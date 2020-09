Báo công an nhà nàng buôn pháo và những màn "xử đẹp" người yêu cũ xuất xắc nhất quả đất

Cách ứng xử sau khi chia tay văn minh Đừng cố gắng trở thành bạn Là bạn thì có thể tiến tới thành người yêu. Nhưng nếu sau khi chia tay thì chúng ta sẽ không trở thành bạn bè được nữa. Người vừa làm vụn vỡ trái tim bạn không thể trở thành bạn tốt của bạn lúc này. Không nên níu kéo Có thể bạn chia tay, kết thúc vì một lý do nào đó. Nhưng nó cũng đã kết thúc rồi. Người đó chưa chắc đã phải là người tốt nhất trong cuộc đời bạn. Không quấy rối cuộc sống của nhau nữa Nếu bạn cứ tìm cách bám lấy hay thậm chí là trả thù người ta thì những hành động đó của bạn thể hiện sự ngu ngốc, dốt nát. Yêu bản thân hơn Sau khi chia tay, cách trả thù tốt nhất là bạn nên sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Đừng vội yêu ngay một người mới Sau khi chia tay bạn hãy nên để trái tim nghỉ ngơi. Đừng vội đi tìm người mới để lấp đầy khoảng trống trong trái tim bạn. Không nên hỏi lý do chia tay Có rất nhiều lý do để chia tay như người thứ 3 xuất hiện, cha mẹ ngăn cấm, hai bạn không cùng chí hướng,... Nhưng chung quy lại cũng vì tình cảm mai một. Không nói xấu người yêu cũ Dù gì thì họ cũng đã từng là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với bạn. Vì vậy đừng nên nói xấu người yêu cũ khi đã chia tay.