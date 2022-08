Cô gái dân tộc Thái “chốt đơn” thách cưới khiến “đại gia chứng khoán” run bần bật

Bạn muốn hẹn hò tập mới nhất tuần này cùng Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ cặp đôi ở TP.HCM là Đăng Khoa (27 tuổi) – chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán và Thúy Lâm (25 tuổi) – mở công ty đào tạo, phân tích dòng tiền và đầu tư.

Cô gái dân tộc Thái ở ĐắkLắk khiến khán giả trầm trồ khi sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười dễ mến. Thúy Lâm có điểm mạnh giao tiếp tự tin, dễ thích nghi, hòa đồng; điểm yếu hay cáu, hay nhõng nhẽo và giận dỗi vô cớ khi yêu.

“Em trải qua 3 mối tình, ngắn nhất cũng mấy tháng, dài nhất là một năm. Mối tình dài nhất là mối tình đầu, lần đầu mới yêu tưởng sâu sắc nhưng khi gặp lại chẳng còn cảm xúc gì cả. Em mong muốn bạn trai có đạo đức, nhân cách tốt, sức khỏe tốt và tài chính tốt, mặt vuông chữ điền thì càng tốt, tốt bụng, thích giúp đỡ những người xung quanh. Em thích ca sĩ Hà Anh Tuấn - đẹp trai, lịch lãm, tri thức, tử tế và hay làm từ thiện, đặc biệt hát hay”, gái xinh chia sẻ.

Đăng Khoa là người nhanh nhạy về đầu tư, vui vẻ, hòa đồng, dễ tiếp xúc.

“Em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu thời học sinh chỉ nắm tay. Mối tình thứ 2, quen bạn đó vào năm đầu đại học, gần tới sinh nhật bạn đó em muốn đi làm kiếm tiền để tổ chức sinh nhật cho bạn nhưng do em mê làm mệt quá không nhắn tin. Bạn đó buồn nhắn tin tâm sự với bạn thân của em, rồi yêu bạn thân của em lúc nào không hay. Mối tình thứ 3 kết thúc gần 1 năm, cả hai bên gia đình đã gặp mặt rồi. Khi em hỏi bạn muốn kết hôn không thì bạn đó “giật số de” viện lý do muốn xây cho gia đình bạn một căn nhà lớn. Em cũng nói cả hai cưới nhau rồi thì cùng cố gắng xây nhưng bạn không chịu. Cả hai sống chung với nhau một thời gian, em có hỗ trợ bạn nhưng khi bạn về quê bị kẹt lại do dịch, không hiểu sao bạn cưới người khác luôn. Em thích vẻ đẹp của Hồ Ngọc Hà, tính cách dễ thương vui vẻ của Miu Lê. Em thích kiểu người nhỏ nhỏ, xinh xinh vừa đủ và dễ thương”, chàng “đại gia chứng khoán” trải lòng.

Mở rào gặp gỡ, cô gái Thái xinh đẹp chủ động “thả thính” táo bạo: “Em tặng anh cuốn sách mà em yêu thích nhất - “Nghệ thuật đàm phán”. Chúc anh chốt đơn được em. Còn cây bút này lỡ mình có hẹn hò thì anh viết chuyện tình đôi ta”.

Về phía đàng trai, vì trúng phải “tiếng sét ái tình” trước cô nàng đúng gu, anh chàng bối rối không nói lên lời khiến ông mối Quyền Linh đỡ lời: “Đừng có làm khó đàng trai tôi nha. Nhà trai tôi đàm phán làm ăn rất giỏi nhưng đàm phán tình yêu hơi bị yếu. Từ từ, làm gì giữ vậy?”.

Tiếp đó để “thuyết phục” bạn gái bấm nút, Đăng Khoa thật thà cho biết: “Bản thân anh cũng đã có nhà, có xe ổn định rồi. Anh muốn quen tầm một năm mình tiến tới hôn nhân được”.

Khi ông mối hỏi phong tục người Thái có đòi hỏi trâu, bò gì không, Thúy Lâm hài hước nói: “Đòi hỏi voi thôi chứ không đòi hỏi trâu, bò. Phong tục cưới cũng khá rườm rà, có những lễ liên quan đến lễ cưới nhà trai đến nhà gái có quyền hắt nước. Nếu nhà trai tự ái bỏ về thì… Em chỉ lựa người thôi còn chuyện làm khó thì bố mẹ em làm tốt hơn”.

Sau khi đàng trai run rẩy nắm tay bạn gái nói lời chân thành, cặp trai tài gái sắc đã cùng bấm nút trao nhau cơ hội hẹn hò trong niềm vui của ông bà mối. Đăng Khoa nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má Thúy Lâm khiến khán giả vô cùng thích thú.

