Chuẩn bị quà bất ngờ cho bạn trai, vừa cởi áo ra anh lao vào tát tím mặt

Không biết là do anh say rượu hay do anh không nhịn được nữa mà quá đà. Tôi thì nhất quyết không “cho”, còn thẳng thừng tát anh một cái.

Tôi thật sự rất ấm ức về chuyện này, chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một thứ cỏn con như cái áo lót cũng có thể làm sứt mẻ tình cảm. Tôi đem chuyện của mình kể cho mọi người, chị em thử phân tích giúp tôi xem rốt cuộc tôi hay người yêu mới là người sai với ạ.

Tôi và Hiếu yêu nhau cũng chưa lâu lắm. Anh hơn tôi đúng ba tháng tuổi, tính cách có hơi chút gia trưởng, nhưng không quá đáng. Hiếu không phải người cổ hủ, anh không xét nét việc tôi hay đi chơi với bạn bè là người khác giới, hay là thi thoảng tụ tập ăn nhậu chè chén.

Thậm chí, nhiều khi anh còn cổ vũ tôi tham gia nhiều các hoạt động nhóm. Chính anh cũng giới thiệu tôi với bạn bè rồi chúng tôi cũng hay rủ nhau đi dã ngoại hoặc có những chuyến du lịch ngắn ngày. Trong mối quan hệ của tôi và Hiếu, tôi mới là người có phần cổ hủ. Tôi có xu hướng “giữ gìn” hơn là anh.

Yêu nhau được nửa năm rồi, nhưng đối với tôi thì vẫn còn như mới lắm. Nói thật là đến giờ tôi mới chỉ dám cho anh cầm tay, ôm, hôn cũng chỉ kiểu nhẹ nhàng thôi chứ chưa bao giờ “cuồng nhiệt máu lửa” cả. Lắm lúc Hiếu tỏ rõ ý với tôi, anh muốn tiến xa hơn nhưng vì tôi không đồng ý nên anh lại thôi. Tôi rất cảm kích và cũng rất yêu anh ở điểm này, cảm giác như là mình được tôn trọng ấy.

Tuần trước, chúng tôi vừa đi du lịch Sapa, thuê homestay, tôi và Hiếu ở chung một phòng. Không biết là do anh say rượu hay do anh không nhịn được nữa mà quá đà. Tôi thì nhất quyết không “cho”, còn thẳng thừng tát anh một cái. Sau vụ này, tôi với anh giận nhau mất mấy hôm rồi lại làm hòa. Nghe tôi nói rõ quan điểm của mình, Hiếu cũng tỏ ra thông cảm rồi hứa sẽ không ép buộc tôi nữa.

Nhưng tình cảm của tôi và anh cũng không được như trước. Hiếu tự dưng lạnh nhạt với tôi, hỏi thì anh bảo là anh đang cố gắng giữ khoảng cách để không xảy ra tình huống như lần trước. Tự dưng tôi lại thấy mình có lỗi thế nào.

Không biết có phải tại tôi khắt khe với anh quá không, không chịu ngủ với anh. Ai chả biết tình yêu đi kèm với tình dục, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không nên sex trước hôn nhân cho lắm. Mọi người bảo tại tôi không chịu “cho” nên Hiếu mới lãnh đạm thế, còn dọa tôi là nếu không cẩn thận thì có người khác cướp mất anh chứ chẳng chơi. Căn bản Hiếu cũng ngon nghẻ, đẹp trai, lại còn có công ăn việc làm ổn định, điều kiện rất tốt.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi cũng thay đổi suy nghĩ. Ừ thì dù sao cũng yêu nhau rồi, tình dục cũng là chuyện bình thường. Thời này cũng chẳng còn ai quan trọng chuyện trinh tiết mấy. Tôi đành nhắm mắt cho qua, quan trọng là giữ được người yêu vậy.

Vì để lấy lòng anh, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một buổi tối “đặc biệt”. Tôi tự tay làm bữa tối kiểu Tây, cũng chuẩn bị một bộ đồ lót ren siêu sexy, phần áo còn có dây dợ lằng nhằng với bèo nhún nữa cơ. Nghĩ là nó sẽ tăng thêm tình thú, bù đắp cho những thiếu sót của tôi đối với anh.

Nào ngờ mọi chuyện đi chệch hướng tôi dự định hết luôn. Tôi vừa cởi áo ra, anh nhìn thấy chiếc áo lót thì trừng mắt liếc tôi, rồi mắng tôi là loại đàn bà lẳng lơ lừa đảo. Anh bảo chỉ có gái ngành mới hay mặc mấy thứ như thế, còn bảo tôi là cáo già đóng giả thỏ non để lừa anh. Không những thế, tôi vừa định lên tiếng thanh minh thì anh đã thẳng tay tát tôi một cái, cầm quần áo dúi cho tôi rồi kéo tôi đẩy ra khỏi nhà.

Tôi ấm ức không nói được gì. Tại sao tự dưng anh lại vô lý như thế? Rõ ràng anh ta còn mong mỏi chuyện này hơn cả tôi, đòi hỏi liên tục, không được như ý muốn thì bày đặt giận dỗi. Đến lúc tôi đồng ý thì lại chỉ vì chiếc áo lót mà mắng tôi không thương tiếc, chửi tôi không ra gì. Mà rõ ràng tất cả đều là bịa đặt, vu khống.

Tối nay tôi phải sang nhà bạn ngủ nhờ. Kể chuyện cho bạn nghe mà tôi khóc nghẹn cả họng. Nó khuyên tôi nên chia tay đi, còn bảo có khi anh ta chán tôi rồi nên mới lấy cái cớ đấy để đá tôi. Tôi vẫn mông lung lắm, hiện giờ vẫn còn đang chờ một lời giải thích từ anh ta. Nếu như từ giờ đến sáng mai mà anh ta vẫn còn im lặng thì chắc tôi chia tay thật mất.

Nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý kiến mọi người. Chuyện tôi mặc đồ lót sexy như thế thì có gì sai? Vấn đề ở tôi hay là ở anh ta? Chả nhẽ lời bạn tôi nói lại đúng hay sao?

