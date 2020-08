Cặp đôi “mở bát hôn nhân”, được ca ngợi là đẹp nhất BMHH giờ ra sao?

Chủ Nhật, ngày 23/08/2020 10:33 AM (GMT+7)

Năm lên sóng Bạn muốn hẹn hò cũng là năm cặp đôi “về chung một nhà”.

Huỳnh Anh và Trung Tấn trên sóng "Bạn muốn hẹn hò"

Giấu hộ chiếu, phá hỏng kế hoạch du học để “rước nàng về dinh”

Suốt 7 năm qua, chương trình “Bạn muốn hẹn hò” đã mai mối cho biết bao cặp đôi “nên vợ nên chồng”, trong đó có cả những người quá lứa nhỡ thì hoặc “đứt gánh hôn nhân”.

Thế nhưng, ấn tượng hơn cả vẫn là cặp Lê Huỳnh Anh – Hồ Trung Tấn, lên sóng vào tháng 1/2015. Họ chính là cặp đôi “mở bát hôn nhân” và được ca ngợi là đẹp nhất “Bạn muốn hẹn hò”.

Màn mai mối của Huỳnh Anh – Trung Tấn cho đến giờ vẫn thi thoảng được chia sẻ lại. Họ không có phát ngôn gây sốc hay một sự trùng hợp định mệnh nào mà gây chú ý bởi quá đẹp đôi. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét, cả hai đều là mẫu vợ/ chồng lý tưởng nhiều người ao ước.

Cặp đôi kết hôn cùng với năm lên sóng "Bạn muốn hẹn hò"

Trung Tấn đẹp trai, bảnh bao, cách nói chuyện từ tốn, điềm đạm. Huỳnh Anh thì xinh đẹp, dịu dàng. Họ đến “Bạn muốn hẹn hò” với sự nghiêm túc, mong muốn tìm được “một nửa” của đời mình. Chính bởi thế mà MC Quyền Linh – Cát Tường nhiệt tình mai mối cho cặp đôi này.

Bước xuống sân khấu “Bạn muốn hẹn hò” với hai chiếc nút đỏ cùng sáng, Huỳnh Anh và Trung Tấn có 6 tháng tìm hiểu nhau rồi về chung một nhà. Trong 6 tháng đó, họ có những kỷ niệm không thể nào quên.

Huỳnh Anh chia sẻ, thực chất, họ chỉ quen nhau 3 tháng là đã bàn chuyện cưới hỏi. Huỳnh Anh khi đó có kế hoạch du học Mỹ, cặp đôi dự định sẽ làm đám hỏi trước rồi đợi cô đi du học 2 năm về sẽ làm đám cưới. Nào ngờ, trước ngày bạn gái lên đường, Trung Tấn đã tìm cách giấu hộ chiếu của cô nàng khiến cho cô chỉ còn cách ngoan ngoãn “theo chàng về dinh”. Cặp đôi làm đám cưới cùng với năm tham gia “Bạn muốn hẹn hò”.

Trung Tấn là người chồng tuyệt vời, mọi tài sản đều để vợ đứng tên

Sau 5 năm kết hôn, tài sản to lớn nhất của Huỳnh Anh và Trung Tấn là 2 cậu con trai, bé lớn 4 tuổi, bé nhỏ gần 2 tuổi. Hai vợ chồng cũng đã thành lập công ty riêng về cung cấp thiết bị y tế, vận hành thuận lợi.

Huỳnh Anh ngày càng xinh đẹp mặn mà

Cặp đôi có tổ ấm viên mãn

Như bao cặp vợ chồng khác, thời điểm mới “về chung một nhà”, Huỳnh Anh và Trung Tấn cũng trải qua một vài cú sốc hôn nhân. Giữa họ có nhiều điểm khác biệt khó dung hòa như Trung Tấn quá cầu toàn, tỉ mỉ, còn Huỳnh Anh lại đơn giản, xuề xòa.

Trung Tấn mê gym lại nguyên tắc trong chuyện giờ giấc nên ít có thời gian dành cho vợ. Còn Huỳnh Anh thì thường cằn nhằn và to tiếng khi cãi nhau. Cô không thể thông cảm cho việc chồng luôn giữ im lặng mỗi khi cả hai xảy ra xích mích.

“Đến sau này mình mới hiểu, thật ra đó là sự nhường nhịn của anh. Tình mình nóng nảy, khi cãi vã thường to tiếng, anh càng im lặng mình càng bức xúc, càng nói to hơn. Rồi anh bảo, anh không muốn vợ chồng lúc cãi nhau nói những lời khiến đối phương tổn thương nên anh chọn cách im lặng. Chồng mình không bao giờ hơn thua với vợ bởi anh cho rằng, dù có thắng vợ, anh cũng chẳng được gì. Sau này, hai vợ chồng thống nhất với nhau, hạn chế cãi vã to tiếng bằng mọi cách. Con cái lớn rồi, tụi mình không muốn chúng bị tổn thương”, Huỳnh Anh chia sẻ.

Huỳnh Anh nhận được món quà sinh nhật đáng nhớ từ chồng

5 năm kết hôn, số lần cãi vã to tiếng của Huỳnh Anh và Trung Tấn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ thường tránh mặt nhau mỗi lúc mâu thuẫn lên đỉnh điểm, sau đó giải quyết bằng cách viết email bày tỏ quan điểm với đối phương. Cách làm đó giúp họ giữ được bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề đúng đắn hơn.

Huỳnh Anh chia sẻ, ngoài việc quá kỹ tính và cầu toàn thì Trung Tấn là một người chồng tuyệt vời. Anh không lãng mạn, ngôn tình nhưng yêu thương vợ con một cách thực tế nhất. Công việc quá bận rộn khiến Trung Tấn ít có thời gian giúp vợ chăm con, làm việc nhà, đổi lại, mỗi khi vợ mở lời nhờ anh giúp đỡ việc gì, anh đều làm hết sức.

Với Huỳnh Anh, Trung Tấn là người chồng tuyệt vời

Trung Tấn quan niệm, chồng chăm chỉ làm việc là để vợ con có được cuộc sống sung túc nhất. Mọi tài sản trong nhà từ đất đai đến ô tô, anh đều để vợ đứng tên. Huỳnh Anh vui vẻ khoe, dịp sinh nhật vừa qua, cô được chồng tặng 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ như một lời cảm ơn vợ đã vất vả quán xuyến gia đình suốt 5 năm.

“Ngay từ khi kết hôn, chồng mình đã có quan điểm rạch ròi là không để mình làm dâu. Anh bảo “Thà mỏi chân hơn mỏi miệng”, vợ chồng sinh con ra tự chăm nom, nuôi dưỡng, vất vả mấy cũng phải tự lo liệu”, Huỳnh Anh chia sẻ.

Để hôn nhân bền vững, Huỳnh Anh và Trung Tấn cũng đặt ra những nguyên tắc nhất định như không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của nhau, không kiểm tra điện thoại của nhau, không bao giờ mách bố mẹ khi vợ chồng cãi vã… Nhờ tôn trọng nhau mà cặp đôi luôn giữ được mái nhà bình yên cho các con.

