làm sao, thế nào. Giờ mệt mỏi thì bố mẹ chồng lại: “Có mấy cái việc nhà cũng kêu mệt!”.

….

Mình suy nghĩ, có phải do mình ở nhà chồng nên bố mẹ chồng như vậy hay do cả cuộc hôn nhân này, chồng mình không hề bảo vệ mình như hồi còn yêu nhau, cũng không quan tâm, chăm sóc, đi làm về chỉ nghĩ đến bản thân có gì ăn, quần áo được giặt, được là chưa… Mình có lẽ sẽ không kêu nếu chồng mình lúc đó bận kiếm tiền, hay bận việc gì đó nhưng không, chồng ngồi chơi điện thoại, xem facebook, lướt tiktok còn mình đi dọn dẹp, rửa bát… Nhiều khi tủi thân, nghĩ mình giống ô sin hơn. Giờ như này, sau này có bầu bí rồi sẽ ra sao… Có những điều chẳng biết nói với ai nữa, chẳng dám nói với bố mẹ vì do mình lựa chọn mà…".

"Em trao anh con tim, sao anh trao cho em... MỘT CÚ LỪA"!

Yêu và cưới là 2 giai đoạn có sự khác biệt rất lớn. Tâm sự của cô vợ trên là những điều rất thực tế. So sánh khi yêu và đã cưới khiến cô có cảm giác mình bị lừa - một cú lừa quá lớn. Thế nhưng cuối cùng cô không trách bố mẹ chồng mà người cô buồn chỉ là 1 mình chồng thôi.

Rất nhiều đàn ông như anh chồng trong câu chuyện ấy, bỏ công bỏ sức ra để theo đuổi tình yêu nhưng khi có được rồi lại không biết trân trọng. Vấn đề trở nên bế tắc khi lỗi lớn nhất của phụ nữ là chọn-nhầm-chồng?

Thực chất không phải vậy đâu chị em ạ. Nếu chúng ta có 1 sự đề phòng, quan sát bằng lý trí chứ không phải con tim nhiều hơn thì bạn sẽ không "bị lừa". Bởi:

1 gã đàn ông lười sẽ bộc lộ ngay khi yêu: Nếu "làm màu" thì sẽ chăm chỉ 1 cách rất giả trân, còn lười thật sự chỉ cần thử lòng vài hành động nhỏ cũng quá rõ ra rồi.

1 gã đàn ông vô tâm sẽ bộc lộ ngay khi yêu: Đó là lúc bạn thử đặt 1 yêu cầu thái quá hay làm gì đó "chọc tức" anh ta, ép anh ta vào tình huống buộc phải bộc lộ bản chất.

1 gã đàn ông nhu nhược sẽ bộc lộ ngay khi yêu: Bạn cứ 1 lần phản đối hành động của bố mẹ anh ta hay thể hiện quan điểm sau khi kết hôn của mình xem, nếu là người đàn ông thẳng thắn, anh ta không ngại đối mặt, giải quyết từ từ và phân tích cho bạn hiểu chứ không phải dùng mấy câu ngọt ngào lấp liếm cho qua.

Bị lừa thường chỉ xoay quanh 2 khả năng: 1 là nạn nhân quá ngây thơ và 2 là nạn nhân quá tham lam. Tình yêu cũng vậy, muốn không bị lừa bạn buộc phải tìm hiểu kĩ đối phương, đừng bị ru ngủ sau vài hành động ân cần, ngọt ngào của anh ta. Cuộc đời này không giống như phim, đừng cảm nhận hạnh phúc qua mắt nhìn của người khác.

