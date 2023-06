Biết vợ ngoại tình và mang thai, người chồng âm thầm trả thù cực gắt

An Tĩnh là tuýp người phụ nữ tham vọng. Cô tỏ ra ghen tị với cuộc sống của người bạn thân nhất là Lệ Lan bởi, Lệ Lan có người chồng không chỉ đẹp trai, chu đáo, dịu dàng mà còn giàu có và yêu vợ hết mực. Chính vì sự ghen tị và muốn chiếm đoạt chồng của bạn thân, An Tĩnh đã dùng mọi cách để quyến rũ anh trong khi bản thân mình cũng đã lập gia đình.

Chồng của An Tĩnh là người đàn ông thành đạt và yêu thương cô vô điều kiện nhưng vì cuộc sống và công việc bận rộn nên nhiều lúc chồng An Tĩnh không thể ở bên cô. Sự thiếu quan tâm này khiến cho An Tĩnh sa ngã vào mối tình sai trái nhằm để thoả mãn khát vọng của bản thân.

Mặc dù yêu và cưới nhau nhưng chồng An Tĩnh có một bí mật không ai biết, đó là bản thân anh không thể có con - anh bị vô sinh. Bí mật này đã được anh giấu kín vì sợ An Tĩnh biết sẽ bỏ rơi mình.

Bản thân anh là người đàn ông tốt và hy vọng sẽ đem tình yêu của mình dành hết cho An Tĩnh nhưng cuộc đời không như là mơ, anh bị chính người vợ anh yêu thương hết lòng phản bội đau đớn.

Vào một ngày, An Tĩnh thông báo với anh rằng, cô đang mang thai. Lúc này, anh có thể cảm nhận được cặp sừng trên đầu mình dài tới cỡ nào. Mọi thứ đảo lộn vì anh biết bản thân mình không thể có con. Vậy cái thai trong bụng An Tĩnh là của ai? Cô đã phản bội anh khi nào? Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu anh.

An Tĩnh nhận thấy phản ứng lạ của chồng thì lo lắng sợ bị phát hiện. Để vợ yên tâm và bản thân có thời gian tìm hiểu ai là tác giả của cái thai, anh đã vội vàng cười nói rằng: "Mọi thứ thật không dễ dàng. Chúng ta đã kết hôn lâu như vậy mà chưa có con, đây chính là món quà trời ban. Anh sẽ là người bố tốt'.

Sau khi nghe được lời nói của chồng, trái tim lo lắng của An Tĩnh đã nhẹ nhõm. Cô thầm nghĩ, hoá ra anh chẳng biết gì cả. Bởi một người đàn ông khi biết cái thai trong bụng không phải của mình thì sao có thể cười nói được.

Trong khoảng thời gian An Tĩnh dưỡng thai, anh đã thuê người tìm hiểu sự việc. Khi nhận được kết quả từ văn phòng thám tử, anh lặng người đi khi biết đối tượng vợ mình ngoại tình và có con lại chính là chồng bạn thân nhất của vợ anh - Lệ Lan. Ngay cả Lệ Lan cũng không biết được cô bạn thân và chồng mình đã đâm sau lưng anh một cú chí mạng tới vậy.

Thay vì vạch mặt An Tĩnh, anh lại giữ im lặng và dốc lòng chăm sóc vợ trong những tháng thai kỳ. Cuối cùng thì ngày An Tĩnh hạ sinh cũng đã tới. Vợ chồng Lệ Lan cũng tới chúc mừng. Sự việc sẽ chưa bùng nổ khi chồng Lệ Lan bế đứa trẻ trên tay và Lệ Lan thốt ra câu cảm thán về sự giống nhau giữa cả hai. Khi nghe được câu nói của vợ, chồng Lệ Lan im bặt và gương mặt bất giác tái xanh. Để xoá tan không khí gượng gạo đó, anh đã nói vui vài câu và đón đứa bé trả lại cho An Tĩnh.

Sau khi An Tĩnh xuất viện về nhà, anh đã đưa ra tờ đơn ly hôn. Trên bản thoả thuận ly hôn còn có sẵn chữ ký của anh và chỉ chờ An Tĩnh ký bên cạnh. Khi nhận được tờ đơn ly hôn, An Tĩnh sừng sờ và không thể tin nổi vào mắt mình, cô kích động nói: "Tại sao anh lại chia tay? Dù sao tôi cũng vừa mới sinh con cho anh, anh không cảm thấy mình rất nhẫn tâm sao?".

Sau khi nghe câu nói đó, mọi sự phẫn nộ trong anh bùng nổ: "Cô còn dám nói như vậy sao? Đây căn bản không phải con của tôi!" Nói xong, anh đã lấy kết quả kiểm tra vô sinh của mình và cả xét nghiệm ADN với đứa trẻ.

An Tĩnh sững sờ sau khi đọc 2 tờ thông báo kết quả chồng vừa đưa. Cô bắt đầu khóc lóc, van xin nhưng không nhận được sự đồng cảm từ anh. Nhìn gương mặt của người vợ phản bội, anh lạnh lùng nói: "Đối với một người phụ nữ như cô, tôi sẽ không nói muốn nói nhiều".

Hoá ra đây là màn trả thù của anh đối An Tĩnh. Anh đã kiên nhẫn chờ cô hạ sinh rồi sẽ ly hôn khiến cho cô phải ra đi tay trắng và sống trong sự nhục nhã. Anh cũng đã thông báo lý do ly hôn với gia đình hai bên.

Giờ đây, An Tĩnh sẽ sống trong sự đàm tiếu của người xung quanh cũng như không nhận được thông cảm của chính gia đình ruột thịt. Hơn thế nữa, đứa con sẽ là bước cản trở khiến cho An Tĩnh khó có thể tái hôn với người đàn ông nào đó.

Còn về phần chồng Lệ Lan cũng không khá hơn. Anh ta bị vợ ruồng bỏ, công việc không suôn sẻ và đối mặt với nguy cơ phá sản. Có lẽ đây chính là kết quả cho hành động sai trái của những người phản bội.

