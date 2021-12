Cô gái 9x chinh phục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Bảng thành tích đáng ngưỡng mộ của Nguyễn Thị Khánh Trâm - Giải Nhất cấp tỉnh Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 với đề tài Phần mềm giám sát hoạt động của máy tính - Giải Nhì cấp Quốc gia của quỹ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - Giải Ba toàn cuộc cấp Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2014-2015. - Giải thưởng xuất sắc nhất về Công nghệ thông tin của Intel (Intel Excellence In Computer Science Award hay viết tắt là ISEF Award) Việt Nam năm 2015 dành cho những học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 toàn quốc có dự án khoa học máy tính nổi bật. - Giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Khoa học dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng thành phố lần thứ V (2014-2015). - Giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 6 (2014-2015). - Học viên giỏi 4 năm học và đạt danh hiệu học viên giỏi toàn khóa học; sinh viên Xuất sắc nhất chuyên ngành Công nghệ thông tin toàn khóa học; đạt điểm trung bình chung tích lũy 135 tín chỉ cao nhất chuyên ngành Công nghệ thông tin với 7,98 (trên thang điểm 10) và 3,31 (trên thang điểm 4) của Học viện An ninh nhân dân. - Top 20 Nữ sinh tiêu biểu toàn quốc lĩnh vực Khoa học Công nghệ năm 2018 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và công nghệ phối hợp tổ chức. - Giải Nhất Nghiên cứu Khoa học sinh viên Học viện An ninh nhân dân với đề tài: Tìm hiểu cơ chế lây lan thông tin sai lệch trên mạng xã hội và giải pháp ngăn chặn năm học 2017-2018. - Giải Ba Nghiên cứu khoa học cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam - VIFOTEC. - Năm 2016 (18 tuổi) được kết nạp là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. - Giải Nhất dân vũ Học viện An ninh nhân dân năm học 2016-2017. - Giải Nhì Toàn quốc cuộc thi Liên hoan truyền hình Toàn quốc năm học 2017-2018.