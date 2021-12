"Có nên nghỉ việc hay đợi thưởng Tết?", câu hỏi khiến netizen bàn luận rôm rả dịp cuối năm

Thứ Năm, ngày 09/12/2021 00:09 AM (GMT+7)

Vào thời điểm cuối năm, nhiều người thuộc hệ “9 giờ sáng - 6 giờ chiều” thường đắn đo giữa chuyện chọn nghỉ việc hay cố gắng trụ lại để có khoản tiền lương tháng 13, thưởng Tết rồi mới tính chuyện “dứt áo ra đi”.

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho giới trẻ đã có bài đăng về chuyện công sở thu hút đông đảo cư dân mạng bình luận rôm rả. Cụ thể, đề tài được đưa ra là có nên nghỉ việc vào thời điểm cuối năm hay không: “Phát hiện khá nhiều anh chị em đang phân vân giữa chuyện xin nghỉ việc và tiếc tiền thưởng Tết”.

Đề tài có nên nghỉ việc vào cuối năm thu hút đông đảo cư dân mạng bình luận.

Bài đăng nhanh chóng thu hút 2,6K lượt react và hơn 400 bình luận từ cộng đồng mạng. Có người bày tỏ sự đồng cảm khi đang ở trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” này nhưng cũng có ý kiến cho rằng nếu đi làm với tâm lý chán việc, không còn muốn đóng góp cho công ty thì nên nghỉ việc và tìm cơ hội khác.

“Cống hiến cho công ty cả năm, xứng đáng để đợi khoản tiền thưởng Tết”

Bạn Lệ Quyên chia sẻ: “Công ty của mình đảm bảo sẽ có tháng lương thứ 13 cho nhân viên, còn việc thưởng Tết là tùy vào công ty có đạt doanh số cao hay không. Chán việc thì có đấy, nhưng đụng đến tiền thì phải suy nghĩ kỹ chứ không dám đánh đổi và liều lĩnh 'nhảy việc' vào lúc này. Công sức mình làm việc, cống hiến cho công ty cả năm nên xứng đáng có khoản tiền thưởng cuối năm”.

Do ảnh hưởng từ dịch bệnh, nhiều người cho biết có thể đối diện nguy cơ cắt giảm nhân sự và tìm việc khó khăn vào thời điểm cuối năm nên không đủ can đảm để nghỉ việc. Bạn Đình Duy kể: “Mình có ý định 'nhảy việc' từ hồi tháng 4 nhưng tạm thời gác lại vì tình hình dịch bệnh sẽ khó tìm được việc ưng ý vào lúc này. Đã trụ lại tới thời điểm này nên mình ráng thêm vài tháng để có khoản tiền cuối năm, qua năm sau tính tiếp chuyện tìm việc mới”.

Có nhiều ý kiến cho rằng việc đợi thưởng Tết rồi nghỉ việc là xứng đáng vì đó là công sức đã cống hiến suốt 1 năm. (Ảnh minh họa từ Internet)

Cùng lựa chọn sẽ ở lại công ty đợi khoản tiền cuối năm dù không còn quá nhiệt huyết với công việc, bạn Anh Tuấn cho rằng: “Với tình hình dịch bệnh hiện nay cũng như thời điểm cuối năm là lúc các công ty thường 'đóng băng' việc tuyển dụng, nhân viên cũng ít nghỉ việc nên cơ hội bạn 'chen chân' vào là khá khó khăn. Chưa kể, tình hình nhiều người tìm việc làm sau dịch nên tỉ lệ 'chọi' khi xin việc cũng không hề thấp nên mình đợi qua năm sau nếu tình hình ổn định mới tính chuyện 'nhảy việc' để an toàn”.

Với bạn Thu Loan, tình hình không mấy khả quan do công việc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên 'mất trắng' khoản tiền cuối năm. “Tháng vừa rồi, công ty của mình cắt giảm nhân sự do doanh thu thua lỗ nên mình mất việc. Tuy mình đã nộp CV vài nơi nhưng vẫn chưa tìm được việc phù hợp. May là còn khoản tiền tiết kiệm nên mình trả phòng trọ, về quê coi như 'nghỉ Tết' sớm vài tháng, năm nay là 'nháp', sang năm làm lại vậy”, cô bạn tâm sự.

“Đồng nghiệp cũ của mình bị cho thôi việc do làm “cầm chừng”, đợi thưởng Tết rồi nghỉ việc"

Trong mắt các sếp, việc nhân viên làm việc với tâm lý uể oải, vật vờ để đợi khoản tiền thưởng cuối năm rồi nghỉ việc là khó chấp nhận được.

Bạn Nhung Trần kể về một đồng nghiệp cũ đã bị công ty cho thôi việc vào thời điểm cuối năm do tâm lý làm việc “xìu xìu, ển ển” đợi tiền thưởng để “nhảy việc”. “Cuối năm là lúc các công ty thường dồn lực để 'chạy' những dự án lớn và cần nhân viên tập trung tâm huyết để làm việc, nhất là sau vài tháng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đấy! Chỉ cần năng suất công việc của bạn bị tụt lại so với mọi người thì nguy cơ bị đào thải rất cao, không phải công ty nào cũng du di cho những nhân viên chẳng khác gì zombie vật vờ, thiếu sức sống khi làm việc”, cô bạn cho biết.

Các công ty cần nhân viên "chạy" hết công suất vào thời điểm cuối năm thay vì làm việc uể oải, vật vờ để đợi tiền thưởng rồi "nhảy việc". (Ảnh minh họa từ Internet)

Từng có lúc chán việc, bạn Thu Quỳnh “mách nước” đến những ai đang có tâm lý này: “Dịch bệnh dễ gây ảnh hưởng đến tâm lý nhiều người, nhất là sau vài tháng work from home nên có bạn rất lười hoặc sợ lây bệnh khi quay lại công ty làm việc. Bản thân mình cũng từng trải qua như vậy nhưng đã 'sạc mood' bằng cách tìm niềm vui từ những chuyện nhỏ như diện đồ thật xinh khi đi làm để tăng hứng khởi, dành thời gian tập hít thở để giữ bình tĩnh và đặt mục tiêu tiết kiệm để chăm chỉ làm việc”.

