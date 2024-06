Cô gái Hà Nội nhân đôi thu nhập trong 6 tháng

Hồng Ngọc, 27 tuổi, làm kế toán trưởng tại một công ty ở Hà Nội. Đến nay, Ngọc đi làm được khoảng 7 năm. Tuy nhiên, khoảng 3-4 năm gần đây, cô mới đúc rút ra những tip giúp nâng cao thu nhập. Trong vòng 6 tháng trở lại đây, nhờ áp dụng triệt để các tip này, cô đã nhân đôi thu nhập đến từ nguồn lương chính.

Chân dung Hồng Ngọc.

1. Tập trung vào chuyên môn

Đây chính là yếu tố tiên quyết để có cơ hội nâng cao thu nhập. Với công việc của Ngọc, đó là khả năng tiếp đoàn thuế đến thanh tra, là khả năng hạn chế sai sót cho doanh nghiệp, là kỹ năng kiểm soát và xử lý vấn đề một cách gọn gàng.

Thứ mà sếp cần là năng lực chuyên môn chứ không phải khả năng tám chuyện. Bạn chỉ có thể chứng minh được điều đó khi chuyên môn đủ vững.

2. Làm việc chuyên nghiệp

Bản thân Ngọc luôn cố gắng giữ mình chốn công sở, hạn chế tối đa việc quan tâm đến người khác hay câu chuyện hoặc chủ đề nào đó không liên quan đến công việc. Điều này giúp cô có nhiều thời gian tập trung làm việc hơn.

Hãy cư xử mạnh dạn hơn. Hợp thì ở lại, không hợp thì rời đi bởi làm việc chuyên nghiệp mới là chìa khóa giúp bạn đi nhanh và xa hơn trong sự nghiệp của mình.

3. 'Say yes' khi cần, 'Say no' đúng chỗ

Xung phong khi cần thiết, từ chối khi không đủ khả năng là châm ngôn làm việc của Ngọc. Đối với công việc đang làm, cô đòi hỏi sự chỉn chu và tính chính xác cao, do vậy sẽ chỉ nhận thêm việc khi thấy bản thân có đủ năng lực xử lý, và từ chối nếu nó vượt ngoài khả năng. Vì vậy, Ngọc nhận hỗ trợ khi phòng kinh tế quá tải.

4. Tận dụng đòn bẩy

Đòn bẩy tài chính thì không còn gì xa lạ gì với những ai làm việc trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, Ngọc còn sử dụng thêm đòn bẩy nhân sự trong quá trình làm việc. Thay vì ôm đồm hết tất cả công việc thì cô chọn liệt kê từng task (nhiệm vụ) cần làm trong một công việc, từ đó cân nhắc những việc nào tốn thời gian mà ít giá trị thì sẽ thuê người hỗ trợ. Thời gian rảnh đó Ngọc sẽ tập trung làm việc khác hoặc đi kiếm việc nếu có.

5. Biết 'show off' (thể hiện) đúng lúc

Nghe hơi kỳ lạ nhưng trên thực tế khi đi làm, bạn đừng mong sếp nhìn và thấu hiểu cho mình. Lý do là các sếp rất bận rộn, không thể nào kiểm soát chi tiết đến từng nhân viên. Chính vì vậy, bạn cần khéo léo "show off" cho sếp biết những thành tích và kết quả mình làm tốt, từ đó mà việc thăng tiến được thực hiện nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, bạn cần khéo léo khi sử dụng tip này.

Tổng kết: Việc tăng thu nhập phải được xuất phát từ năng lực chuyên môn kết hợp các kỹ năng phù hợp công việc. Hãy đề xuất tăng lương nếu bạn cảm thấy mình đang làm tốt và xứng đáng được hưởng mức lương cao hơn. Đừng quên lương chỉ là một phần nhỏ trong tổng thu nhập. Vì vậy, hãy cố gắng gia tăng nó.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]