Cô gái bất đắc dĩ nổi tiếng sau khi chụp ảnh thẻ CCCD gắn chip: Bất ngờ về danh tính

Thứ Ba, ngày 13/04/2021 11:00 AM (GMT+7)

Cô nàng tên Hà Phương (SN 2000, Thanh Hóa), hiện là sinh viên khoa Thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Bức hình thu hút lượt thích "siêu khủng". (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh cô gái trẻ để mặt mộc vẫn vô cùng xinh đẹp đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip giữa đêm khuya gây xôn xao. Cụ thể, cô gái vận chiếc váy trắng, tóc dài buông xõa chăm chú “phối hợp” với công an để lấy dấu vân tay. Đặc biệt, cô gái sở hữu thần thái rất… sang chảnh, để lộ đôi lông mày ngài, chiếc mũi cao cùng làn da trắng mịn.

Với vẻ đẹp ấy, người đứng đối diện cô nàng đã không “kiềm chế” nổi đành đưa điện thoại ra chụp trộm một bức hình. “Nét đẹp lao động. Mất 15 phút cuộc đời của tôi vì quả tay của bạn ca sĩ tương lai ra mồ hôi nhiều quá. Bà con ai đang có vấn đề về căn cước gọi cho tôi nhé. Cam kết có vân tay đẹp 100%”, Minh Phạm – cán bộ công an lấy vân tay giúp cô gái trẻ chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngay sau đó, bức hình “nghìn like” đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều trang mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn đã chia sẻ rần rần. Ai ai cũng ngưỡng mộ - ghen tị với vẻ đẹp của cô gái trẻ, đồng thời than thở câu chuyện mình đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip mà ảnh chân dung không thể chấp nhận nổi.

“Anh công an này số hưởng quá! Được cầm tay cô gái xinh đẹp rồi lăn qua lăn lại chứ. Phải công nhận bạn ấy đẹp thật sự, mình đoán đây là hình ảnh chân thật nhất của bạn dù có trang điểm nhẹ nhàng một chút.

Còn mình, ôi nghĩ đến mà chán quá đi. Hôm đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip đã ý thức được việc nó sẽ theo mình đến hết cuộc đời nên ra quán gội đầu, sấy tóc tạo kiểu. Vậy mà mình đến ủy ban nhân dân xã, mấy anh công an yêu cầu vén tóc mái lên và quả trán sân bay lộ rõ mồn một”, bạn Ngọc Anh chia sẻ.

“Cả cô gái lẫn anh công an đều sở hữu nhan sắc cực phẩm, đúng là trai đẹp gái xinh ở đây chứ đâu. Nhìn em gái kia, mình đảm bảo các anh công an sẽ làm việc không ngừng nghỉ mất. Nếu mình là công an ở nơi này, mình sẽ cô giữ em ấy lại lấy dấu vân tay thêm chục lần nữa”, nickname Khánh Toàn bình luận.

Bạn Chu Bình bày tỏ: “Cuối cùng tôi cũng thấy có một cô gái mang khuôn mặt xinh đẹp đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip rồi. Nhưng đây là ảnh lúc bạn ấy chưa chụp chân dung, không biết chụp xong sẽ trông như thế nào nhỉ? Liệu có giống mấy bạn gái than thở trên mạng xã hội mấy hôm trước không?”.

Bên cạnh đó, một số người đã truy lùng danh tính của cô gái xinh đẹp trên. Hóa ra, cô nàng tên Hà Phương (SN 2000, Thanh Hóa), hiện là sinh viên khoa Thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Cô gái tên Hà Phương, hiện là sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Liên hệ với Hà Phương, cô nàng xúc động: “Mình rất bất ngờ khi hình ảnh của mình được một anh công an chụp lại rồi chia sẻ trên trang cá nhân của anh ấy. Mình cũng không hề hay biết bức ảnh này được nhiều trang đăng tải như vậy. Chỉ đến khi bạn bè hỏi thì mình mới vỡ lẽ bản thân đang được “nổi tiếng””.

Kể với “hành trình” đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip, cô gái sinh năm 2000 cho biết, do công việc học tập của cô nàng khá bận nên phải tranh thủ ngày nghỉ để về quê làm. Tối 10/4, cô vừa từ Hà Nội trở về Thanh Hóa đã đến nhà văn hóa thôn nộp sổ hộ khẩu và lấy dấu vân tay.

Cô nàng sở hữu nhan sắc không hề thua kém bất cứ hotgirl nào.

“Buổi tối, mọi người đi làm về muộn nên đến làm thẻ căn cước công dân gắn chip khá đông, mình đăng kí và chờ tới gần 22h mới làm xong. Hơn nữa do da tay mình mỏng và ra mồ hôi nên bước lấy vân tay lâu, khiến anh công an khá vất vả”, Hà Phương nói.

Nhắc đến những áp lực khi chụp ảnh thẻ mà bao cô gái khác từng sợ hãi, Hà Phương khẳng định cô không có lo lắng nào cả. Cô chỉ hi vọng bản thân lên ảnh sẽ giống ở ngoài một chút để đi đâu mọi người có thể nhận ra cô.

Hiện tại, bức hình khi đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip của Hà Phương vẫn thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

