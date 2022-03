Chàng U40 ít kinh nghiệm yêu, vừa gặp đã “thả thính” đối phương ngọt lịm

Tham gia hẹn hò, liệu anh chàng nhút nhát có khiến cô nàng 7 năm chưa yêu đồng ý cho nhau cơ hội tiến xa hơn?

Hẹn ăn trưa tập mới nhất tuần này cùng Cát Tường gặp gỡ cặp đôi cùng sinh năm 1985 ở TP.HCM là Thanh Tiệp (Thái Bình) – cán bộ an toàn công ty phòng cháy chữa cháy và Anh Trang (Lâm Đồng) – nhân viên văn phòng.

Anh Trang là người suy nghĩ tích cực trong mọi chuyện nhưng hơi tin người.

“Em trải qua hai mối tình, hiện 7 năm rồi chưa yêu ai. Em thích người ta thì người ta không thích mình, người ta thích mình thì mình không thích, luôn có sự lệch tông trong đó. Mối tình đầu thời sinh viên, còn mối tình thứ hai được 4 tháng chia tay do bạn trai quay lại với người yêu cũ nên em chủ động rút lui. Em cần bạn trai khi tiếp xúc mang lại cảm giác an toàn và bình yên, tính tình hiền lành. Những người to tiếng hay nạt nộ cũng khiến em sợ. Em không thích đàn ông cờ bạc, uống rượu thì biết điểm dừng”, cô nàng 1m63 trải lòng.

Thanh Tiệp có điểm mạnh biết nấu ăn, làm việc nhà, thích giúp đỡ người khác; điểm yếu nhút nhát trước phụ nữ và hay bị lừa gạt.

“Em cũng có hai mối tình. Mối tình đầu bạn đó ở Phú Yên xa nên hai người chia tay. Mối tình thứ hai yêu được hơn 5 năm, một thời gian gia đình bạn ấy đi nước ngoài nên chia tay. Đã 3 năm nay em làm bên đoàn thanh niên cũng có quen nhưng cảm thấy không hợp nên chưa yêu. Em mong muốn tìm bạn nữ hợp nhau, biết quan tâm gia đình hai bên. Em không thích phụ nữ không chung thủy vì em chung thủy 100%”, chàng trai gốc Bắc thật thà.

Mở cửa trái tim, cặp đôi có nhiều điểm chung gây ấn tượng với người đối diện. Đàng gái hát câu hát ngọt ngào trong bài Người tình mùa đông, đàng trai “thả thính” ngọt lịm bằng thơ rằng “Gặp Trang một buổi hôm nay/ Đã in bóng dáng Trang vào tim anh/ Từng ngày thao thức hoài mong/ Trang ơi! Xin được xây thành mến yêu”.

Hai người tham gia chương trình có ít kinh nghiệm tình trường nên trước câu hỏi về chuyện sống thử cũng như việc đi hát karaoke tay vịn đều có chút ngại ngùng.

Sau khi nắm tay nhau không rời nhảy một điệu nhảy cha cha cha tình tứ, cặp đôi bằng tuổi có xao xuyến trước người đối diện đã bấm nút trao nhau cơ hội trong niềm vui của bà mối.

