Chồng thay đổi chóng mặt những ngày ở nhà cách ly toàn xã hội, vợ sốc nặng khi biết nguyên nhân phía sau

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 09:00 AM (GMT+7)

Càng nghĩ, My càng uất nghẹn, thương mình, thương các con. Nếu không có đợt nghỉ dịch này, không biết đến bao giờ, bộ mặt thật của chồng cô mới được lột bỏ…

Vợ sốc khi phát hiện con người thật của chồng. (Ảnh minh họa)

My và Hoàn yêu nhau từ thời sinh viên. Ra trường, đôi bạn trẻ quyết định tiến tới hôn nhân. Hiện vợ chồng My đã có hai bé trai, một bé hơn 4 tuổi và một bé gần 2 tuổi.

Ngót nghét 6 năm bên nhau, cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, không ít lần My và Hoàn cũng xảy ra xích mích, cãi cọ rồi chiến tranh lạnh, nhưng tất thảy, Hoàn đều là người xuống nước làm hòa nên chưa bao giờ hai vợ chồng giận nhau lâu quá 3 ngày.

Còn với con cái, Hoàn là ông bố mẫu mực, yêu con và đôi khi khá hài hước. Anh hay bày trò chơi cùng lũ trẻ nên cả hai cậu con trai đều rất quý bố. Cứ hễ Hoàn đi làm về hoặc cuối tuần ở nhà là các con bám riết bố khiến My nhiều khi bị ra rìa theo đúng nghĩa đen.

Nhiều người thân, bạn bè luôn ngưỡng mộ My vì chọn được người chồng tốt, vừa giỏi kiếm tiền, vừa biết yêu thương vợ con. Ngay bản thân My trước đây cũng thấy hài lòng về người bạn đời của mình, cho đến khi phát hiện ra con người thật của chồng mình…

Hoàn làm ở công ty xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Từ sau Tết, khi dịch COVID-19 từ Trung Quốc lan rộng ra nhiều nước, trong đó có Nhật Bản và Việt Nam, hoạt động của công ty Hoàn bị ảnh hưởng rồi dần dần ngưng trệ. Thu nhập của nhân viên trong công ty từ đó cũng giảm sút nghiêm trọng. Hoàn cũng không phải ngoại lệ.

Ban đầu, lãnh đạo công ty cầm cự chi 50% lương, nhưng từ ngày có lệnh cách ly toàn xã hội, công ty Hoàn cho nhân viên nghỉ ở nhà không lương. Hoàn bắt đầu những ngày cùng vợ con ở nhà thực hiện cách ly phòng dịch.

Lúc nghe tin Hoàn nghỉ ở nhà, My không hề buồn vì chồng bị mất thu nhập mà trái lại, cô thấy lòng vui lạ. My mường tượng trong cái rủi có cái may, việc Hoàn ở nhà là một điều tuyệt vời với lũ trẻ và chúng sẽ được cười đùa suốt ngày với các trò hài hước của bố.

Hơn nữa, chồng ở nhà đồng nghĩa với việc My có nhiều thời gian tập trung làm việc online và không còn tình trạng phải quát mắng bọn trẻ mỗi khi 3 mẹ con ở nhà trông nhau. Thậm chí, My còn nghĩ đến việc cô và chồng sẽ có thêm thời gian để "hâm nóng" tình cảm sau quãng thời gian chồng lao mình vào công việc, không có thời gian bên gia đình.

Vậy mà, trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng, thời gian gần đây, Hoàn thay đổi một cách chóng mặt. Anh không còn là "người chồng quốc dân" được ngưỡng mộ mà trở nên dễ cáu bẳn, gắt gỏng với vợ dù đôi khi My thấy mình chẳng làm gì có lỗi. Dù ở nhà nhưng Hoàn lại rất ít khi trò chuyện cùng vợ mà hay cầm khư khư cái điện thoại.

Không những thế, nếu trước đây, khi thấy vợ quát mắng con, Hoàn luôn bênh và khuyên can vợ nên nhẹ nhàng dạy bảo vì "Chúng vẫn là trẻ con. Mà đã là trẻ con thì đứa nào chẳng nghịch, nghịch mới khỏe".

