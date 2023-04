Chàng trai 19 tuổi đạp xe qua 14 nước trong hơn 500 ngày

Một trong những nguồn cảm hứng đưa Liam Garner đến hành trình đạp xe là cuốn sách “To Shake the Sleeping Self: A Journey from Oregon to Patagonia” của Jedidiah Jenkins - một nhà thám hiểm chuyên nghiệp đã nghỉ việc ở tuổi 30, sau đó đạp xe từ Oregon đến Patagonia. Anh đã viết về những trải nghiệm lý thú của mình trên đường.

Ngày 1/8/2021, Liam viết trên trang cá nhân Instagram: “Trong vòng hơn 1 năm tới, tôi lên đường với hành trình đạp xe. Đi qua 15 quốc gia, tôi sẽ bắt đầu từ điểm cực Bắc Alaska đến cực Nam Argentina. Ở tuổi 17, tôi sẽ là người trẻ nhất làm được điều đó. Đó có lẽ sẽ là điều khó khăn nhưng cũng là điều tốt đẹp nhất mà tôi làm trong đời. Tôi sẽ chia sẻ hành trình trên đường nhiều nhất có thể. Tôi sẽ hòa vào thiên nhiên. Hãy chúc tôi may mắn."

Chàng trai bắt đầu hành trình từ Prudhoe Bay, điểm cực Bắc của Mỹ ở bang Alaska.

Sau khi đạp xe 32.000 km trong 527 ngày, hành trình của Liam vừa kết thúc hôm 10/1 vừa qua tại thành phố Ushuaia, miền Nam Argentina.

Liam kể cậu đã vài lần bị cướp dọc đường và bị ngã xe gây chấn thương đầu ở Colombia khiến phải nhập viện suốt một tháng, phải khâu khoảng 40 mũi.

Khởi đầu, Liam Garner rời California chỉ với số tiền ít ỏi và chi tiêu khoảng 430 đô la một tháng. Cậu được cha mẹ ủng hộ động viên trên suốt chặng đường.

Liam đã dành khoảng 4 tháng rưỡi đạp xe khắp Mexico, lăn bánh đến nhiều nơi như Zacatecas, Mexico City, Oaxaca... và nói rằng trải nghiệm này đã thay đổi cuộc đời mình. "Cả gia đình tôi gốc Mexico," Garner giải thích. "Tôi lớn lên ở Mexico.”

Suốt hành trình của mình, Liam Garner đã đạp xe qua 14 quốc gia, gồm Mexico, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Ecuador và Argentina.

Liam kết thúc hành trình 527 ngày đạp xe ở Ushuaia - thành phố được mệnh danh nơi tận cùng thế giới.

Sau khi biến giấc mơ đạp xe xuyên lục địa thành hiện thực, Liam cho biết cuộc phiêu lưu của cậu chưa kết thúc. Chàng trai 19 tuổi gặp người yêu Chloe ở Ushuaia - thành phố được mệnh danh nơi tận cùng thế giới. Tiếp tục hành trình, cả hai nảy ra ý định xách ba lô trở về nhà ở California.

Liam Garner và bạn gái Chloe ở Machu Picchu - kỳ quan bí ẩn của thế giới.

“Tôi đã có hai khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình đến nay: Đạt được mục tiêu đến Argentina sau một năm rưỡi, và cuối cùng cũng gặp được bạn gái của mình ở đó sau gần một năm xa cách. Tôi đi bởi không chỉ muốn có thêm trải nghiệm ở những nơi đó, mà được làm điều đó với người mình yêu thương là một điều may mắn…” – Liam Garner bày tỏ.

