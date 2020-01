Chú ý khi xông đất năm Canh Tý, chọn người xông nhà nhiều may mắn, tài lộc

Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 19:34 PM (GMT+7)

Nên chọn trẻ em, đặc biệt là những em bé khỏe mạnh, hay cười để xông nhà, bởi trẻ em thường đem đến sự vui vẻ, nhiều năng lượng và may mắn.

Ảnh minh họa.

Xuất phát từ mong muốn có một năm mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, tránh được những tai ương, họa hại, việc chọn người xông đất năm mới rất được coi trọng. Vậy, chọn người xông đất năm Canh Tý cần chú ý những điểm gì, chúng ta cũng tìm hiểu.

- Muốn năm mới mọi việc thuận lợi, hanh thông, nên chọn người có tính cách tốt, hay cười nói, lạc quan lại khoan dung, đức độ. Điều này sẽ đem lại nhiều phúc lộc trong năm mới cho gia chủ.

- Tránh chọn những người hợp mệnh, hợp tuổi với gia chủ nhưng lại khó tính, bẩn tính hoặc không đứng đắn.

- Nên chọn trẻ em, đặc biệt là những em bé khỏe mạnh, hay cười để xông nhà, bởi trẻ em thường đem đến sự vui vẻ, nhiều năng lượng và may mắn.

- Muốn kỹ càng hơn, khi chọn người xông đất nên cân nhắc đến mệnh, rồi Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với gia chủ. Có như vậy, tài khí, may mắn sẽ đến với gia chủ cả năm, dễ dàng an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cụ thể như sau:

Xem tuổi xông đất năm 2020 theo tuổi 12 con giáp

Chủ nhà tuổi Tý : Chọn người tuổi Thân, Thìn (Tam hợp), Tuổi Sửu (Nhị hợp).

Chủ nhà tuổi Sửu : Chọn tuổi Tỵ, Dậu, Tý.

Chủ nhà tuổi Dần : Chọn tuổi Ngọ, Tuất, Hợi.

Chủ nhà tuổi Mão : Chọn tuổi Mùi, Hợi, Tuất.

Chủ nhà tuổi Thìn : Chọn tuổi Tý, Thân, Dậu.

Chủ nhà tuổi Tỵ : Chọn tuổi Sửu, Dậu, Thân.

Chủ nhà tuổi Ngọ : Chọn tuổi Dần, Tuất, Mùi.

Chủ nhà tuổi Mùi : Chọn tuổi Mẹo, Hợi, Ngọ.

Chủ nhà tuổi Thân : Chọn tuổi Tý, Thìn, Tỵ.

Chủ nhà tuổi Dậu : Chọn tuổi Sửu, Tỵ, Thìn.

Chủ nhà tuổi Tuất : Chọn tuổi Dần, Ngọ, Mẹo.

Chủ nhà tuổi Hợi : Chọn tuổi Mẹo, Mùi, Dần.

Xem tuổi xông đất năm 2020 theo mệnh

Chủ nhà mệnh Kim nên chọn người mệnh Thổ, Thuỷ, Kim.

Chủ nhà mệnh Mộc nên chọn người mệnh Thuỷ, Hoả, Mộc.

Chủ nhà mệnh Thuỷ nên chọn người mệnh Kim, Mộc, Thuỷ.

Chủ nhà mệnh Hoả nên chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hoả.

Chủ nhà mệnh Thổ nên chọn người mệnh Hoả, Kim, Thổ.

Xem tuổi xông đất năm 2020 theo Thiên Can

Tuổi Giáp hạp với Kỷ mà kỵ với Canh.

Tuổi Ất hạp với Canh mà kỵ với Tân.

Tuổi Bính hạp với Tân mà kỵ với Nhâm.

Tuổi Đinh hạp với Nhâm mà kỵ với Quý.

Tuổi Mậu hạp với Quý mà kỵ với Giáp.

Tuổi Kỷ hạp với Giáp mà kỵ với Ất.

Tuổi Canh hạp với Ất mà kỵ với Bính

Tuổi Tân hạp với Bính mà kỵ với Đính.

Tuổi Nhâm hạp với Đinh mà kỵ với Mậu.

Tuổi Quý hạp với Mậu mà kỵ với Kỷ.

Một số các lưu ý khác:

- Nên chọn người xông đất là đàn ông để mang lại nhiều dương khí.

- Khi xông đất nhà người khac nên mặc trang phục trang trọng, màu sắc tươi sáng, rực rỡ.

- Xông đất xong nên chúc tụng, lì xì ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ

- Tránh người vướng vào thị phi, lao lý, làm ăn hay gặp cản trở.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-dinh/chu-y-khi-xong-dat-nam-canh-ty-chon-nguoi-xong-nha-nhieu-may-man-tai-...Nguồn: http://danviet.vn/gia-dinh/chu-y-khi-xong-dat-nam-canh-ty-chon-nguoi-xong-nha-nhieu-may-man-tai-loc-1050451.html