Bất ngờ về nhà giữa trưa, ngã ngửa khi biết được bí mật của mẹ chồng vì sao luôn ghét con dâu

Sau đám cưới hoành tráng, tôi về làm dâu nhà chồng trong sự chào đón của nhiều người. Chồng tôi cư xử luôn tốt với vợ và nhà vợ, anh ấy hơn tôi tận 5 tuổi nên suy nghĩ chín chắn, bản lĩnh. Tôi rất tin tưởng, đặt trọn trái tim và cuộc đời mình vào chồng nên rất hạnh phúc với lựa chọn kết hôn cùng anh ấy.

Thế nhưng, chồng tôi có thể chọn, chứ mẹ chồng thì tôi nào biết được sẽ ra sao. Trước khi cưới tôi cũng có vài lần tới nhà chồng tương lai, mẹ chồng không quá vui vẻ cũng không dửng dưng. Bà giữ khoảng cách, không tỏ ra quan tâm đến sự xuất hiện của tôi. Tôi lúc đó chỉ nghĩ, do chưa có thời gian để tâm sự nên chưa cởi mở cũng là chuyện thường tình.

Mẹ chồng không phản đối hôn nhân, vậy mà lại đối xử với con dâu không khác gì với người ngoài. Mẹ chồng bắt đầu khó chịu với con dâu, thấy tôi xuất hiện là đang vui vẻ chuyển sang nghiêm nghị, thậm chí nổi cáu. Mặc dù tôi luôn cố gắng để gần gũi, nịnh nọt mẹ chồng, song mọi thứ đều không có kết quả. Giữa tôi và mẹ chồng vẫn có một khoảng cách, rất khó để hòa hợp.

Biết là tôi không được lòng mẹ, chồng luôn động viên: "Mẹ nghiêm vậy thôi mà sống tình cảm lắm. Em cứ chịu khó làm tốt việc nhà, vui vẻ và ngoan ngoãn thì sẽ được mẹ yêu quý thôi". Chồng đã nói như vậy, tôi cũng đành cố gắng làm theo, chứ cũng chẳng biết phải làm sao.

Mẹ chồng thương tiếc người yêu cũ của con trai nên luôn tỏ ra không vừa lòng con dâu. Ảnh minh họa

Nhìn vào ai cũng bảo tôi số sướng, lấy chồng đẹp trai, nhà giầu… Nhưng có ai hiểu được nỗi khổ riêng của tôi. Nhiều khi chịu đựng mẹ chồng chèn ép khiến tôi rất khổ tâm. Suốt mấy năm trời, tôi hễ đi làm ở công ty xong về nhà là chẳng khác gì người giúp việc.

Mẹ chồng khó tính, soi moi từng chút một, dù nhà chồng to rộng nhưng tôi chỉ ước ra ngoài ở riêng, dẫu có ở nhà thuê cũng được. Nhiều lần tự tìm nguyên do, cuối cùng tôi đã tìm ra được sự thật do một lần tình cờ về nhà vào buổi trưa. Mọi khi tôi hay ăn trưa ở công ty, nhưng hôm đó lại về nhà để lấy mấy loại giấy tờ.

Đúng lúc mẹ chồng tôi có khách, một người phụ nữ cũng tầm tuổi tôi, trông cô ta khá xinh, ăn mặc rất sành điệu. Cũng đúng vào lúc ăn trưa nên mẹ chồng tôi sai con dâu nấu nướng để bà mời khách ở lại ăn cơm. Trong lúc nấu ăn, tôi thấy mẹ chồng và khách nói chuyện vui vẻ, thân mật lắm.

Tôi còn nghe rõ mẹ chồng chê bai, nói xấu con dâu. Còn vị khách kia cũng không kém phần, cũng vào hùa để cười cợt tôi. Vào bữa ăn, thấy mẹ chồng rất quan tâm đến cô ta, còn gắp thức ăn và liên tục khen ngợi cô ta. Mẹ chồng tôi còn bộc bạch: "Mẹ chỉ thương con thôi mà đúng là không có duyên, chán thật".

Ăn cơm và rửa bát xong, tôi về phòng thì thấy nhiều đồ đạc vứt bừa ra phòng, chắc chắn ai đó đã vào phòng và lục tung mọi thứ lên. Tôi không biết mẹ chồng hay cô ta tự ý làm vậy, nhưng thật quá đáng. Tối hôm đó tôi đã hỏi chồng và anh ấy nói rằng đó là người yêu cũ. Mẹ chồng tôi rất quý cô ta vì nhà giầu, lại là con gái duy nhất nhà đó.

Nhưng cô ta là người chơi bời, lăng nhăng nên khi phát hiện ra điều này, chồng tôi đã chủ động chia tay. Gần đây hai người họ hay gặp nhau, mẹ chồng tôi lại rất tiếc nuối chuyện cũ, nên lại càng ghét con dâu vì tôi xuất thân từ gia đình bình dân, nhà ở vùng nông thôn.

Biết được lý do thực sự vì sao luôn bị mẹ chồng ghét tôi thực sự rất buồn và thất vọng. Chồng tôi không còn tình cảm với người yêu cũ nên cũng không đáng lo. Nhưng sự xuất hiện của cô ta khiến tôi rất khó chịu và có cảm giác không được mẹ chồng tôn trọng. Tôi phải làm gì để được mẹ chồng yêu thương như với "dâu hụt" kia? Tôi có nên tìm cách ngăn cản hai người họ gặp gỡ, nói xấu tôi không?