Thế nhưng, từ ngày ở nhà, Hoàn hay than vãn với vợ về sự phiền hà của lũ trẻ, rằng chúng "nghịch như giặc" khiến anh mệt hơn cả khi đi làm. Việc cả ngày loanh quanh "đánh vật" với hết đứa lớn lại đến đứa bé rồi bị các con bắt làm ngựa, bắt chơi đuổi bắt, núp tìm khiến Hoàn rất mệt mỏi, ức chế.

Hoàn viện cớ đó để muốn ra ngoài hóng gió cho đỡ stress nhưng bị My ngăn cản vì đang trong thời gian cách ly toàn xã hội, không nên đến nơi công cộng. Không được đi, Hoàn lại tiếp tục bực tức, trút giận lên hai đứa nhỏ.

Mới đầu, My cũng ngạc nhiên trước thái độ của Hoàn nhưng nghĩ chồng nghỉ ở nhà không được đi đây đi đó gặp bạn bè, đồng nghiệp cộng với việc suốt ngày bị các con mè nheo, làm nũng nên tính khí thay đổi cũng là điều có thể chấp nhận được. Nhưng càng ngày, My càng nhận ra, không phải Hoàn bực tức vì các con mà dường như có nguyên nhân sâu xa phía sau.

Vậy nên, cô bắt đầu theo dõi chồng. My nhận thấy, ngoài thời gian cáu bẳn với vợ con, mỗi khi cầm điện thoại, thái độ của Hoàn lại khác hẳn, nhiều khi My thấy chồng vừa cười vừa nhắn tin với ai đó nhưng khi kiểm tra tin nhắn, tất cả đều trống trơn, hình như các cuộc trò chuyện đã bị xóa.

Vài ngày trước, nhân lúc chồng không để ý, My lấy điện thoại của Hoàn và quét mã đăng nhập zalo trên máy tính của cô. Cô hy vọng, mình chỉ quá đa nghi và chồng không làm điều gì mờ ám sau lưng cô.

Nhưng… cái gì thế này?

Dòng tin nhắn Hoàn vừa gửi cho một ai đó hiển hiện trên màn hình máy tính của My, đập thẳng vào mắt cô và khiến tim cô như ngừng đập: "Anh nhớ em quá. Đếm từng ngày để được bên em chứ suốt ngày luẩn quẩn ở nhà với vợ thế này anh thấy chán ngấy rồi".

Bên kia, cô gái đáp lại: "Em cũng nhớ anh lắm".

Tin nhắn tình tứ cứ đến và đi kèm theo những icon hình trái tim rồi hình ảnh đôi bên gửi cho nhau khiến My như không tin vào mắt mình. Chồng cô đang ngoại tình ư? Từ bao giờ? Với ai? Và cô đã làm gì sai để chồng chán, chồng đi ngoại tình?

Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến My như điên dại. Cô không giữ được bình tĩnh, chạy ra ngoài kéo chồng sềnh sệch vào phòng đóng sầm cửa lại và cho anh ta thấy tất cả những gì mà cô đã thấy.

Khi biết vợ đã phát hiện ra mọi chuyện, Hoàn rất bất ngờ nhưng anh ta lại không bao biện, không cố giải thích. Anh ta lẳng lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào vợ nói dõng dạc: "Anh xin lỗi. Anh đã hết tình cảm với em. Giờ người anh yêu là cô ấy. Nhưng anh vẫn muốn chúng ta là một gia đình, vì các con".

Nghe câu nói của Hoàn, My gào khóc đẩy chồng lùi về phía góc phòng. Cô đau đớn nhận ra mình là một kẻ ngốc khi suốt những năm tháng qua luôn tin tưởng chồng để rốt cuộc, bị chồng phản bội từ khi nào không hay. Hóa ra, từ lâu, anh ta sống với cô chỉ vì trách nhiệm, vì các con.

Càng nghĩ, My càng uất nghẹn, thương mình, thương các con. Nếu không có đợt nghỉ dịch này, không biết đến bao giờ, bộ mặt thật của chồng cô mới được lột bỏ…

