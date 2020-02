Cha mẹ rối bời khi con nghỉ học phòng virus Corona, chuyên gia hiến kế "lạ"

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 09:14 AM (GMT+7)

Với trẻ nhỏ (từ 2-6 tuổi) cha mẹ cần cắt cử người trông coi khi con nghỉ học vì dịch viêm phổi cấp do virus corona. Có lẽ, một nhóm cha mẹ cần lập tổ nhóm trông giữ trẻ, tránh cho trẻ phải ở nhà một mình, dễ có nguy cơ gặp tai nạn thương tích.

Đây là lo ngại của bác sĩ Nguyễn Trọng An - Chuyên gia trẻ em, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) trước tình trạng các trường cho học sinh nghỉ học vì lo ngại dịch viêm phổi cấp do viruts corona có thể bùng phát.

Tất cả các cấp học tại TP Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học. Điều này đang làm gia tăng áp lực trông giữ lên bố mẹ khi mà bố mẹ các em vẫn phải đi làm. Ảnh: I.T

Ông An cho biết, cá nhân ông thì cho rằng chỉ cần cho trẻ lớn (học sinh cấp 2 và cấp 3 hoặc sinh viên) nghỉ học. Vì đối tượng này có thể chủ động phòng ngừa, không cần người giám sát chăm sóc trực tiếp. Riêng trẻ cấp mầm non tiểu học thì nên đến trường. Lý do là bởi các em còn quá bé, nếu các em nghỉ học bố mẹ cũng sẽ phải nghỉ làm.

"Theo tôi, trẻ còn nhỏ thì thường nằm trong vòng tay, sự kiểm soát của bố mẹ, vì thế đi đâu, gặp ai bố mẹ đều có thể kiểm soát. Ở trường cũng vậy, tất cả các em đều được kiểm soát bởi thầy cô trong lớp vì thế nguy cơ lây lan bệnh cũng sẽ ít hơn" - ông An nói.

Mặc dù vậy, hiện nay rất nhiều tỉnh thành cũng đã cho học sinh mọi cấp độ nghỉ học. Điều này không chỉ gây khó khăn cho bố mẹ trong việc sắp xếp thời gian làm việc mà còn gây khó khăn trong việc quản lý chăm sóc trẻ và vô tình có thể gây ra các tai nạn thương tích khi trẻ bị xao nhãng.

Nhiều gia đình đã phải gửi con qua hàng xóm hoặc nhờ ông bà lên trông cháu. Ảnh: M.N

"Theo tôi, có thể áp dụng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ trẻ em như Đồng bằng Sông Cửu Long, Đồng Nai, Long An. Tại đây, các tổ chức đoàn hội, như Hội Phụ nữ; Đoàn thanh niên... đã thành lập ra các nhóm trông trẻ chống lũ hoặc vào thời gian nghỉ hè" - ông An nói.

Thường thì chỉ các nhà ga, bến tàu, lễ hội, trường học... mới là nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao, còn với những nhóm trẻ (từ 4-10 cháu) thì việc chăm sóc và kiểm soát dịch bệnh sẽ hiệu quả hơn.

Ông An cho rằng, nếu không có người chăm sóc, lại nghỉ học ở nhà thì trẻ nhỏ thường phải đối mặt với các nguy cơ bị tai nạn thương tích như: Ngã cầu thang, bị đuối nước, hoặc tai nạn điện giật...

"Đặc biệt, việc bố mẹ vừa trông con vừa làm việc tại nhà cũng có thể khiến các con đối diện với nhiều nguy hiểm, nếu không cẩn trọng. Chỉ trong tích tắc trẻ có thể tự gây ra tai nạn thương tích, gây nguy hiểm tới tính mạng nếu không được để mắt thường xuyên" - ông An nói.

Vì vậy, theo ông An trong trường hợp có trẻ nhỏ nghỉ học, gia đình cần cắt cử người trông coi. Nếu bắt buộc phải vừa trông con vừa làm việc thì nên tập cho con chơi các trò chơi an toàn như vẽ, xếp hình... thay vì việc để con xem điện thoại và xem tivi. Trong trường hợp con nhỏ thì phải đeo lắc, đeo chuông vào chân để có thể quan sát, dõi theo trẻ, không để con rời xa tầm mắt của bố mẹ.

"Tại các thành phố, khu chung cư các gia đình cũng có thể cắt cử người trông coi, mỗi gia đình có thể cử 1 người ở nhà và thay phiên nhau canh giữ trẻ. Dù công việc có quan trọng tới mức nào thì việc đảm bảo an toàn, tính mạng cho trẻ nhỏ vẫn nên được đặt lên đầu tiên" - ông An khuyến cáo.

