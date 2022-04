Chấp nhận ghi tên mình vào thiệp cưới, cô nàng “quay xe” bất ngờ

Tham gia hẹn hò, cô gái Tiền Giang đưa ra sự lựa chọn vào phút cuối khiến bà mối và đàng trai ngỡ ngàng.

Hẹn hò tốc độ tập 2 cùng Cát Tường gặp gỡ cô gái Lan My (24 tuổi, Tiền Giang) – nhân viên văn phòng, cùng hai chàng trai là Văn Tuấn (28 tuổi, TP.HCM) – kinh doanh tự do và Thành Chương (24 tuổi, Long An) – kinh doanh vận tải.

Lan My thích và biết nấu ăn, quan tâm tới mọi người xung quanh nhưng vì cá tính mạnh nên thường mang những cái buồn vào bản thân.

“Em có một mối tình thời sinh viên, sau khi ra trường em về quê sinh sống, cách nhau xa về địa lý nên hai người chia tay. Quen nhau được 3-4 năm nhưng tình yêu chưa đủ lớn. Em thích mấy bạn “có da có thịt”, tròn hơn chút thì nhìn họ có vẻ rộng rãi, chung thủy", đàng gái tâm sự.

Văn Tuấn có ưu điểm biết nấu ăn, không hút thuốc, không rượu bia, thích bơi lội; nhược điểm ít nói và yếu kém trong giao tiếp.

“Em chưa trải qua mối tình nào vì mải cho công việc ổn định trước rồi mới tình chuyện lập gia đình. Trong công việc em chỉ tiếp xúc với nam giới, không tiếp xúc với nữ nên không có ai. Em chưa hôn hay nắm tay ai bao giờ. Mẫu bạn gái của em chỉ cần chung thủy, biết chăm lo cho gia đình”, ông chủ cửa hàng sơn thật thà.

Thành Chương là người vui vẻ, hòa đồng, siêng năng trong công việc nhưng hơi nóng tính, rụt rè, nhút nhát.

“Em trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai khiến em yêu nhất kéo dài gần 3 năm, chia tay do em bị “cắm sừng”. Em cảm nhận được bạn đó không có tình cảm với mình, em không buồn nhưng tiếc thời gian 3 năm. Em thích mẫu bạn gái thẳng thắn, cởi mở, có gì cùng nói cho nhau nghe chứ đừng im lặng. Bạn gái hơi nhỏ con một xíu, cao dưới 1m6, cân nặng khoảng 50kg”, anh chàng tài xế xe tải tâm sự.

Sau khi nữ chính nhắn tin riêng tư cho hai chàng trai và đeo mặt nạ tiếp xúc cơ thể trao cảm xúc, cô đã đưa ra quyết định chọn Thành Chương bước tiếp vào vòng trong và chia tay Văn Tuấn.

Cùng đối diện trò chuyện trực tiếp, chàng trai Long An thể hiện sự chân thành khi mang theo thiệp cưới ghi sẵn tên chú rể cùng bố mẹ nhà trai, chỉ thiếu mỗi tên cô dâu. Sau đó trước sự chứng kiến của bà mối, anh đã ghi tên bạn gái lên đó và đưa cô giữ.

Kết thúc cuộc gặp, cô gái Tiền Giang đã từ chối hẹn hò với lý do chưa thể gắn bó lâu dài với bạn trai khiến ai cũng bất ngờ.

