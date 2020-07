Chàng trai Việt viết sách bán chạy top đầu trên Amazon

Thứ Tư, ngày 01/07/2020 15:00 PM (GMT+7)

Trong nhiều tháng qua, cuốn sách “Through Asia: A whisper from the East” liên tục nằm trong danh mục sách bán chạy nhất trên Amazon về mảng sách du lịch châu Á, ở cả mảng sách in và sách điện tử Kindle. Tác giả là một chàng trai Việt Nam tên Nguyễn Huy Tâm, hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội.

Tác giả Nguyễn Huy Tâm.

Nguyễn Huy Tâm hiện đang làm việc tại một công ty tài chính. Đam mê dịch chuyển, Tâm thường lên đường khi sắp xếp được thời gian và những trang viết ra đời sau mỗi chuyến đi như một thói quen.

“Tôi đã đi nhiều tỉnh thành ở Việt Nam và qua nhiều nước ở châu Á, châu Âu. Có năm tôi trải nghiệm hết mùa Hè tại châu Phi, có khi sống vài tháng ở Mỹ, Canada. Mỗi nơi tôi đến là một trải nghiệm khác nhau nhưng nếu để chọn quay trở lại sẽ là Bhutan. Ở đây đan xen cả sự hùng vĩ của dãy Himalaya và những trầm mặc, an yên của đời sống”, Tâm kể.

Không dành toàn thời gian cho du lịch như nhiều “travel blogger” khác, Tâm thường bố trí những chuyến đi ngắn vào kỳ nghỉ phép và chuyến đi dài sẽ dành vào dịp “gap-year”. Đam mê du lịch là khởi đầu cho những chia sẻ trên trang viết.

Khác với hình dung của nhiều người, Tâm khẳng định: “Tôi cũng không phải là nhà văn, chỉ là người kể chuyện. Du lịch là xu hướng không bao giờ lỗi thời. Với nhiều người, đi du lịch là để nghỉ dưỡng, thăm thú hay check-in, tôi lại dùng nó để làm giàu suy nghĩ và kiến thức. Mỗi chuyến đi là để hiểu rõ bản thân mình và tìm thấy sự kết nối với thế giới”.

Đi và viết, Tâm cũng cộng tác cho một số báo về mảng du lịch. Cuốn sách đầu tiên của Tâm là “Bước qua thành phố lạ” mất đến 5 năm mới hoàn thành. Với Through Asia: A whisper from the East dày 230 trang, được Nguyễn Huy Tâm viết trong 2 năm. Chi tiết thú vị là sách được in bằng tiếng Anh, xuất bản ở Mỹ. Lý giải về điều này, Tâm nói: “Dù in tiếng Anh hay Việt, xuất bản trong nước hay ở Mỹ cũng chỉ là cách để tôi mang tiếng nói của mình đi xa hơn. Khi phát hành bằng tiếng Anh, tôi muốn mang tiếng nói người Việt trẻ ra thế giới”.

Quyển sách cũng không chứa đựng những tư tưởng lớn lao, những triết lý cao siêu hay những hướng dẫn, những hành trình. Sách càng không phải là một hướng dẫn du lịch. Từ đầu đến cuối cuốn sách này, bạn sẽ không có thể tìm thấy một hướng dẫn hoặc bất kỳ tường thuật hành trình. Tâm chỉ chia sẻ những câu chuyện chân thật về hành trình cùng với những trải nghiệm mới mẻ của mình bằng trái tim nhiều khát vọng và cái đầu ham học hỏi của tuổi trẻ. Đó những cảm nhận về một châu Á huyền hoặc, bí ẩn, đa dạng về văn hóa và đầy tình cảm.

Thông điệp của chàng trai này qua cuốn sách là: "Nếu một ngày bạn phát hiện ra mình theo chủ nghĩa xê dịch, thì bạn đang toan tính để bước vào cuộc chiến của chính mình: cuộc chiến chinh phục những con đường dẫn bạn ra với thế giới. Dường như điểm đến không quan trọng nữa, mà chính là hành trình để đến đó. Hãy bớt tính toán, hãy bớt nghi ngờ, hãy bớt sống bằng ý kiến số đông. Chỉ biết bước đi, rồi sẽ tới..."

Tác phẩm của Tâm đang nằm trong top đầu sách du lịch châu Á của Amazon.

Nhưng điều gì thôi thúc chàng trai viết sách này? “Trong khi những nơi khác trên thế giới đã là điểm đến lâu đời, thì châu Á nổi lên như là một điểm đến mới lạ. Là một người con của châu Á, tôi muốn mang tiếng nói của mình để giới thiệu với mọi người một châu Á của riêng tôi, những câu chuyện về văn hoá, con người cũng như những giá trị tinh tế bên trong.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn cất lên tiếng nói của một người Việt Nam trẻ của thế hệ mới sau chiến tranh. Rằng chúng tôi dám bước đi, mạnh dạn sống bằng khát khao và những trải nghiệm về thế giới”, Tâm nói.

Châu Á qua trang viết của Tâm là những đan xen giữa phố thị xa hoa và nhỏ bé, nhưng ở đâu cũng gặp những con người tuyệt vời. “Họ dạy tôi sống đơn giản, sống hoà đồng và sống hạnh phúc. Do đó, mặc dù độc hành trên hành trình của mình nhưng tôi không bao giờ cảm thấy đơn lẻ. Bởi vì tôi sẽ thì thầm với những thành phố về những câu chuyện của quá khứ và tương lai”, Tâm chia sẻ.

Nguyễn Huy Tâm trong một chuyến đi tại châu Phi.

Có hàng ngàn quyển sách du lịch đã xuất bản, Nguyễn Huy Tâm tự tin mình có một tiếng nói riêng, là tiếng nói của người trong cuộc. Theo Tâm, xã hội càng phát triển, con người càng hoài nghi về chính mình. Chỉ có một cách để mạnh mẽ hơn chính là đối diện với cái tôi bản ngã và trui rèn nó: “Những hành trình này giúp tôi có nhiều thời gian để nhìn lại chính mình, nạp thêm năng lượng và chắp cánh ước mơ. Tôi cũng muốn dành cái năng lượng tích cực đó cho những người trẻ tại Việt Nam, giúp họ định vị chính mình trong hành trình tìm kiếm bản thân”.

Kế hoạch sắp tới của chàng trai này là một chuyến đi nữa đến châu Phi và một cuốn sách về vùng đất này.

