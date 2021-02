Cô dâu khóc thét, suýt đòi huỷ hôn vì bố bắt cầm thứ này trong lễ cưới

Thứ Bảy, ngày 20/02/2021 16:30 PM (GMT+7)

Cô dâu trong câu chuyện "dở khóc dở cười" này đã bất lực khi bố ra "tối hậu thư" nếu không làm theo ý ông sẽ không đi đưa dâu.

Bó hoa truyền thống quen thuộc với những đám cưới ngày xưa

Mỗi khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình mà suy nghĩ, lối sống cũng có sự khác biệt. Vì vậy câu chuyện bất đồng quan điểm giữa các thành viên trong gia đình là chuyện muôn thuở được nhiều người quan tâm. Điển hình, câu chuyện cô dâu bị bố ép cầm hoa cưới kiểu thập niêm 90 nặng 3 kg, đuôi hoa dài 2m được mọi người rầm rộ chia sẻ.

Theo lời kể của cô dâu này, trước lễ cưới bố ruột của cô yêu cầu cô phải cầm bó hoa cưới dài đó trong lễ cưới và ông tuyên bố thẳng thừng nếu không có thì nhất định sẽ không đưa dâu.

Ban đầu, cô gái nhất định không chịu "khuất phục" trước yêu cầu của bố vì cô muốn mọi thứ trong ngày cưới phải trọn vẹn theo ý mình. Tuy nhiên sau một thời gian "đối đầu cam go" thì cả hai bố con không ai chịu nhường ai. Kết quả, "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời" nên cô gái đành chiều theo ý bố, ôm bó hoa cưới "khủng" trong ấm ức.

Cô dâu "bê" bó hoa nặng 3kg trong ngày cưới

Nhiều người cho rằng lý do ông bố bắt con gái cầm hoa dơn truyền thống trong ngày cưới bởi hoa dơn là biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc sum vầy. Chia sẻ với phóng viên, chị Thu Hà (Thanh Trì, Hà Nội), cô dâu "số nhọ" trong câu chuyện cho hay: "Trước khi cưới, mình luôn mơ cảnh tượng trong đám cưới bắt đầu bằng tiếng nhạc, mình ôm bó hoa cưới nhỏ xinh, tay nâng váy cùng chú rể tiến vào lễ đường. Sau đó cô dâu vui sướng tung hoa cho mọi người bắt lấy. Thế nhưng cảnh tượng đó chỉ có trong phim khi trước đám cưới vài ngày, bố mình ra "tối hậu thư" rằng hoa cưới phải do ông chọn.

Nghĩ đến việc phải ôm bó hoa kiểu thập niêm 90 dài thườn thượt mình nhất định không đồng ý, không chấp nhận để bố quyết định trong chuyện này. Hai bố con mình một người cứng đầu, một người cố chấp, không ai nhường nhịn ai. Sau đó bố mình có gọi điện cho chồng mình tuyên bố nếu không có hoa đấy ông sẽ không đi đưa dâu".

Hình ảnh ông bố vợ với nụ cười hân hoan vì con rể vác được bó hoa đúng ý

Cô dâu 9x cho biết, khi đó cô khóc hết nước mắt, vô cùng ấm ức vì bố cứ khăng khăng theo ý mình. Sau mấy ngày căng thẳng, cô đành khuất phục vì sự cố chấp của bố mình. Hôm đưa dâu, khi chồng vác bó hoa vĩ đại đến bố cô khoái chí cười tít mắt, còn cô thì làu bàu nhận bó hoa. Cô cũng cho biết, nhờ có bó hoa này mà đám cưới của hai vợ chồng cũng trở nên đặc biệt hơn.

Chia sẻ về lý do bố bắt cầm bó hoa truyền thống này, Thu Hà vui vẻ trêu đùa: "Thực ra, mình cũng không hiểu "ý đồ" sâu xa của bố, chắc bố muốn mình bê giảm cân vì bó hoa đó nặng hơn 3 kg". Cô cũng cho biết thêm mặc dù hành trình bó hoa đến với hai vợ chồng khá bi thương và nhiều nước mắt, nhưng sau khi nhìn lại cô vẫn thấy đó là kỉ niệm đẹp trong ngày cưới.

