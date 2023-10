Cặp đôi đi hẹn hò vẫn còn vương vấn tình cũ và cái kết

Hẹn ăn trưa tập 395 cùng Tô Nhi A gặp gỡ cặp đôi ở TP.HCM là Gia Hưng (34 tuổi, Nghệ An) – quản lý và Cẩm Tiên (27 tuổi, Tiền Giang) – kinh doanh online.

Gia Hưng có điểm mạnh lãng mạn, chịu khó, biết làm mọi việc, tiếp thu nhanh; điểm yếu rụt rè trước đám đông.

Đàng trai trải qua hai mối tình. Mối tình đầu năm lớp 12 được 2 năm chia tay do đi làm ăn xa tình cảm nhạt dần. Mối tình thứ hai kết thúc gần đây do bạn gái không chịu chia sẻ.

‘’Em không ép buộc bạn gái làm công việc theo ý mình, hãy đam mê việc cô ấy yêu thích. Em mong muốn bạn gái biết sẻ chia, thông cảm và nhường nhịn, suy nghĩ về gia đình. Bạn gái có ngoại hình gầy, da trắng một xíu, xăm ít thì được nhưng xăm nhiều thì không. Em thích bạn gái hiền hòa, biết đối nội đối ngoại và bạn bè xung quanh. Em không thích phụ nữ nói tiếng lớn’’, chàng quản lý tâm sự.

Cẩm Tiên thuộc tuýp phụ nữ tự lập, có trách nhiệm, vui vẻ, năng động nhưng hay lo xa, nhạy cảm và sống nội tâm.

Cô có 3 cuộc tình. Tình đầu quen 2 năm chia tay do tính trẻ con, vô tâm không thể đi lâu dài. Mối tình thứ hai cũng được 2 năm kết thúc do bạn trai khó tính, gia trưởng và cả hai chưa có sự thấu hiểu. Mối tình thứ 3 kéo dài 1 năm, mới chia tay cách đây gần 1 năm, do bạn trai tập trung cho sự nghiệp không muốn quan tâm bạn gái.

‘’Em không đặt nặng về ngoại hình, chỉ cần hiền lành dễ thương là được. Em thích một người thoải mái, đừng tính toán, có trách nhiệm trong tình yêu, không vô tâm’’, đàng gái đưa ra tiêu chí.

Mở cửa trái tim, cặp đôi vẫn còn vương vấn tình cũ dành thiện cảm cho đối phương nên trò chuyện rất thoải mái về quan điểm tình yêu, hôn nhân.

Tham gia thử thách của chương trình, Gia Hưng đã cầm hoa quỳ xuống tỏ tình với Cẩm Tiên và đặt một nụ hôn lên tay bạn gái khiến bà mối vô cùng phấn khích.

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, sự hòa hợp giữa hai trái tim đều có nhu cầu người yêu “chia sẻ’’ đã đồng ý bấm nút trao nhau cơ hội hẹn hò.

