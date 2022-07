Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa khôi Trí tuệ Hà Nội 2022

Thu Trang xuất sắc giành được danh hiệu Hoa khôi Trí tuệ tại cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022.

Trần Thu Trang (SN 2001, quê Lạng Sơn), học tập tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và trường Cao đẳng Truyền hình Hà Nội (ngành báo chí). Vừa qua, cô gái trẻ đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để đạt được danh hiệu Hoa khôi Trí tuệ tại cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022.

Chia sẻ về hành trình tại cuộc thi, Thu Trang cho biết: "Em tham gia cuộc thi lần này với một tâm thế thoải mái và tinh thần cầu tiến. Em không chỉ được học hỏi, gặp gỡ các anh chị đi trước mà còn là hành trình thử sức, cơ hội để em hoàn thiện bản thân mình hơn. Được học hỏi thêm nhiều điều hay lẽ phải là những trải nghiệm đáng nhớ nhất với em trong suốt quá trình thi. Mọi thứ giúp em có thêm sự tự tin vào bản thân để tiếp bước trong những hành trang sắp tới".

Thu Trang đã có hành trình đáng nhớ tại cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022.

Sở hữu nhan sắc trong trẻo, cuốn hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên, không bất ngờ khi Thu Trang còn là một mẫu ảnh có tiếng tại Hà Nội. Công việc này đem lại cho nữ sinh thu nhập khá ổn và cũng giúp cô thỏa mãn niềm đam mê, mang lại nhiều nguồn cảm hứng thú vị trong cuộc sống.

Cô nàng 10X được nhiều người biết đến với vai trò mẫu ảnh.

"Nghề mẫu ảnh đến với em tự nhiên như một cái duyên. Vì em thích chụp hình từ bé lại đam mê chụp ảnh phong cảnh, thiên nhiên cũng như muốn lưu giữ lại những khoảng khắc đẹp cho chính mình. Chắc cũng vì thế mà mọi người biết đến em nhiều hơn qua những bức hình", cô nàng tâm sự.

Với mong muốn gắn bó với nghệ thuật, Thu Trang xây dựng kế hoạch cho riêng mình, định hướng cho tương lai, không ngừng nỗ lực học tập và trau dồi kiến thức. "Qua những trải nghiệm cá nhân, em nhận thấy rằng có đam mê là điều rất quan trọng. Khi được làm những công việc mình yêu thích và được sống là chính mình hiệu suất công việc cao hơn và bản thân luôn có những nguồn năng lượng tuyệt vời. Để được làm những gì mình yêu cần sự nỗ lực, kiên trì và hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình đang làm".

Nhan sắc gây thương nhớ của Thu Trang.

Để có một ngoại hình cân đối và làn da khỏe đẹp, Thu Trang phải rất kiên trì chăm sóc bản thân. Cô nàng duy trì lối sống lành mạnh, khoa học, ăn ngủ đúng giờ, đủ giấc, chăm sóc da hàng ngày.

Một câu nói yêu thích, là động lực, cũng như nói đến chính năng lượng của Thu Trang: "Do what you love, and love what you do". Chính bởi quan điểm hãy làm những gì mình muốn đã giúp cô nàng giữ vững sự tự tin và quyết tâm khi lựa chọn theo đuổi ước mơ của mình.

Trong tương lai, Thu Trang mong muốn được tiếp tục gắn bó với công việc mẫu ảnh. Bên cạnh đó, cô nàng 10X còn dự định thử sức ở lĩnh vực MC, BTV nếu có cơ hội.

Trong tương lai, cô nàng mong muốn được tiếp tục gắn bó với công việc nghệ thuật.

