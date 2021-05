Cái tát trời giáng lúc đêm muộn và lời đanh thép của vợ cũ khiến chồng cũ "xám mặt"

An khựng người lại mất mấy giây, rồi cô cương quyết đẩy Chính ra. Sau đó trước sự ngỡ ngàng tột độ của anh, cô quăng cho chồng cũ một cái tát như trời giáng.

Có những người đàn ông ích kỷ tới mức tàn nhẫn, đã một lần gây tổn thương cho người phụ nữ bên cạnh, sau khi đường ai nấy đi vẫn chưa chịu "buông tha" đối phương. Vào lúc cuộc sống hiện tại chẳng được như ý, họ lại muốn về bên vợ cũ để tìm sự bình yên, an ủi.

An (32 tuổi) chia sẻ cô và Chính ly hôn vì anh ngoại tình sau 6 năm chung sống. "Ngày hôm đó, chồng về nhà quỳ sụp dưới chân tôi, khóc lóc thú nhận người phụ nữ đó đã mang thai. Giữa họ chỉ là một đêm tình đôi bên cùng vui vẻ, anh chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ vợ con, ai ngờ lại thành nông nỗi ấy...", An nói.

Chính giải thích hôm đó anh có hơi men trong người, không làm chủ được bản thân. Tất cả chỉ có vậy, đó chỉ là một sự cố, anh vẫn yêu An tha thiết và không bao giờ muốn tổ ấm của họ đổ vỡ.

Trong lúc An còn bối rối chưa biết quyết định ra sao vì biến cố đến quá bất ngờ thì Chính đã tước quyền được quyết định khỏi tay cô. Anh bảo gia thế cô nàng kia không đơn giản, nếu anh không chịu trách nhiệm thì sẽ chẳng được yên thân. Chịu trách nhiệm mà Chính nhắc đến ở đây là ly hôn vợ cưới người phụ nữ đó.

Và An là người ra khỏi cuộc hôn nhân mà cô dày công vun đắp 6 năm trời, mang theo 2 đứa con nhỏ với bao tức tưởi, bàng hoàng và cay đắng. Chuyện đến quá nhanh, cô còn chưa có thời gian sắp xếp lại cảm xúc trong lòng. Dù Chính phản bội vợ nhưng những ngày tháng sau ly hôn, nhiều khi An vẫn thấy nhớ anh cồn cào, để rồi sau nỗi nhớ ấy lại là niềm uất hận, chua xót khôn nguôi.

"Nửa năm sau ly hôn, chồng cũ đột ngột liên lạc và tìm gặp tôi. Trước đó anh ấy chỉ gửi tiền chu cấp nuôi con mà thôi. Chồng cũ bảo thời gian qua anh ấy không ngừng hối hận vì lỗi lầm khi trước, luôn nhớ tôi cồn cào, chỉ mong gặp tôi một lần. Anh ấy nói thương con vô cùng vì không thể giữ gìn gia đình đủ đầy cho chúng...", An nói.

Thời điểm đó An vẫn chưa thể lấy lại sự bình yên trong lòng, khi gặp lại Chính và nghe bao lời đường mật tha thiết của anh, cô không khỏi xao động. Lần thứ 3 họ gặp nhau là hôm Chính đột ngột xuất hiện ở cửa nhà vợ cũ lúc đêm khuya. An vừa mở cửa, Chính đã ôm chầm lấy cô nỉ non: "Em có còn yêu anh không? Anh vẫn yêu em rất nhiều, em có biết không...".

An khựng người lại mất mấy giây, rồi cô cương quyết đẩy Chính ra. Sau đó trước sự ngỡ ngàng tột độ của anh, cô thẳng tay cho chồng cũ một cái tát như trời giáng. An bảo lúc này bao nhiêu ấm ức, phẫn nộ cùng lúc dồn đến, cô đã buông những lời phũ phàng nhất: "Lúc này tôi mới nhận ra anh ích kỷ tới mức tàn nhẫn. Vì sự ham vui nhất thời, anh đã phản bội tôi. Vì sự thiếu bản lĩnh, anh đành phải hy sinh gia đình để cưới người phụ nữ anh không yêu, do anh nói thế nên tôi tin là vậy. Và giờ, trong lúc vợ anh bụng bầu to vượt mặt thì anh quay về thủ thỉ yêu đương với vợ cũ?

Anh coi tôi là gì? Là 'rau sạch' để anh dùng tạm trong lúc cần à? Anh nghĩ tôi mềm yếu và rẻ tiền đến thế? Hay anh đang ảo tưởng về sức ảnh hưởng của mình? Hãy cút khỏi nhà tôi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu anh vẫn còn ôm ấp ý đồ tương tự. Anh đã khiến tôi thất vọng khi còn chung sống rồi, đừng khiến tôi phải khinh thường anh nữa!".

Giờ phút Chính đột ngột ôm lấy cô, An chợt nhận ra những xao động trong lòng cô từ lúc Chính quay lại thật nực cười. Kẻ đã gây ra cho cô từng ấy tổn thương, nếu cô còn mủi lòng đón nhận lại anh ta, cô đã tự hạ giá chính mình, chưa nói thời điểm này cô sẽ trở thành kẻ thứ ba.

Mục đích thất bại, lại nhận về cái tát trời giáng và những lời đanh thép của vợ cũ, Chính xám mặt không biết phải biện minh cho bản thân thế nào. "Anh... không phải người như vậy...", lắp bắp giải thích qua loa một câu, Chính quay người về thẳng. Sau hôm đó, mỗi khi nhắn tin hỏi thăm 3 mẹ con An, Chính rất chừng mực không dám nói gì quá giới hạn.

"Phụ nữ luôn yếu mềm, nhất là khi họ ly hôn chồng trong tâm thế vẫn còn yêu và có nhiều tiếc nuối. Chỉ cần người đàn ông đó đến tìm với những lời thủ thỉ ngọt ngào, hối lỗi và hứa hẹn, rất có thể họ sẽ tha thứ cho anh ta, thậm chí còn tự biến mình thành kẻ thứ ba vì lúc này đối phương đã có gia đình. Làm như vậy phụ nữ đã tự đặt mình vào vị thế bị người khác khinh thường, coi rẻ rồi đấy", An chia sẻ quan điểm.

